财新社论：重温实事求是思想路线

45 年，峥嵘岁月稠。1978 年年底召开的 中共十一届三中全会，重新确定实事求是思想路线，果断结束“ 以阶级斗争为纲” ，将全党 工作重点转移到经济建设上来，掀起了改革开 放序幕。改革开放成为决定当代中国前途命运 的关键一招。纪念改革开放45 周年，不只是回 顾过往的艰难历程，不忘初心，更是为了凝聚 共识，斩棘向前。

当时，经历“ 十年动乱” 冲击，经济社会 伤痕累累，人心思变。十一届三中全会之所以 能够拨乱返正，并奠定此后中国经济腾飞基 础，一条根本经验就是遵循了实事求是思想路线。实事求是是马克思主义的根本观点和方法，并写入党章。党的思想路线是一切 从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。邓小平 说，“ 改革开放的成功，不是靠本本，而是靠实践，靠实事求是。” 习近平总书记 也指出，“ 历史反复证明，坚持实事求是，就能兴党兴国; 违背实事求是，就会误党误国。” 重温实事求是思想路线，就是要摆脱教条，直面现实。这一经验，对迄今发展而言，是不爽的法宝，对今日之改革，则是前行的指南。

重温这一思想路线，可以更深切理解，45 年前，面对百废待兴的严峻局面，需要怎样坚定的决心、强大的魄力和高超的智慧，方能闯过难关。

只有实事求是，才能收拾乱局，直面挑战。“ 文革” 期间，国民经济濒临崩 溃，官方却仍坚称“ 形势大好” ，且“ 越来越好” ，实则民生雕敝、贫穷落后，不仅与发达国家的差距越拉越大，而且被正在腾飞的周边国家和地区远远甩在后面。 知耻近乎勇。唯有靠实事求是，中国才能跳出“绝对贫困陷阱” 。

只有实事求是，才能解放思想。唯有求真务实，方能求新求变。邓小平在中共中央工作会议闭幕会上的讲话题目就是“ 解放思想，实事求是，团结一致向前看” ，这也奠定了十一届三中全会的基调。此前掀起的“ 真理标准大讨论” ，正是要不要回归唯物主义认识论和方法论的一次思想对决。也正是得益于实事求是，过去有些不敢想的问题，敢想了; 过去不敢讲的问题，敢讲了。

只有实事求是，才能勇敢调整对外政策，与世界接轨。在改革开放前的很长一 段时间，向先进国家学习被视作“ 崇洋媚外” ，国门紧闭，领导层和民众都对外部世界懵懵懂懂。1978 年前后的官员学者出国考察热，让更多人看到世界的真面貌， 意识到中外巨大差距，进而产生奋起直追的强烈紧迫感，加紧全面调整内外政策。

只有实事求是，才能平反大量冤假错案。平反冤假错案，就是把颠倒了的是非 纠正过来。一度由于“ 两个凡是” 等因素进展缓慢的平反工作，自十一届三中全会 起提速。据不完全统计，到1982 年底，全国共平反、纠正约300 万干部的冤假错 案，恢覆47 万多名党员党籍。通过平反，还了公道，顺了人心，也弥补了人才断 层。

重温，更是对今天的启示，可以使我们更加清醒认识到，置身百年未有之大变 局，面对内外重重挑战，全面深化改革开放才是光明大道，为此，务必谦虚谨慎、 戒骄戒躁。

只有继续坚持实事求是，才能解决改革遇到的真问题。45 年的改革开放，取得 了举世公认的伟大成就，但是，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发 展之间的矛盾依然突出。当前，民营经济增长乏力，社会预期转弱，财政金融风险 显露，社会保障问题日益严峻等等，不仅事关国计，也波及民生。直面真问题，方 能解决真问题。

只有继续坚持实事求是，才能进一步解放思想。近年来，中央严查形式主义官 僚主义，其实质是唯书唯上而不唯实的本本主义和教条主义。上级没有说的，不敢 说; 文件没有提的，不敢想; 领导没有安排的，不敢做。而改革开放的一条宝贵经 验则是“ 看准了的，就大胆地试，大胆地闯” 。14 亿人民是改革开放的主体，改革 开放要续写让世界刮目相看的新奇迹，就必须充分发挥他们的能动性和创造性。

只有继续坚持实事求是，才能及时纠正某些不当政策。近几年，一些地方和部 门收缩性政策频出，伤害了企业，也削弱了市场预期。收缩性政策的背后，存在著 一套背离实事求是路线的治理逻辑和行为方式。近来，中央多次强调谨慎出台收缩 性、抑制性举措，这既有助于政策优化，也是实事求是的重申。 只有继续坚持实事求是，才能成功应对层出不穷的外部挑战。当前，全球化遭 遇逆流，民粹主义思潮泛滥，“ 脱钩断链” 日甚一日，地缘冲突彼伏此起。作 为“ 负责任的大国” ，中方多次重申，一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。此外，还应准确评估自身力量，不卑亦不亢。这是事关中国国际处境和 道德形象的大问题。

改革开放是一次伟大觉醒，这一觉醒以“ 真理标准大讨论” 作为先导，体现了 历史进程的严密逻辑和当时决策的有章有法。改革永远在路上，实事求是便是指路 明灯。如今，身处改革的“ 深水区” ，面对难啃的“ 硬骨头” ，淋漓尽致体现实事 求是精神的十一届三中全会，将给我们提供无尽的启示。