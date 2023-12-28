/

王飞凌：什么是正确的海外华人爱国观

本文2023年11月15日由新加坡《联合早报》发表，作者授权本站转发。文章原标题为“此心安处是吾乡–正确的海外华人爱国观”。作者是美国乔治亚理工大学纳恩国际事务学院教授，其近著有“中国三部曲”：《中华秩序》、《中国纪录》、《中华博弈》，均由美国纽约州立大学出版社出版。阅读本站发布的作者的其他文章：1) 台湾：中国崛起和转型的关键2）谈谈美国的“文化战争”3）基辛格是“美国梦”的完美诠释4）“古老”的美国大选与“最不坏”的民主政治

我们中间不少人可能都议论过海外华人是否爱国（爱中国）的话题。“正方”坚称海外华人理所当然地永远热爱故土中国；报效祖国，如同赡养父母，是天经地义的第一美德；而且“人出国了会更加爱国”。“反方”则讥之为认知错位和信息不通，多属各种临时出国访客真真假假的表态而已；常常被人所利用而实际上会祸害海外华人。涉及安身立命与道德操守，海外华人爱国与否以及爱哪一国，确实兹事体大。

华人过去大多生活在自成一体的中华世界里，尽管政治上一直分合不断；漂泊乃至定居海外，多视为无奈与绝望之举。当年孔老夫子人生的最坏规划，据说就是“乘桴浮于海”。过去几乎所有的统治者为了面子和维稳，更为了税源和兵源，都严禁百姓移民海外。

在人们经常津津乐道的各个帝国盛世里，未经特别恩准的出国基本属于犯罪；海龟（海归）常常一抓住毋需审判就被砍头。直到1860年代，美国使节蒲安臣（后来还兼任大清驻美与驻欧公使）才说服了朝廷，允许百姓出洋，不再自动囚杀海龟了。

当然，不管官府怎么说，华人移民国外其实自古都有。陆地迁徙不必说了，就连浮海也是历史悠久，至今在南洋一带就已经形成了好几千万人的规模；甚至还曾在位于今天印度尼西亚的西加里曼丹岛上，建立过逾一个世纪的独立华人殖民国家。不过，海外华人不再被定格为刁民、弃民，从亡命糊口转为求学寻富、“人往高处走”，历史不过百余年。在中国大陆，海龟不受针对歧视，与国人同等，甚至时而还高人一等，则更是1980年代以后的事情，不过短短一两代人而已，而且还可能颇有些权宜之计的味道。近来兴起的“复兴”大业尤其是抓间谍运动，虽然还不至于令长江黄河倒流，但已经使得不少海龟颇为战战兢兢了。

定居海外的所谓永久居民，其实都还是暂居侨民。入籍外国，成为外籍华人，誓与“土著”邻居同甘共苦，才是真正的移民。各种法律权益什么的姑且不谈，单单家国关系一致后的心安理得与名正言顺，可能就值得从居民到公民的转变。不过，凡事有得就有失，选择皆有代价。中国政府不承认双重国籍而带来的返乡不便，就是其一，虽然大多数外籍华人并不十分在意，因为他们返乡其实极为有限。由于个人或职业关系，须要时常游走中外的，入外籍之决定也都是经历仔细权衡的漫长过程；穿梭往来多了一点费用麻烦，应属算计过的交易成本。一些故土同胞爱听的外籍华人的后悔衷肠与“赤忱爱国”，大多不过是些“鱼与熊掌不能兼得”的艾怨，属逢场作戏，虽是人之常情，却当不得真。

为了规避那些“不许入境”的不测天威，而力图自我检点、装做故土顺民，甚至为此损害自己新选定居国的外籍华人，并不罕见。他们的爱国其实有点爱错了顺序：把祖辈选择的国放到自己选择的国之前。这些外籍“爱国华人”，不少应该是犯傻上当、自以为是，当了别人的工具；还有些则恐怕是言行不一、两边通吃，欺诈故土老乡。

海外华人（尤其是第一代移民）更常纠结的可能还是心中的思乡情结。描写乡愁的各种诗文一直很容易引起共鸣；回报故土（虽然不幸的是时常简化为支持故国政府与政策）常常成为不争的至高美德。这种关爱故国情结，完全可以理解：人们自然地保有对故乡的依恋、怀旧与关注；对同文化同族群的特殊关心、同情与支持，更是合情合理，尤其是在灾祸之际。海外华人对中国的爱护、引领、帮助、援救，自19世纪后期以来确实也是源源不断、贡献巨大，有时还关键性地影响乃至直接主导了中国的命运。

同时，人们也应该意识到，乡愁式无条件拥护故国的情感，常常会蜕变成一种略带种族主义色彩的虚假意识（false consciousness），极易受操弄、被利用。关于不爱国与卖国的攻讦乃至诬陷，还会带来种种实际后果：从所谓“社死”（编按：社会性死亡，social death，指被社会孤立或抬不起头）到牢狱之灾甚至更为严重。深深内化了的中华大一统下虚幻的“华夷”世界观、农业社会父系家长制村社结构，及衣锦一定要还乡的价值观，以及限制人口流动的传统国策，都令不少华人常常忘记了整个人类文明史，其实就是一部人口流动迁徙、更换祖国的历史：我们都是东非移民的后代。

百多年来华人移民海外的实践早已证明，所谓“只有帮祖国强大了，海外华人才能好”“海外华人不可能进入当地主流”之类的“爱国常识”，不过是些宣传与迷思，既无逻辑、也不属实。

其实，在中华世界里，从白居易、苏轼到胡适、王赓武，一直都有“我生本无乡，心安是归处”和“此心安处是吾乡”的明智；完全媲美欧美先贤如富兰克林、克莱门梭、托马斯·曼的教诲。华人和其他各族群一样，深知“人挪活”与“流水不腐”的道理，完全可以在现实与忆旧、家国与祖籍、职责与情份、自己的国与祖辈的国之间，明确高低先后，爱国、爱对国，走遍天下、四处开花。

在所谓落后的撒哈拉以南的非洲，笔者问过许多合法乃至非法“润”去那里定居的大陆华人，他们提到最多的去国理由是“这里比较自由，没人管我”，其次是“这里赚钱容易”和“这里的空气比较干净”。简单、明确、接地气：谁说华人不聪明、不远游，只会圈在故土内斗内卷、耐劳吃苦？

Tags:

Don't Miss

Latest from Blog

习近平在纪念毛泽东诞辰130周年座谈会上的讲话

毛泽东同志是伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家，是马克思主义中国化的伟大开拓者、中国社会主义现代化建设事业的伟大奠基者，是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄，是党的第一代中央领导集体的核心，是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人，是为世界被压迫民族的解放和人类进步事业作出重大贡献的伟大国际主义者。

财新社论：改革亟须新突破

改革路上，最值得警惕的是改革停留于口头与纸面。有些官员口称的“改革”，其实与决定精神背道而驰。曾几何时，收缩性政策频出。尤其是三年疫情中，微观干预过多，一刀切、层层加码现象严重，市场主体苦不堪言。正面改革是改革，纠正错误同样是改革。市场主体迫切盼望一些部门与地方政府能够尽快拨乱反正。

财新社论：重温实事求是思想路线

改革开放是一次伟大觉醒，这一觉醒以“ 真理标准大讨论” 作为先导，体现了 历史进程的严密逻辑和当时决策的有章有法。改革永远在路上，实事求是便是指路 明灯。如今，身处改革的“ 深水区” ，面对难啃的“ 硬骨头” ，淋漓尽致体现实事 求是精神的十一届三中全会，将给我们提供无尽的启示。

胡伟：邓小平是如何统筹国内国际两个大局的？

在中国向何处去的重大历史关头，继1990年作出开发浦东的战略决策后，邓小平又于1992年发表了南方谈话，提出“改革开放胆子要大一些”、“计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资本主义”、“要害是姓‘社’还是姓‘资’的问题”、“中国要警惕右，但主要是防止‘左’”等振聋发聩的论断，为中国的未来指明了方向。