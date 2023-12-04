Cameron B. Mill：历史的长程相关：中国经济的大周期

今天的中国经济政策跟1980年有什么关系吗？学术上，这叫做长程相关。但是放在实践中，很难理解和把握。无法想象今天中国的经济政策跟1980年代有什么关联。近日重读《中国改革年代政治斗争》（杨继绳著，2010年）一书，意识到今天中国经济政策的调整其实是延续了过去这么多年固有的模式。

中国政治和经济的关系，一度用一个中心两个基本点进行了高度浓缩。就是以经济建设为中心，坚持改革开放，坚持四项基本原则。坚持四项基本原则的核心是坚持党的领导。经济为中心的体现就是GDP优先，而保持经济为中心的抓手就是改革开放，但是改革开放是以不触犯四项基本原则为前提的。这个前提，在新时代，就是国家安全等名目了。

中国在80和90年代，一度发生过经济建设为中心不保的局面，当时的政治领导人总是力挽狂澜，使得航线重新回到一个基本点。但是，领导人从来没有放弃过“四项基本原则”。从1994年以后到2012年，中国几乎是完整地坚持了以经济建设为中心，这中间很少发生摇摆，但是，因为是威权治理下的市场经济，从而产生了巨大的贪腐行为，也让党的领导力从各个层面都出现了衰退。坚持四项基本原则基本没有人再提了。这是江湖时代的重要特征。

但是坚持党的领导始终是最重要的政治目标。因此，从2012年开始，尤其是2015年以后，坚持党的领导重新获得了优势，考虑到过去接近20年都是以经济建设为中心，所以这次重新强调党的领导这样一个维度，同样可能要有更大的力度和持续性。但是从理论和实践上，又不能直接放弃经济建设，所以依然在主要的宣传口径上强调经济建设。

至于党的领导，真正的抓手就是通过国家安全、党的领导力来展开的。这种做法是纠正过去20年以来的一些弊端。这种纠正当然有其合理性，所以也得到了一些支持。但是现在面临的最大困难就是：目前使用的方法手段是直接破坏以经济建设为中心的，这就给社会带来了极大冲击，包括80年代那些有名的左派及其子女。90年代的左派发现威权政治+市场经济对他们自身利益是一个极佳组合后，他们在政治上就不再公然反对经济建设了。但是，无论左右，在90年代都没有建设法治社会的动力。今天的强化党的领导所以在经济上是触犯了几乎所有政治谱系人群的利益。

怎么才能重新回到一个基本点呢？必须到目前这个方向到了无法持续的时候。也就是经济持续下行到影响党的领导的时候。这个过程看起来还非常漫长。因为党的领导有很多种形式，比如有隐形的契约式的，也有强制式的，如果是进入到强制式地强调党的领导，那么这个周期就会非常长，一直到有新的领导人出现。中国疫情期间的管控政策，就完全是强制式的社会实验，当然，我们可以看到这种模式的崩塌就在一瞬间。这就是当前中国经济分析的困难所在。