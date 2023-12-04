王飞凌：基辛格是“美国梦”的完美诠释

改变美国对华政策主角是尼克松

当然，基辛格的恩主尼克松总统的赏识重用，是他能成为美国版顶级学而优则仕的关键。尼克松其实是改变美国对华政策的真正主谋，其主要观点，可见于他1967年还在野时发表的文章《越南之后的亚洲》（Asia After Vietnam）。但是，基辛格的学术诠释和精明操作，确实有效地成就了两人的功业。

作为严肃学者和畅销作者，基辛格都极为勤奋高产，树立了一个难以企及的高标准。笔耕不缀70年，直到百岁高龄，还就人工智能（AI）发表意见，警示世人。笔者自己也多次引用过基辛格的许多著述。

博士后一度求职不顺，压力下基辛格写了成名作《核武器与外交政策》（Nuclear Weapons and Foreign Policy），于1957年出版，虽然其结论后来连他自己也放弃了，却一直是一本学术经典；他的三部曲回忆录（3800多页），虽然不无失实，仍畅销各国许久；他2014年出版的《世界秩序》（World Order），分析老到、洞见很多，极见学术功力。多年来，基辛格已经成为美国出版与新闻界的一大名牌，与他的顶级关系网和客户网良性互动、相得益彰。

中国人有所谓人生三不朽，即立德、立功、立言。基辛格立功又立言，成就非凡。

他的个人生活也丰富精彩。其不扬外貌和浓重口音，并未妨碍他成为一个幽默风趣的社交好手。据说，毛泽东还曾当面惊叹他的第二任妻子南希不仅年轻许多，个子还比他高了一个头。家庭生活之外，他的一句“权力是最好的春药”曾被媒体广为传播；一些明星也与他有过花边绯闻（虽然据说基本都是“柏拉图式”的）。无论是作为多产作者、咨询师还是退休高官、名教授，基辛格在积攒财富方面也是人中翘楚。世纪人生，可谓完美。

当然，人无完人。就三立之首的立德而言，基辛格时常被人诟病。因为其坚定的现实主义立场和长期的诡秘做派，他被许多人，包括一些老同事、下属目为缺乏道义甚至漠视法律，惯于操纵人性，对不同的人说不同的话，趋炎附势而缺乏同情心；为与大国交往而牺牲弱小、忽略原则和人权。许多人认为他对1970年代印度支那、孟加拉、智利等地大量的“不必要”死伤，负有直接罪责。他多年来索取巨额咨询费和出场费，为各国各色权贵政要站台、美言、出谋划策，更是经常被指责为一大道德短板。

为美国思考大利大义的绝顶智者

使基辛格得名与获利最丰的，可能是他的中国关系和知识（据说，他50多年里访问过中国100多次，见过所有历任中国最高领袖）。不过，他2011年出版的600多页专著《论中国》（On China），虽然流传广泛、颇为可读，却被许多论者视为狭隘、肤浅；除了涉及他自己的一些有趣故事外，书中对中国的认知颇为欠缺、过时，观察立论与分析结论也相当偏颇、失真。

笔者最后一次见到基辛格是在一次视频会议上。百岁老人的思维与表达都清晰有力，令人惊叹艳羡；他在“内部”对中国的分析与答问，也是相当实在、明确。毋庸置疑，基辛格是一个为美国思考了大利与大义的绝顶智者，务实而成功。如他在1994年的900多页杰作《外交》（Diplomacy）一书中所说的，良善可取的国际关系大业，需要有大眼光、大手笔的坚韧政治家，和高明灵活、不拘小节的能干外交家。

一个时代远去了。斯哲已逝，其言其功其德，惟后人继续评说。