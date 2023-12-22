郭玉贵：吉米·卡特和美国的教育部

卡特总统于1979年10月17日在白宫东厅举行的签字仪式上，签署了内阁级的《教育部重组法》。

至此，经过近3年旷日持久的博弈，虽然过程曲折、跌宕起伏，“历经劫难”，总算达到了设立单独的联邦教育部的目的。这一胜利不但被视为卡特总统政治生涯中的重要一步，也是全国教育协会和为建立教育部奋战的其他教育利益团体的胜利。这些努力是值得的，也是有重大回报的。

事实上，在《教育部重组法》通过后的第二天，全国教育协会正式宣布再度支持卡特总统竞选连任。全国教育协会对卡特总统的这一新的背书，意义重大。因为在1979年夏秋，各方已经为明年的总统大选开始酝酿。在民主党内，人们普遍认为卡特总统最强有力的批评者爱德华·肯尼迪 （Edward Kennedy） 参议员将与卡特总统争夺民主党总统候选人提名，肯尼迪也在争取全国教育协会的支持。考虑到卡特总统当时低迷的民调数字，卡特总统能否抵御这一假定挑战尚不清楚。而全国教育协会对卡特总统的这一公开支持彻底阻断了参议员肯尼迪的挑战，从而使得卡特总统顺利获得民主党的总统竞选提名。

1980年5月4日，联邦教育部正式挂牌成立，比国会原来规定的新部门成立期限提前了一个月。

新的教育部在13个内阁级部门中是规模最小的一个。名义上教育部拥有1.7 万名员工，其中1.1 万名是国防部海外学校项目的一部分。总部设在华盛顿的6000名工作人员组成了一个比卫生教育福利部部长办公室还小的机构。教育部规模不大，但它负责管理142 亿美元的预算，这一预算在内阁13 个部门预算中排名第五。

美国联邦教育部管什么？

第一，根据学校及州政府申请制定补助金额，资助所有孩子享受平等教育。

第二，收集全国性教育数据，为各州及民间机构提供教育事务参考。

美国联邦教育部不管什么？

第一，升学、考试、教学、评估、思想一概不管，美国教育部被称作“五不管”部。

第二，《教育部重组法》严禁教育部干涉具体教学和学校人事任命。

除了设立新的联邦教育部之外，卡特总统在教育政策上还做了两件引人注目的事：一是增设大量联邦专项教育项目；二是大量增加联邦政府教育经费。

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卡特总统任内的教育政策（连载一）

卡特总统任内的教育政策（连载二）

卡特总统任内的教育政策（连载三）

卡特总统任内的教育政策（连载四）

卡特总统任内的教育政策（连载五）