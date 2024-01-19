中美大使在吉米卡特美中关系论坛的演讲

两位大使开篇都向45年前邓小平先生和卡特总统建立中美外交关系的勇气表达了致敬和赞扬，称两国可以从建交的历史中学习和反思。谢峰说，“回顾这45年，最根本的经验是中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。唯一正确的相处之道是相互尊重、和平共处、合作共赢。” 两人都表示习近平和拜登去年在旧金山的会晤是中美关系在疫情后重要的重启，有助稳定关系，为发展指明了方向。让“旧金山愿景”照进现实是中美两方未来的目标。

竞争

在谈到中美竞争时，两位大使都强调要摒弃冷战思维，拒绝零和博弈的恶性战争。谢峰说，中国的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，“坚持走和平道路，没有挑战或者取代美国的计划”。世界容的下中美两国各自发展，不必把对方当成需要遏制和打压的最大竞争对手。同时，中美两国注定会存在分歧和竞争，但那应该是良性的，而不是作为阻碍别国发展的借口。

伯恩斯也说，“尽管两国之间存在着非常真实和重要的竞争性分歧，但我们必须确保我们能够在最高级别上继续进行讨论”。美国希望和中国和平共处，共同发展，所以持续的交流和接触是避免冲突的必要条件。

重点问题

谢峰强调了台湾问题是中美关系中最敏感的问题也是中方的红线。中国政府对于“台独”分子没有妥协的余地，也敦促美方以实际行动遵守一中原则和中美三个联合公报规定，不支持“台独”，和中国一起维护台海和平。伯恩斯没有直接提到台湾问题，但表示两国军队去年在南海，东海，和台湾海峡都有许多近距离接触。在这个问题上，军方的持续沟通非常重要。

伯恩斯则强调美国会坚决维护自己和印太地区盟友在军事，商业，和人权方面的利益。当中方继续像在南海一样违反国际条约时，美国将会提出坚决反对。拜登政府也非常关注在新疆，西藏，香港，以及中国其他地方的人权问题。最后，出于国家安全考虑，美国将不会取消对半导体和其他高精科技出口的禁令。同时，美方希望中方能为美国企业提供一个更加安全平等的贸易和投资环境。

合作

伯恩斯和谢峰都谈到了在旧金山会晤上中美双方达成的共识和直到今日合作的进展。首先，在关于芬太尼类物质的管控上，中方正在持续推进治理行动，双方也在商谈成立禁毒合作工作组。其次，两国军方高层的沟通得以重启，军委联合参谋部参谋长刘振立与美军参联会主席布朗进行了视频通话。第三，两国开始商讨关于人工智能全球治理和管控的对话和合作。第四，两方都希望加强人文交流，鼓励更多美国留学生前往中国。谢峰提到，中方将在未来五年内邀请五万名美国青年来华参加交流和学习项目，并希望美方停止盘查和遣返中国留学生。在环境保护，公共卫生，食品供应链，以及其他国际热点问题上，中美也应该加强合作。

最后，两位大使再次对邓小平先生和卡特总统对中美关系作出的贡献表示感谢，并希望卡特中心以及其他非政府组织能够继续积极推进中美交流，实现合作共赢。