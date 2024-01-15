谢锋大使在卡特中心纪念中美建交45周年研讨会上的演讲

尊敬的亚历山大首席执行官，

伯恩斯大使，

欧伦斯会长，

艾伦大使，

女士们，先生们，

大家上午好！

今年1月1日，是中华人民共和国和美利坚合众国建立外交关系45周年。习近平主席和拜登总统互致贺信，高度评价中美建交的历史意义，充分肯定45年来中美关系取得的历史性成就，表达了共同引领中美关系继续向前发展的积极态度。此刻我正在从北京飞往华盛顿途中，只能以视频致辞方式与大家在亚特兰大“云相聚”。这里是卡特总统的故乡，是45年前中美建交后当月邓小平副总理访美时重要一站。卡特总统曾表示，与中国建交是他一生最英明正确的决定之一。此时此地卡特中心、美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会和复旦大学美国研究中心举办研讨会，纪念中美建交45周年，具有特殊意义。

首先我提议，为45年前邓小平先生和卡特总统等两国老一辈领导人以非凡的政治勇气和远见卓识作出中美建交的历史性抉择表示崇高敬意，向长期关心和支持中美关系发展的两国各界人士表示衷心感谢，衷心祝愿卡特总统健康长寿。

45年来，中美关系历经风雨，砥砺前行，成长为当今世界最重要的双边关系，既增进了两国人民福祉，也促进了亚太乃至世界和平、稳定和繁荣。回顾这45年，最根本的经验是中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。最广泛的共识是中美关系只能搞好，不能搞坏，这也是国际社会的共同期待。唯一正确的相处之道是相互尊重、和平共处、合作共赢。

女士们，先生们，

过去几年，中美关系遭遇了前所未有的困难。令人欣慰的是，两个月前，习近平主席同拜登总统在旧金山举行历史性会晤，不仅推动双边关系止跌企稳，而且开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系在新时期健康、稳定、可持续发展指明了方向。我们要从旧金山再出发，从一点一滴的具体事情做起，把两国元首达成的重要共识不折不扣地落到实处。

要摒弃冷战思维，树立正确相互认知。认知决定政策，政策导致行动，行动产生结果。做对手还是伙伴，是管总、管根本的问题。如果执意把对方视作最大竞争对手、步步紧逼的威胁和遏制打压的对象，双边关系就难以真正改善和稳定。中国的内外政策公开透明，战略意图光明磊落，发展方向清晰明确。我们的中心任务是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，让14亿中国人民工作得更好，生活得更好，孩子们成长得更好。我们的庄严承诺是坚持走和平发展道路，同世界各国一道构建人类命运共同体，不会走国强必霸的歪路，更没有挑战或取代美国的计划。我们的真挚愿望是同美国做伙伴、朋友，始终认为宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣，中美各自的成功是彼此的机遇而非挑战，双方应该相互成就而不是相互消耗，要坚决防止世界重回阵营对立、分裂对抗。当然中国有必须维护的利益、必须捍卫的原则和必须坚守的底线。

要管控矛盾分歧，把握中美关系的正确方向。中美关系从来就是建立在承认彼此不同和尊重彼此核心利益的基础上。美国同自己的盟国不也存在这样那样的分歧吗？中美历史文化、社会制度、发展阶段不同，当然会存在分歧矛盾，但这不意味着双方注定迎头相撞。45年前，分歧差异没有阻碍中美建立和发展关系，45年后，分歧差异更不应该成为阻隔中美交流合作的拦路虎。美方经常谈的一个词是“竞争”。现代社会竞争普遍存在，但竞争应该是讲规则的公平竞争，是你追我赶、共同进步的良性竞争，而不能是你死我活、零和博弈的恶性竞争，更不能以竞争为名剥夺他国正当发展权益。国家与国家的竞争应该是田径赛，而不是拳击赛。如果要竞争，那就正向比，看谁能把各自国家治理得更好，谁能为地区和世界贡献稳定与繁荣。台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题。没有人比中方更珍视台海和平稳定，但“台独”与台海和平水火不容，对于那些数典忘祖、不承认自己是中国人的“台独”分子，中国政府没有妥协的余地。美方应该以实际行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将美国领导人不支持“台独”、不寻求把台湾问题作为遏制中国工具的表态落到实处，与中方一道维护台海和平稳定和中美关系大局。

要聚焦共同利益，让对话合作成为主基调。共同利益是中美重新打开交往大门的动因，也是双边关系不断前行的动力。当前世界进入新的动荡变革期，中美作为安理会常任理事国和世界前两大经济体，在维护世界和平、促进共同发展方面的共同利益和责任义务不是减少，而是更多、更重了。无论是经贸、能源、农业、执法、教育、人文等双边领域，还是气变、公共卫生等全球性挑战以及中东、乌克兰、朝鲜半岛等国际地区热点问题上，中美可以而且应该协调合作的事很多。近来，中方采取了一系列积极举措，充分展现了致力于扩大对外开放、促进中美交流合作的建设性立场，比如：批准万事网联准入、博通收购威睿，支持中国所有波音737MAX型飞机恢复运营；商谈新的大熊猫保护合作计划；在美方解除对中方主管部门制裁前提下，中方持续推进芬太尼类物质及其前体化学品的专项治理行动，双方商谈成立禁毒合作工作组；在平等和相互尊重基础上，军委联合参谋部参谋长刘振立应约与美军参联会主席布朗进行了视频通话，正在举行的国防部工作会晤讨论了今年两军交往计划；双方启动“气候行动工作组”，共同支持COP28气变大会成功举办；双方同意建立人工智能（AI）政府间对话机制，探讨AI交流合作，加强AI全球治理合作，共同管控AI风险挑战，避免电影《终结者》中机器人反噬人类的情形成为现实。希望美方本着同样精神，采取实际行动解决中方关切。勿以善小而不为。从点滴做起，对等互惠，有取有予，用好外交、经济、金融、商务、农业等领域恢复或建立的机制，不断拉长合作清单、减少负面清单，做问题的解决者，而不是麻烦的制造者。

要清除路障关卡，推进人文交流新热潮。受新冠疫情和中美关系恶化影响，过去几年两国人文交流遭遇寒流，往来减少，隔阂增多，误解加深。但越是困难，越需要增进人心沟通，越需要更多普通民众为中美关系鼓与呼，多种花少栽刺，多修路少设障。中方正在积极落实习近平主席提出的未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习，近来还推出一系列便利中美人员往来的重大政策利好，包括实行签证免预约申请，大幅优化自美赴华人员签证政策，前往中国旅游的在美人员申请赴华签证时可免提供往返机票、酒店订单、行程单或邀请函等申请材料，欢迎大家多到中国走走看看。1月5日，在由中方全国对外友协、外交学会联合举办的纪念中美建交45周年招待会上，一群来自哥伦比亚大学、弗吉尼亚大学的美国大学生争先恐后地向我讲述访华的所见所闻，敬佩中国悠久的历史和灿烂的文化，感叹中国人民的友好热情，交口称赞中国是世界上最开放、最安全的国家之一。希望美方与中方相向而行，采取行动减少旅行、签证、入境等政策障碍，进一步大幅增加直航航班，尽快调整赴华旅行提醒等级，鼓励和支持两国工商、教育、文化、体育、青年、地方、媒体等各界人士加强交往，特别是停止盘查滋扰遣返中国留学生。希望卡特中心、美中关系全国委员会、美中贸委会以及复旦大学美国研究中心的朋友们继续为增进两国人民相互了解与合作发挥建设性作用。

女士们，先生们，

建交时，邓小平先生说，中美两国人民的友好合作必将对世界形势的发展产生积极深远的影响。建交40周年时，卡特总统撰文表示，“今天的领导人必须以新的远见、勇气和创造力迎接新的挑战和机遇。美中两国需要共同创造未来，不仅为了我们自己，也是为了全人类。”当前中美关系再次站在何去何从新的历史起点。让我们不忘初心，把握大势，展现远见和勇气，拿出责任心和创造力，认真落实习近平主席和拜登总统旧金山会晤重要共识，让“旧金山愿景”照进现实，不断续写中美相互尊重、和平共处、合作共赢的成功故事。

谢谢大家！