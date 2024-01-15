中评关注：专家担忧绿当选导致中美关系危机

虽然中美专家普遍不担忧台湾大选后马上就会有军事冲突，但他们更担心台湾问题的中长期趋势，可能导致中美冲突的严重风险。

在卡特中心9日在亚特兰大举办的中美建交45周年研讨会上，中美专家在展望未来25年中美之间发生危机的前景时都不表乐观，而台湾问题的中长期趋势更不被看好。

复旦大学教授吴心伯直言：对今后20年到25年中美之间爆发冲突的前景感到悲观。他将两国之间可能的危机和冲突分为“事故性”和“结构性”两种。比如台湾问题，佩洛西访台引发的危机在中方看来可能是“结构性”的，因为中方认为美国就是想“以台制华”，但美方可能觉得这就是单个事件引发的“事故性”危机。

吴心伯预期，以往中美之间的危机多属“事故性”，未来可能会有更多的“结构性”危机，因为美国将中国当作主要战略竞争对手，正在与中国在一系列领域展开战略竞争。中美两军都在为军事冲突做准备，双方都将备战作为国家安全议程的优先。一旦在南海、东海或台海发生紧急状态，美国可能让盟友和伙伴介入。双方国内政治亦令危机更难管控。

吴心伯表示，台湾问题是未来十年乃至更长的时间里他最担心的事情，是可能导致中美两军发生冲突的严重风险。台湾问题是未来唯一可能让两军对抗的问题。

如何防止台海危机？战略与国际研究中心高级研究员林洋（Bonny Lin）以旧金山峰会前夕，两军在中国周边地区对峙现象减少为例，认为高层政治会谈的积极气氛减少了采取对峙行动的动因，因此防止危机和冲突的最好方式就是改善美中之间的整体关系。

在台湾问题的背景下，林洋表示，听到中方对话者说，如果赖清德获胜，而美国又对台军售，中方可能再度切断两军关系。

林洋认为，虽然美中两军沟通对话已经有所恢复，如果台湾大选的结果被北京认为是不好的，不管是美中两军参谋长通话，还是两国防务政策协调会谈，这些沟通渠道能否继续就存疑。两军关系又会进入一个艰难的水域。

林洋分析，佩洛西访台，中方已经做出强烈反应并因此信心大增，而当时拜登政府其实是不支持佩洛西访台的。相比之下，不管台湾选举谁获胜，美国都不能不支持“民主朋友”。但在中方看来，台湾问题是一个不可谈判、不容退让的问题。所以这将是一个非常棘手的问题。

清华大学教授达巍表示，从短期来看，他对今年的台湾问题走势并不那么悲观。他不太担心台湾的选举，认为这可能会加剧紧张局势，但不认为会发生冲突。

后来达巍进一步说明，仍然担心这次选举，但不认为选举后马上就会有军事行动或战争。如果民进党赢得选举，他不认为赖清德会疯狂地在他上任的第一年做引发大陆军事行动的事情，更危险的可能是在第一任期要结束的时候。

达巍表示，北京不喜欢台湾“倾独”候选人，但他不认为北京选后马上就会在军事上采取行动。这就是为什么谈论危机时，他不太担心这次选举本身。但是从中长期看，他很担心台湾是一个危险问题，尤其是民进党胜选在第一个任期的末期。

吴心伯也表示，短期看，如果民进党获胜，会对大陆的对台政策产生重大影响，但他不认为它会转化为台海迫在眉睫的紧张局势。最坏的情况是，它可能形塑一种长期趋势，导致美中之间更严重的危机。