美专家怨中国不配合 中国学者驳美种瓜得瓜

在美中严重缺乏战略信任的背景下，美国人担心中国利用全球危机来削弱美国。有白宫前高官由此抱怨，中方在处理全球危机中不配合美方。中方学者则反驳：美方是在种瓜得瓜，将中国当作首要战略竞争对手，拉帮结派施压中国，还能指望中方怎么合作？

在卡特中心9日在亚特兰大举行的纪念中美建交45周年研讨会上，中美双方专家谈到了如何缓解中美之间严重的战略互不信任。双方为此还进行了观点的交锋。

小布什时期白宫国安会东亚事务高级主任韦德宁（Dennis Wilder）表示，虽然五角大楼透露了中方从去年10月24日开始停止拦截美军飞机的“好消息”，两军关系可望进一步改善，但两国依然处于危险的战略对立之中。

接着韦德宁开始谈论，很多共和党人认为，中国正在利用全球冲突来削弱美国。他抱怨中方在经济上支持俄罗斯，不对朝鲜施压，不谴责哈马斯攻击以色列，不加入红海打击胡赛武装的联盟。

曾在白宫专职处理对华事务的韦德宁以911恐怖袭击事件后，中方第一时间谴责恐怖主义，促使小布什对华态度转向为例，说明中方的姿态有助于改变美方的看法。他甚至搬出佐立克当年希望中国成为“负责任的利益攸关方”，指中国不再想这样，称如今中国正在犯“战略错误”。

同场研讨的复旦大学教授吴心伯接着反驳韦德宁的论调。他指出，过去几年，尤其是拜登政府执政以来，美国急于结盟，以形塑中国的国际环境，给中国施加更大的战略压力。中国必须考虑自己的整体环境，考虑这种压力来自华盛顿。“在此背景下，你指望中国背离俄罗斯，施压朝鲜，在你关注的问题上配合你，这是说不通的。”吴心伯说道。

吴心伯进一步指出，“如果将这个问题放在中美关系的大背景下，美国正在收获过去几年自己播种的东西，这正是你们想做的”。美国把中国定为首要战略竞争者，拉帮结派施压中国，塑造中国的国际环境。“你能指望中国怎么回应？”吴心伯反问道。

吴心伯表示，现在中美两国之间的互信很低、互疑很高。一方的外部危机可能被看作是另一方的结构性危机，只因为双方没有互信，彼此缺乏善意。

因此吴心伯认为，两国高层接触和峰会要花更多时间讨论多边问题，而不是仅仅锁定于狭窄的双边问题。这样才能像当年尼克松和卡特那样，跳脱双边关系的局限，着眼于全球问题而做出大胆的选择。

韦德宁赶紧找补了一下，表示完全赞成吴心伯说的高层应当多谈多边议题的观点。他表示，自己一直在华盛顿倡导沙利文和王毅每年至少像在日内瓦和马耳他那样秘密会面两次，专门处理战略性的全球问题，而战术性问题交给布林肯的会谈来处理。

现任乔治城大学美中全球议题对话项目研究员的韦德宁说，美国国家安全顾问与中国高级官员之间的会谈历来是就战略问题进行沟通的最佳渠道。他们需要继续这种对话。“我希望一年有四次，但我觉得一年两次可能是我们做得到的。”这位前中情局高官说道。