美国卡特中心将举办首届吉米·卡特美中关系论坛

吉米·卡特美中关系论坛的前身是美中关系高层论坛。该论坛自2012年起由卡特中心和中国人民对外友好协会共同主办了七次，卡特总统分别参加了首届（2012年，北京）、第二届（2013年，亚特兰大）、第三届（2014年，北京）、第四届（2015年，亚特兰大）、第六届（2017年，亚特兰大）和第七届（2019年，亚特兰大）。该论坛第五届由中国苏州外办承办，2016年在苏州举行。

2019年1月17日到19日，卡特中心是美国唯一主办纪念美中建交40周年研讨会的非政府组织，也是卡特总统最后一次发表公开主旨演讲。