陈少艺：国民党为何会再度败选？

2024年1月13日举行的台湾大选即将落下帷幕，国民党不出意外会再次败选。然而，国民党的败选与选前一周的几个“黑天鹅”事件不无关联。选前一星期，国民党先后出现了赵少康与国民党进行切割，韩国瑜鄙视赖清德是矿工之子，马英九说两岸关系要相信习近平，中华日报刊登伪造郭台铭署名的公开信。

第一只“黑天鹅”是国民党副总统候选人赵少康。2024年1月5日，赵少康到高雄科技大学演讲，对于学生提问年轻人不喜欢国民党。赵少康回应说：“这关我甚么事？我也离开国民党30年了，我比你们还早对国民党不满”。又说，“前年回到国民党，是因为韩国瑜找我去选党主席，我也觉得回到国民党去改造国民党的想法不错，只是因为恢复党籍不到1年没有资格选”。显然，赵少康是在第一时间与国民党进行切割，或多或少导致了国民党政党票进一步流失。

第二只“黑天鹅”是国民党不分区立委候选人韩国瑜。2024年1月6日，国民党在桃园中坜举行大会，遭罢免的前高雄市长暨国民党不分区立委候选人韩国瑜炮轰民进党总统候选人赖清德是一个矿工的小孩怎么能当上中华民国的副总统，更没有资格参选中华民国的总统，并当场喊话支持者们用要用选票唾弃赖。此举，勾起选民对韩国瑜过去是个投机的民粹主义者的不好回忆，也引起选民对没有受过好的教育、脾气爆、性子野、低俗、攻击性强且早期在立法院时就卓尔不群的韩国瑜的极度反感。

第三只“黑天鹅”是前总统马英九。2024年1月8日，马英九接受德国之声专访时说，他不认为习近平在推动统一，“就两岸关系而言，你必须相信他”。马英九强调：“统一是我们宪法里说的，原来就是台湾可以接受的，但必须透过民主程序和平地完成，如果能做到这一点，台湾人民可能有兴趣接受。”他表示国民党候选人侯友宜会延续他坚持“九二共识”的两岸政策。针对中共近期频繁的军事挑衅，台湾是否应加强军事防御能力。马英九称：“无论台湾如何自我防卫，都永远无法抵御与大陆的战争，也永远无法赢。他们太大了，也比我们强太多了，所以我们不应该使用武力的方式，来缓和紧张关系。”马英九的言论显然引起选民极度震惊和不满，导致国民党紧急取消邀他参加选前之夜造势活动来做切割。

第四只“黑天鹅”是中华日报社。2024年1月11日，中国国民党所控制的中华日报社刊发了一份郭台铭署名的“台湾阿铭的公开信”，内容称会集中火力将选票投给蓝营正副候选人侯友宜、赵少康，但郭台铭办公室已澄清，此信非郭办发出。民众党不分区立委候选人黄国昌指出，发布该信的中华日报社，董事为侯友宜竞办发言人黄子哲。黄国昌表示，针对公然散布经捏造的郭台铭董事长公开信，恶意散播不实讯息，谎称郭台铭号召支持者将选票投给侯友宜、赵少康。同日，黄国昌称此举已违反《总统副总统选举罢免法》第90条之犯罪行为，并向台北地检署正式告发，吁请立即侦办。

显然，以上四只“黑天鹅”已经不可避免地影响到国民党选票的流失。其中，影响政党票的关键人物当属政治失信且善于操弄政治情绪兼具有民粹特质的韩国瑜。韩国瑜擅于利用部分选民对某些政策的愤怒与不满，乘势而起，继而鼓吹煽动，凭借台湾部分民意对民进党执政的不满，以及自己的能言善道而掀起了一股“政治韩流”。韩国瑜曾两次遭罢免：第一次，早期身为立委的韩国瑜曾在立法院殴打陈水扁致其受伤住院。不久，他就遭罢免投票，虽然没通过，但37.7万的罢免票也成了全台最高，再无人能企及；第二次，2020年，韩国瑜任高雄市长不到半年，得陇望蜀，进一步谋求竞选总统后遭遇惨败，民众批评其为“德不配位”的“落跑市长”（他曾多次说一旦当选一定不会离开高雄，把任期做满）。他背弃对选民的承诺，终遭高雄选民以94万票罢免了市长，成立台湾历史上第一位遭罢免的地方官员。然而，国民党却提名韩国瑜为不分区立委名单第一名，意味着国民党只要在立法院席位过半，韩国瑜即可担任立法院院长，这是众多讨厌他的选民不可接受的，可能导致国民党选票进一步流失。因此，选前四只“黑天鹅”的出现，最终让国民党铩羽而归。