大法官奥康纳的遗产和她的中国行

我怀着沉重的心情悼念桑德拉·戴·奥康纳 (Sandra Day O’Connor) 大法官的逝世，她是一位保守而务实的大法官，倡导维护许多群体的基本权利，尤其是妇女、同性恋、双性恋和变性者群体以及少数族裔的基本权利。她有着许多广为人知的经历，比如在德克萨斯州牧场中度过不羁的童年时光，在斯坦福大学法学院磨练出出色的法律能力，克服法律领域的歧视，担任政治领袖和成为法官，以及最终被任命为最高法院大法官。然而，她对中国法律改革的参与和重要影响却鲜为人知。

2002 年夏末，在我担任纽约大学法学院亚洲法律项目研究学者期间，中国法律领域的杰出学者孔杰融（Jerome A. Cohen）告我奥康纳大法官即将率领联邦司法代表团访问中国。我有幸应邀为代表团提供咨询，代表团成员包括两名上诉法官、三名地区法官和一名前美国驻国际法院代表。在预计的 10 天访问期间，代表团将深入了解中国的法律框架。

代表团第一天入住瑞吉酒店，当时名为国际俱乐部酒店。当天的主要任务是了解中国的法律制度。尽管我事先做了全面的介绍，但奥康纳大法官依然渴望了解更多的情况。在一家小餐馆里，她急切地与孔杰融教授和我交流，深入探讨她计划向中国同行提出的话题。这种辛勤的准备工作预示着她将取得极具影响力的成果，尤其是她在国家法官学院就刑事司法问题发表演讲之后。为了确保演讲的成功，我负责逐字逐句地检查她演讲稿的翻译，并确认翻译的准确性。

代表团在北京的五天行程期间会见了许多最高人民法院的高级法官，包括在人民大会堂会见首席大法官肖扬，也会见了司法部部长，并在北京市第二中级人民法院旁听了审判程序。值得一提的是，时任中国人民最高法院副院长曹建明法官全程陪同了奥康纳大法官，可见中国对她此行的重视程度。 离开北京后，奥康纳大法官的文化与外交之旅还在继续，她访问了西安，随后在上海的华东政法大学（我的母校）向师生发表了演讲。她的活动得到了广泛宣传，包括接受三家法律刊物的深度采访，在中国法律界引起了极大反响。

奥康纳大法官极具魅力，也拥有雄辩的口才。她在与中国法官的讨论中提出的问题正应对了当时中国司法系统最紧迫的挑战，同时也促进了开放对话的新模式。她的访问正值”9-11 “事件之后的关键时刻，一架美军侦察机与一架中国战斗机的相撞让两国关系变得微妙，在这样的时刻，维持中美关系的发展成为重中之重。布什总统当年 2 月早些时候对中国的访问为奥康纳大法官的外交努力奠定了基础，最终江泽民主席亲自接见了奥康纳大法官的代表团，并为他自己稍后的访美之行营造了融洽的气氛。

奥康纳大法官 2002 年的访华预示着美国与中国法律界的接触日益频繁，而她随后对美国律师协会 “法治倡议”（Rule of Law Initiative–ROLI）的倡导则体现了她对促进两国法律交流的长期承诺。在我 2013-2014 年担任 “中国法治倡议 “主任期间，奥康纳大法官的访问所产生的持久影响是显而易见的，中国同事经常称赞她对双边法律对话的贡献。这是对她的遗产的不朽见证。

访问即将结束时，我抓住机会问她是如何就那些重要而棘手的案件做出决定的。她说：”我总是诉诸常识”。

奥康纳是美国一位真正务实的法官。