孟捷慕：厘清基辛格为自己创立的六个神话

编者按:本文2023年12月6日发表于美国政客 (POLITICO) 网站,作者为约翰霍普金斯大学保罗·尼采国际关系高等研究院外交政策研究所常驻研究员、原《洛杉矶时报(Los Angeles Times)》驻北京分社主任孟捷慕(James Mann)。原文英文标题为“The Six Myths Kissinger Created About Himself— That Everyone Fell For”。请点击此处查看英文原文。笛扬编译。

孟捷慕对美国人的中国观影响极大。他2000年出版的专著《变脸:美中关系史,从尼克松到克林顿》(About Face: A History of America’s Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton)详细了描述了美中关系从1972年到2000年的变迁。他为美国各大报纸撰写的有关中国和美中关系的时评,特别是他2008年出版的《中国幻想》(The China Fantasy: Why Capitalism Will Not Bring Democracy to China)从根本上颠覆了美国人对中国的看法和期待,为特朗普和拜登今天的对华政策奠定了思想基础。