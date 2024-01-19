/

中美大使在吉米卡特美中关系论坛的演讲

【编者按：今年1月1日，是中华人民共和国和美利坚合众国建立外交关系45周年。1月7日，近200人聚集在亚特兰大卡特中心，参与由卡特中心、美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会和复旦大学美国研究中心联合举办的吉米卡特中美关系研讨会。美国驻华大使尼古拉斯.伯恩斯(Nicholas Burns)和中国驻美大使谢峰先后通过视频发表讲话。点击此处阅读谢峰大使的演讲全文，此处观看伯恩斯大使的英文演讲视频。本文将精炼两位大使演讲的关键信息，以帮助读者对比中美双方在外交议程中的优先事项以及对未来中美关系走向的态度。】

两位大使开篇都向45年前邓小平先生和卡特总统建立中美外交关系的勇气表达了致敬和赞扬，称两国可以从建交的历史中学习和反思。谢峰说，“回顾这45年，最根本的经验是中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。唯一正确的相处之道是相互尊重、和平共处、合作共赢。” 两人都表示习近平和拜登去年在旧金山的会晤是中美关系在疫情后重要的重启，有助稳定关系，为发展指明了方向。让“旧金山愿景”照进现实是中美两方未来的目标。

  1. 竞争

在谈到中美竞争时，两位大使都强调要摒弃冷战思维，拒绝零和博弈的恶性战争。谢峰说，中国的中心任务是“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，“坚持走和平道路，没有挑战或者取代美国的计划”。世界容的下中美两国各自发展，不必把对方当成需要遏制和打压的最大竞争对手。同时，中美两国注定会存在分歧和竞争，但那应该是良性的，而不是作为阻碍别国发展的借口。

伯恩斯也说，“尽管两国之间存在着非常真实和重要的竞争性分歧，但我们必须确保我们能够在最高级别上继续进行讨论”。美国希望和中国和平共处，共同发展，所以持续的交流和接触是避免冲突的必要条件。

  1. 重点问题

谢峰强调了台湾问题是中美关系中最敏感的问题也是中方的红线。中国政府对于“台独”分子没有妥协的余地，也敦促美方以实际行动遵守一中原则和中美三个联合公报规定，不支持“台独”，和中国一起维护台海和平。伯恩斯没有直接提到台湾问题，但表示两国军队去年在南海，东海，和台湾海峡都有许多近距离接触。在这个问题上，军方的持续沟通非常重要。

伯恩斯则强调美国会坚决维护自己和印太地区盟友在军事，商业，和人权方面的利益。当中方继续像在南海一样违反国际条约时，美国将会提出坚决反对。拜登政府也非常关注在新疆，西藏，香港，以及中国其他地方的人权问题。最后，出于国家安全考虑，美国将不会取消对半导体和其他高精科技出口的禁令。同时，美方希望中方能为美国企业提供一个更加安全平等的贸易和投资环境。

  1. 合作

伯恩斯和谢峰都谈到了在旧金山会晤上中美双方达成的共识和直到今日合作的进展。首先，在关于芬太尼类物质的管控上，中方正在持续推进治理行动，双方也在商谈成立禁毒合作工作组。其次，两国军方高层的沟通得以重启，军委联合参谋部参谋长刘振立与美军参联会主席布朗进行了视频通话。第三，两国开始商讨关于人工智能全球治理和管控的对话和合作。第四，两方都希望加强人文交流，鼓励更多美国留学生前往中国。谢峰提到，中方将在未来五年内邀请五万名美国青年来华参加交流和学习项目，并希望美方停止盘查和遣返中国留学生。在环境保护，公共卫生，食品供应链，以及其他国际热点问题上，中美也应该加强合作。

最后，两位大使再次对邓小平先生和卡特总统对中美关系作出的贡献表示感谢，并希望卡特中心以及其他非政府组织能够继续积极推进中美交流，实现合作共赢。

图源卡特中心

Don't Miss

Latest from Blog

中评关注：专家担忧绿当选导致中美关系危机

虽然中美专家普遍不担忧台湾大选后马上就会有军事冲突，但他们更担心台湾问题的中长期趋势，可能导致中美冲突的严重风险。 在卡特中心9日在亚特兰大举办的中美建交45周年研讨会上，中美专家在展望未来25年中美之间发生危机的前景时都不表乐观，而台湾问题的中长期趋势更不被看好。

美专家怨中国不配合 中国学者驳美种瓜得瓜

在美中严重缺乏战略信任的背景下，美国人担心中国利用全球危机来削弱美国。有白宫前高官由此抱怨，中方在处理全球危机中不配合美方。中方学者则反驳：美方是在种瓜得瓜，将中国当作首要战略竞争对手，拉帮结派施压中国，还能指望中方怎么合作？

美国卡特中心主办吉米·卡特美中关系论坛暨美中建交45周年研讨会

1月9日，美国卡特中心在亚特兰大主办首届吉米·卡特美中关系论坛暨美中建交45周年探讨会，中国驻美大使谢锋远程发表演讲。美国驻华大使伯恩斯也远程致辞。有近350名专家、学者和关注双边关系的民众在线下和线上参加了这次论坛。吉米·卡特论坛的前身是卡特中心美中关系高层论坛，2012年开始与中国人民对外友好协会每年在中国或美国举办一次。这是第八次线下论坛。

谢锋大使在卡特中心纪念中美建交45周年研讨会上的演讲

45年来，中美关系历经风雨，砥砺前行，成长为当今世界最重要的双边关系，既增进了两国人民福祉，也促进了亚太乃至世界和平、稳定和繁荣。回顾这45年，最根本的经验是中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。最广泛的共识是中美关系只能搞好，不能搞坏，这也是国际社会的共同期待。唯一正确的相处之道是相互尊重、和平共处、合作共赢。

专访莎拉·纽兰：台湾的选举和准外交，中美地方交流的意义和途径

民进党候选人赖清德是现任副总统，他明确表示打算维持现任总统蔡英文政府的两岸关系政策。中国领导人对民进党抱有极大的怀疑，认为他们正在暗中试图推动台湾独立，因此，如果民进党赢得连任，我认为我们会看到中国继续对台湾采取强势的策略，比如，其军机定期进入台湾领空或防御识别区。我们还可能看到北京试图利用经济政策来惩罚民进党，例如对台湾的某些进口产品实施限制。北京认为国民党和民众党都比执政的民进党更亲中国，因此我认为，如果前者任何一方赢得总统宝座，我们会看到中国对台湾的军事压力下降，海峡两岸之间的沟通也会增加。在这种情况下，北京可能会尝试利用经济接触和政府间关系来鼓励台湾政府走向统一，尽管台湾公众对此兴趣不大。

Never miss a beat!

Interested in getting blog post updates? Simply click the button below to stay in the loop!