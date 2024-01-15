中美各界纪念建交45周年 两国学者为重振交往动能各抒己见

“在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。”1月9日，在美国亚特兰大的卡特中心主办的中美建交45周年纪念论坛上，对于如何面对中美关系所面临的挑战，美中关系全国委员会主席欧伦斯特意使用一句中文引语，进行了一番呼吁。

欧伦斯表示，为了在1972年开启中美关系正常化和1979年中美正式建交，多名中美两国领导人——包括卡特、邓小平、基辛格、尼克松、毛泽东和周恩来，都抵挡住了国内的政治思潮，做出了正确的事。

欧伦斯说，如今，还有许多事需要两国展现勇气去完成。例如，中美之间应该增加航班，而且乌克兰战争应当尽早结束，让各国航司都能经过俄乌两国的领空，以缩短中美航班的时间。

欧伦斯认为，中美两国都不应当在对方国民出入境本国的时候为他们增加困难，而且在中国近期豁免了德国、法国等欧洲国家公民的短期签证之后，美国公民也应享受中国的短期免签。欧伦斯称，“15天免签并不是非常难的”，不会是一个安全问题。

欧伦斯还建议，中美应当重开2020年关闭的美国驻成都总领馆和中国驻休斯敦总领馆，这会给美国南部的民众和中国西部的民众带来巨大裨益。

欧伦斯还直言，中美应当共同协商降低关税，关税对双方都是伤害，受害方包括美国的低收入群体。“虽然美国的政治环境在这方面并不有利，但中方何不直接降低对美国的关税，然后使美国人自然就会陷于尴尬的境地之中？”

欧伦斯认为，中美还应当共同磋商“国家安全”的定义，为出口管制措施等相关政策提供清晰的指引。

2023年底，中美关系正常化的关键推手、过去半个世纪中几乎曾给历任美国总统都提供过外交建议的基辛格离世。接下来，谁有望成为中美之间的“下一个基辛格”？

对于这一问题，欧伦斯对财新表示，没有人能继承基辛格的衣钵，因为基辛格那一代人接受的是极其广博的通识教育（general education），但后来，大家开始接受诸如“会计师”等专门的职业培训。

欧伦斯还说：“有很多人跟我说，你应该做第二个基辛格。我说，我不行。”

颇受敬重的美国的中国研究专家、美中关系全国委员会前主席兰普顿对财新表示，中美两国现在究竟如何看待彼此，可以通过两国政府公布的一些“根本性”文件中了解到。在美国一侧，这包括国家安全战略报告、中国军力报告，以及美国国会通过的国防预算等等。“要想知道某一方下一步想做什么，就去看他们的预算方案。”

兰普顿回顾中美建交之初时表示，当时，中美领导人在非常重要的领域依然存在分歧，比如什么叫“和平解决”、“非官方关系”、如何区别防御性和进攻性的军售？但卡特前总统和邓小平都愿意“把问题留给未来的局势演变和后人的解释”。正是因此，之后中美两国得以维持了迄今近半个世纪的和平。

谈及卡特在卸任美国总统后对中美关系的贡献，卡特的传记作者阿尔特（Jonathan Alter）表示，2019年时，卡特分别给中国国家主席习近平和时任美国总统特朗普写了一封信，和这两位领导人分享自己担任美国总统时改善美国和日本关系的经验。

卡特在信中表示，当时美国和日本的关系非常不好，但他作为美国总统，与日本首相分别召集了一批自己非常信赖的官员，让这两拨人定期会面，并且让这些美日官员逐个向自己和日本首相汇报成果。最终，美日经贸关系紧张的问题就这样得到了解决。

阿尔特说，卡特在写这两封信的时候“很有热情”，特朗普在收到信函之后，还给卡特回了电话。尽管显然中美双方最终都没有采纳卡特的建议，不过卡特的经验说明，除了官僚体系外，领导层的内部圈子和顾问团队也许可以尽己所能，发挥自身独特的作用。

针对美国大选年的中美关系走向，在小布什政府时期曾担任白宫国安委中国事务主任的韦德宁（Dennis Wilder）对财新表示，如果拜登和特朗普最终在2024年11月的美国大选中对决，现在来看，两人胜出的概率是50%和50%。拜登的经济治理成绩和他的年龄问题是选民最关注的问题。除非拜登的身体状况出现突然严重的恶化，民主党阵营不太可能再派出一名更年轻的候选人来对战特朗普。韦德宁说，拜登直观上看起来比特朗普年老许多，虽然两人相差仅不过4岁。两人可能决出胜负的一个潜在关键时间点，也许会是今年9月16日的首场两党总统候选人电视辩论。

他回顾，在1960年的当届美国总统大选辩论中，共和党和民主党的候选人分别是47岁的尼克松和43岁的肯尼迪。“如果你不看电视画面，只听他们的言辞交锋，你会觉得尼克松赢了。可是在电视荧屏上，肯尼迪明显更年轻、帅气，所以最终还是肯尼迪赢了。”

韦德宁说，如果特朗普再次上台，那么他的第二次任期可能会如他在竞选期间所言，对中国更加强硬，比如继续提高对华关税税率、扩大投资和出口限制、减少中国留学生和商务人士等赴美签证。

他提及，曾在上届特朗普政府中担任贸易代表的莱特希泽（Robert Lighthizer）目前正在给特朗普担任中国问题顾问，如果特朗普再次担任总统，他可能会任命莱特希泽担任财政部长。

韦德宁建议，想了解特朗普若再入主白宫可能会采取哪些对华政策，可以参考美国保守派智库传统基金会（The Heritage Foundation）发布的涉华特别系列报告。在上届特朗普政府期间，特朗普最终实施的对华举措，占这批报告给出的政策建议的60%。

韦德宁还展望道，如果特朗普真的在今年11月5日胜选，而中方希望立即以最理想的状态开启这一段双边关系，“那么到时候应该有创造性一点，比如——在特朗普当选后，第一个给特朗普打电话祝贺他当选，并且告诉他，希望我们尽快会面”。

复旦大学国际问题研究院院长、美国研究中心主任吴心伯分析，展望中美关系的未来25年，他感到非常悲观。

在他看来，过去几十年中，中美之间的危机分为偶发性和结构性危机两种。1999年美国轰炸中国驻当时的南联盟大使馆等事件，就属于并非一定会发生的偶发危机。而1996年的台海危机和2022年佩洛西窜台，就是矛盾长期积累后爆发的结构性危机。

吴心伯说，自中美关系正常化以来，他如今第一次感觉到，中美之间结构性危机恐将超过偶发性危机，因为两国都开始为可能出现的重大冲突作军事准备，并且将其作为本国国家安全的优先事项。

对于“1月13日的台湾地区领导人选举结束后，对台海局势有何担忧”这一问题，清华大学战略与安全研究中心主任达巍表示，他不太担忧选举刚刚结束后的事态，但他更担忧，在下任台湾地区领导人4年任期的末尾会发生什么。