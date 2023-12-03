前驻华大使洛德：四十年后重温中美关系

您如何评价基辛格博士对中美关系的贡献？

洛德：基辛格博士去世后，我感到万分惆怅，主要在两个方面。

首先，世界和美国失去了一位杰出的和平倡导者，我也失去了一位宝贵的良师益友。其次，令人悲伤的是，近年来有很多人忘记、歪曲或玷污他的遗产。

20 世纪 70 年代，在他的第二故乡——美国以及全世界，基辛格都是最受尊敬的人。因“水门事件”而导致的宪法危机以及发生的对政府的不信任之后，基辛格是让这个国家团结起来并维持其国际信誉的关键。除了在对华关系中发挥历史性作用外，他还稳定了与苏联的关系，并通过谈判达成了第一个主要的核武器条约；通过谈判结束了越南战争；促成中东和平的第一步；并将美国在南非的政策转向支持多数统治。

总之，在八年的时间里，基辛格改变了美国的国际角色，撰写了富有远见的著作，为全球和美国领导人提供了咨询，并激发了美国和世界范围内在外交政策方面更多的辩论。基辛格的职业生涯就是一个关于悟性和耐力的惊人记录。我会深深地想念他。世界也将如此。

许多中美问题专家把目前的中美关系比作一场新冷战。作为一名参与应对当年大国角逐的外交官，您觉得中美两国应该从冷战中学到一些什么教训？

洛德：这两个时代有一些相似之处，例如全球性地大国地缘政治和意识形态方面的竞争。就像冷战时期一样，我们必须为目前的两国关系确定一个底线，以避免与中国发生直接冲突。因此，就像我们当年与苏联达成的协议（例如《海上事故协议》）一样，中美两国也需要建立护栏和进行军事交流，以防止误判和事故。

不像美国与莫斯科那样，中美两国达成军控协议将非常困难，但两国间开展的战略讨论可以澄清原则性问题并提供更大的透明度。因此，刚刚启动的与北京的核谈判令人鼓舞。只要期望比较现实，类似这样的峰会就有利于探讨彼此的红线和核心利益，促成和帮助开展更多的两国低级别官员的会谈。

但是，目前的阶段和冷战时代也存在重大差异。尽管中国在海外咄咄逼人，但并没有入侵其他国家或寻求推翻别国政府。我们和中国之间有着广泛且不可切断的经济联系。因此，拜登政府对两国的经济关系实行“去风险”而不是“脱钩” 是正确的做法，这和美国对苏联实行全面遏制是不同的。这个原则也适用于学生、科学家、文化和媒体等非经济领域的交流，我们应该对此进行支持。冷战期间，这种交流要少得多。此外，与当年冷战一样，培育美国的盟友在目前阶段仍然至关重要。

美国应该从冷战中吸取的一个重要教训是不要认为我们的对手有“十英尺高”，并以在国内表现的歇斯底里和诽谤来应对我们的全球挑战。中国人有很多大问题，而美国拥有非常多的优势。我们应该充满自信地竞争。目前，由于美国国内政治环境的不健康且两极分化，做到这点非常困难。

归根到底，如果要借用冷战的教训的话，美国应该像研究和制造“人造卫星”的时候那样，充分利用美国的软硬实力，来应对来自中国的挑战。

卡特总统正处于生命的最后阶段。他最大的外交成就显然是实现美国与中国的关系正常化。四十年后，时任国务卿蓬佩奥在尼克松总统幼年曾居住的房子前宣称，美国对华 “接触” 政策已经失败，永远不会再恢复。在您看来，对华“接触”政策对美国来说是战略失败吗？

洛德：用是与不是回答的话，那就是“接触”政策不是一个失败。两党政府几十年来所追求的“接触”进程（不仅仅是政策）并不是像某些修正主义者所声称的失败。

除了“接触”政策之外，没有什么合理的选择。遏制根本不可能，因为世界潮流不是如此。拥有幅员辽阔、人口众多的中国无论如何都会崛起为一个强国，只不过这会导致中美之间发生冲突的可能性更大，中国与其他国家之间的关系也更加趋于紧张。

“接触”政策并不天真。历届美国政府都以强大的军事力量和盟友关系为后盾，以防美国与中国的交往变得对抗。此外，当北京发起挑衅时，我们采取了制裁或军事部署等强硬措施。

中国的政治自由化并不是我们实行“接触”政策的主要理由，美国也没有假设中国的政治自由会随之而发生。当然，人们希望中国向世界开放，不断增长的经济和中产阶级将刺激放松政治制度的运动，因为这种情况已经发生在台湾、韩国、印度尼西亚和智利等许多其他地区和国家发生，而有的这些地区具有明显的中国特色。只能说，实现政治自由是“接触”政策带来的一个额外好处，但并不是一个必要条件。此外，长远来看，我们还不能在这个问题上下定论，因为我们还没有看到中国政治发展轨迹的终点。

最后，“接触” 的过程虽然也带来了问题，但也给我们带来了许多好处，，包括重大经济问题以及在各种全球问题上的合作。

当然，近年来，为了应对北京在国外和国内的强势行为，人们需要并采取更加坚定的立场。然而，这种更强硬的姿态应该包括我们两国人民、文化和经济的交流和“接触”，同时对真正能带来风险的部分安全领域实施限制。

台湾问题仍然是中美关系中最具争议的问题之一。您最初参与制定了美国的对台政策。其中，长期以来的战略模糊政策对东亚地区的和平发挥了重要作用。不过，拜登总统最近多次表示，如果中国使用武力，美国将保卫台湾。您对拜登总统保卫台湾的承诺有何看法？在目前的中美关系下，您还认为战略模糊政策仍然是维护和平最有效的政策吗？

洛德：不管是民主党还是共和党的总统，九位美国总统支持的对台政策是近代史上最伟大的外交成就之一，而“战略模糊”是该政策的重要组成部分。“战略模糊”根植于中美两国的外交谈判和《与台湾关系法》，以富有弹性的“一个中国政策”为特色，在台湾发展充满活力的经济和繁荣的民主的同时，服务于保护台湾安全的目的。与此同时，根据这一政策，双方都巧妙地根据各自的需求处理了台湾问题，这允许我们与中华人民共和国建立不可或缺、长远、有时紧张的复杂关系。

北京对台湾使用武力受到多个因素的威慑，这包括固有的历史因素、更广泛冲突的风险、经济影响、美国和盟友的军事部署、如攻台失败中国领导人所面临的“政治自杀“，以及美国的模糊性军事反应。战略威慑还包括向北京保证美国将遵守我们承诺的政策。反之，转向“战略明确”将摧毁半个世纪的“一个中国”政策，颠覆我们与北京的关系，并为台湾领导人采取挑衅行动开绿灯，保证在台海发生冲突时美国将保卫他们——不管原因是什么。

拜登总统在这个问题上的说法如果不是失误，也是错误的。他的说法很快就被美国政府官员纠正，或许那样说是为了渲染的目的，但并没有抛弃“战略模糊”的政策。