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美国卡特中心将举办首届吉米·卡特美中关系论坛

美国卡特中心将于2024年1月9日和10日举办首届吉米·卡特美中关系论坛暨纪念美中建交45周年研讨会。中美政府官员和著名学者将在会上发言。

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  • 点击这里查看论坛的议程。
  • 点击这里报名参加论坛和1月9日晚的招待会和晚宴。

本次论坛由卡特中心主办，美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会和复旦大学美国研究中心协办。

吉米·卡特美中关系论坛的前身是美中关系高层论坛。该论坛自2012年起由卡特中心和中国人民对外友好协会共同主办了七次，卡特总统分别参加了首届（2012年，北京）、第二届（2013年，亚特兰大）、第三届（2014年，北京）、第四届（2015年，亚特兰大）、第六届（2017年，亚特兰大）和第七届（2019年，亚特兰大）。该论坛第五届由中国苏州外办承办，2016年在苏州举行。

2019年1月17日到19日，卡特中心是美国唯一主办纪念美中建交40周年研讨会的非政府组织，也是卡特总统最后一次发表公开主旨演讲。

论坛时间：2024年1月9日

论坛地点：Cecil B. Day Chapel, The Carter Center（453 John Lewis Freedom Parkway, Atlanta, GA 30307)

论坛招待会和晚宴地点：Fernbank Museum (767 Clifton Rd, Atlanta, GA 30307)

美国联系人：Maria Cartaya,  maria.cartaya@cartercenter.org

中文联系人：刘亚伟，卡特中心中国事务高级顾问，yawei.liu@cartercenter.org; 金瑾，吉米·卡特美中关系论坛顾问，jin.jin@atlanta-edu.com

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