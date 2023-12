柯蒂斯、克劳斯：城市发展模式事关中美国际秩序博弈

编者按:本文2023年11月27日发表于美国《外交杂志》(Foreign Affairs)网站,作者为英国萨里大学副教授西蒙·柯蒂斯(Simon Curtis)和卡内基国际和平研究院加州分部创始人兼主任伊恩·克劳斯(Ian Klaus)。本文包含了两位作者所著新书《一带一路上的城市:地缘政治、城市化、与中国对新国际秩序的探寻(The Belt and Road City: Geopolitics, Urbanization, and China’s Search for a New International Order)》中的部分内容。原文英文标题为“China’s Path to Power Runs Through the World’s Cities: To Push Back, the West Must Invest More in Urban Life”。请点击此处查看英文原文。笛扬编译。