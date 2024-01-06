首届吉米·卡特美中关系论坛线上注册

美国卡特中心将于2024年1月9日举办首届吉米·卡特美中关系论坛暨纪念美中建交45周年研讨会。美国驻华大使伯恩斯和中国驻美大使通过线上致辞。卡特中心总裁佩吉·亚历山大、中国驻美公使井泉、美国著名学者蓝普顿、美国国务院前负责亚太事务的助理国务卿董云裳、中国复旦大学美研中心主任吴心伯等都会在会上致辞或发言。目前注册线下参会的人已逾200。为方便中美不能到场参加论坛的关注双边关系的学者、官员和民众，整个论坛将通过线上直播并在论坛之后发布录像。注册的人可以看直播并会收到录像链接。

时间：美国东部时间2024年1月9日上午9点至下午5点；北京时间2024年1月9日晚上10点至凌晨6点

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本次论坛由卡特中心主办，美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会和复旦大学美国研究中心协办。



吉米·卡特美中关系论坛的前身是卡特中心美中关系高层论坛。该论坛自2012年起由卡特中心和中国人民对外友好协会共同主办了七次，卡特总统分别参加了首届（2012年，北京）、第二届（2013年，亚特兰大）、第三届（2014年，北京）、第四届（2015年，亚特兰大）、第六届（2017年，亚特兰大）和第七届（2019年，亚特兰大）。该论坛第五届由中国苏州外办承办，2016年在苏州举行。

2019年1月17日到19日，卡特中心是美国唯一主办纪念美中建交40周年研讨会的非政府组织，也是卡特总统最后一次发表公开主旨演讲。



论坛时间：2024年1月9日

论坛地点：Cecil B. Day Chapel, The Carter Center（453 John Lewis Freedom Parkway, Atlanta, GA 30307)

论坛招待会和晚宴地点：Fernbank Museum (767 Clifton Rd, Atlanta, GA 30307)

美国联系人：Maria Cartaya, maria.cartaya@cartercenter.org

中文联系人：刘亚伟，卡特中心中国事务高级顾问，yawei.liu@cartercenter.org; 金瑾，吉米·卡特美中关系论坛顾问，jin.jin@atlanta-edu.com