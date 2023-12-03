郭玉贵：卡特总统任内的教育政策（连载一）

一、1976 年总统大选前夕的政治生态变化

在历经尼克松和福特2 位共和党总统执政8年后，1976年美国又迎来了新一轮总统大选。这次民主党推选的总统候选人是时任佐治亚州州长的吉米·卡特（Jimmy Carter），共和党候选人是时任总统杰拉尔德·福特。然而，与以往总统大选不同的是，1976年总统大选前夕，美国社会的政治生态经历了重要变化，新的利益团体的崛起导致各方势力也经历了此消彼长的变化，这些新的因素直接影响了这次总统大选的过程和结果。

（一） 卡特的早期个人经历

卡特于1924 年10 月1 日生于美国佐治亚州普兰一个花生农场主家庭。卡特与父亲同名，故称小詹姆斯·厄尔·卡特（James Earl Carter）。老卡特从事农业和商业，是州议会议员。母亲莉连·戈迪（Lilian Gody）是个随和的妇女，不像老卡特那样严厉。1941—1943年卡特先后在佐治亚州西南大学和理工学院读书。1943 年入马里兰州美国海军军官学校（即安纳波利斯海军学院） 学习，1946年毕业，获理学士学位，随后加入海军服役7年，直到1953年。

1953年卡特的父亲去世，他退役回家乡经营卡特农场、卡特仓库等业务，并从事政治活动。当过基督教南方浸礼会执事、主日学校教师。1955— 1962 年任佐治亚州萨姆特郡 （Sumter County） 学校董事会董事长。1962—1966年任佐治亚州参议员。在此期间还先后担任过平原发展公司、萨姆特郡发展公司总经理，佐治亚州中西部计划和发展委员会以及佐治亚州改进作物协会主席等职。1971—1975年任佐治亚州州长。在当时南方的年轻州长中， 他以办事富有实效、积极消除种族歧视而赢得声誉。

（二） 卡特竞选总统的特殊背景与机遇

鉴于一直生长和生活于华盛顿政界圈子外，仅有地方执政经历的卡特竞选总统的前景必然不容乐观，其道路也必定困难重重。按传统的竞选策略和方式，卡特断难成功，他只能另辟蹊径。而当时有两件重要事件的发生使卡特及时抓住了机遇，扭转其最初的劣势，顺利获得民主党总统候选人提名， 然后其选情势头一路上升，最终赢得总统选举。

卡特的机遇很大程度上要归功于20世纪60年代美国动荡时期两股历史潮流的汇合：一是民主党的麦戈文-弗雷泽（McGovern-Fraser）选举委员会 提出选举改革方案之后民主党总统提名程序的变化；二是美国“全国教育协会”（National Education Association，NEA）由专业协会向教师工会的转变。这两大变化对确保卡特获得民主党的总统候选人提名和赢得总统大选起到了关键性的作用，我们有必要在下面分别予以介绍。

民主党预选制度的改革

建国200余年来，美国共和党和民主党提名总统候选人的程序和方式均经历了多次的改变，我们主要简单梳理一下民主党的变化过程。

创始时期

美国总统提名方式大致经过了从公推到政党提名，从政党内部大佬们决定到选民选举两个变化过程。首任总统华盛顿由于其特殊的威望，是唯一一个获得全票通过的总统，然而在其任期末，党派斗争的气氛已经急剧恶化， 美国政坛分裂为联邦党与民主共和党两大阵营，它们通过自己的国会党团分别推选属意的候选人参加总统竞选，这也是政党党内大佬们控制提名程序的开始。

进入19世纪后，当时的联邦党（Federalist Party 或Federal Party）急剧衰落，只在东北部新英格兰地区保留一点残余势力，民主共和党（Democratic- Republican Party）控制了全局。然而在1824年，民主共和党内的东部权贵与西部新兴势力之间发生激烈冲突，议会党团所提的候选人，财政部长威廉·H. 克劳福德（William Crawford）遭到拒绝，最后一共4个候选人参与了是年总统大选的混战。（1）

1831年，反共济会党（Anti-Masonic Party） （2）率先在马里兰州的巴尔的摩召开政党大会，并推举单一的候选人参加总统大选，该方式很快得到主流政党的效法。但是这没有改变政党内部大佬们操纵选举提名的局面，尤其进入镀金时代后，腐败、黑金与政治分赃更是在政坛愈演愈烈。为此，19世纪末改革者们在美国掀起了进步主义运动，初选制度的尝试也是政治改革的产物之一。威斯康星州是第一个使用初选方式提名总统候选人的州，可惜的是，虽然在1916年，绝大多数州都通过了在州一级官员提名程序全面推行预选制的法律，但在总统大选中却只有少数州对预选程序有明确的法律保障。

1968年，由于宣布参选太晚，时任副总统的民主党汉弗莱（Humphrey） 事实上未参与所有的党内初选，而致力于争取不举行初选的州的政党代表的支持（当时的约翰逊总统直到该年3 月31 日威斯康星州初选前才宣布不竞选连任，而汉弗莱在4 月下旬宣布参选），并如愿获得了民主党提名。然而场外支持麦卡锡参议员的青年反战分子的示威彻底毁掉了民主党全国代表大会， 汉弗莱最终在大选中饮恨。随后左派势力控制了民主党，1971年麦戈文-弗雷泽（McGovern-Fraser）选举委员会［全称Commission on Party Structure and Delegate Selection，麦戈文是首任主席，后辞职参选总统，继任者为众议员唐纳德·弗雷泽（Donald Fraser），该委员会就以这两位主席的姓氏命名］提交了激进的改革方案，要求按人口分布比例分配政党大会代表，从而大幅增加了女性、青年与少数裔代表人数。也正是在次年，历史上第一次以初选方式产生的代表在民主党、共和党两党超过了代表人数的50%以上，这标志着预选制度在总统提名程序中最终得到了确认。

改革后预选形式

改革后的美国总统预选制度目前主要两种形式，即党团会议（caucus） 与初选（primary election），前者由各自的政党负责，而后者则由州政府操办。《宪法》没有涉及初选问题，而是根据政党的规则和安排，并根据各州 的法律进行。初选是两个主要政党筛选党内候选人的选举。初选分为几个阶段，政党候选人进行党内竞争，赢得政党提名者，即可以参加美国总统选举。如果候选人赢得初选，他将根据每个州的选举规则，赢得全部或部分州代表的投票。这些代表在政党全国大会上投票，选举获胜的候选人。

党团会议可以说延续了200 多年前的议会党团会议的传统，但规模更大，并面向基层，而不再是小圈子里的几个人进行密室交易。与初选相比，（基层）党团会议要求选民必须忍受可能长达数小时的冗长讨论，并最后亲自投票。因此党团会议的参加者往往政治热情更高，工作时间也更为自由， 也正是这一特质帮助奥巴马（Obama）在2008 年横扫希拉里（Hilary），因为奥巴马的选民以理想主义的年轻人、受教育程度高的自由职业者、依赖福利救援的少数族裔 （尤其是黑人）为主，与希拉里的支持群——蓝领工人相比，显然前者更愿意花费时间为自己的偶像辩护与拉票。

一般而言，党团会议直接选举参加8、9 月间政党大会的代表，参加党团会议投票的必须是本党的注册选民，但允许在党团会议现场更改注册的政党，而且18 岁以下的年轻人也可以投票，前提是必须在大选时年满18 岁。与共和党相比，民主党的选举程序更复杂一些，某一候选人的支持者组成一个个团体，其数量必须达到一定的底线（如15%），未达标的团体则被解散， 而这些游离选民或未决定选民则成为其他团体的争夺对象。

而初选与大选更相似一些，选民在投票站匿名投票，来去自由，不用花费过长的时间。根据其开放程度的不同，基本分为4个类型：封闭式初（closed primary）、半封闭式初选（semi-closed primary）、开放式初选（open primary）、半开放式初选（semi-open primary）。封闭式初选最为普遍，要求必须是本党的注册选民才可以参加（一般意味着在上一次主要选举中投了该党候选人的票）；半封闭式初选则向注册的独立选（independent voters） 开放；开放式初选对于投票没有任何限制；而半开放式初选则要求选民在投票站宣布自己的“党籍”，然后再完成投票。但无论哪种情况，法律上只允许投一次票。

另外还有一种被称为“总括式初选”（blanket primary）的模式，它允许选民就每一个公职挑选自己支持的候选人，而无视其政党类型，如总统挑选共和党人，参议员则挑选民主党人。这一方式给予选民最大的自由，却让主流政党头痛不已，因此民主党率先把实行该初选办法的加利褔尼亚州告上了联邦法庭，2000年最高法院判决加利褔尼亚州民主党获胜，阿拉斯加州与华盛顿州所实行的类似初选办法也一并被推翻。

显然，20 世纪60 年代民主党预选制度的改革，尤其是1971 年麦戈文-弗雷泽（McGovern-Fraser） 选举委员会提出的激进的改革方案，即按人口分布比例分配政党大会代表，从而使以女性、中青年与少数族裔会员占多数的美国“全国教育协会”大幅增加了其在民主党大会中的代表人数，最终为“全国教育协会”在美国政治生活中发挥重要作用奠定了基础。

“全国教育协会”由专业协会向教师工会的转变

在当今美国教育界，美国全国教育协会是一个极其特殊的组织，据该协会的网站介绍，“全国教育协会”致力于推进公共教育事业的发展，目前是美国最大的专业人员组织，该协会涵盖了从学前教育到大学研究生阶段，全国教育协会有320 万会员在各级教育机构工作，在美国各州和1.4 万余个社区都有分支机构。

多年来，全国教育协会对美国各级政府的教育政策的制定和形成均拥有巨大的影响力。而这种影响力很大程度是源于该协会在20 世纪60—70 年代由专业性协会向教师工会转变，全国教育协会目前已成了全国最大的工会组织。自那以来的几十年间，全国教育协会不但在美国教育界扮演关键角色，其影响力也已扩展至美国的政治领域，有时甚至可以左右包括美国总统选举在内的各级政府选举结果。今天，如果要研究美国教育，就绝对不能绕过全国教育协会。鉴此，我们专门介绍一下“全国教育协会”的来龙去脉。

全国教育协会的诞生和历史演变

我们将全国教育协会的诞生和历史演变简要分为四个阶段：第一阶段， 全国教育协会的诞生（1857—1865 年）；第二阶段，南北战争后到20 世纪之交 （1865—1910 年）；第三阶段，20 世纪上半叶的全国教育协会 （1900— 1960 年）；第四阶段，全国教育协会（NEA） —美国教师协会（ATA） 合并的产物（1960—1970 年）。

第一阶段：全国教育协会的诞生（1857—1865 年）。

在19世纪中叶之前的100年间，美国的教育基本上是非正式的，教学的主要要求是阅读、写作和学习谋生技能。然而，到了19 世纪中叶，美国兴起的广泛教育改革产生了一个新兴的公立学校体系，从而也导致了对教师专业培训的需求。尽管教育界进行了一系列改革，但学校的条件仍非常落后。例如许多地方的教师孤零零地在只有一间教室的校舍里工作，教材匮乏，公众支持不确定，年薪不到100美元，有时报酬就是食宿。当时一位名叫玛莎·M. 罗杰斯（Martha M. Rogers） 的年轻女性拓荒者，曾在前往西部教书时写的信中描述：“我决不能忘记校舍，那是一个35×30 英尺（约97 平方米） 的木屋，有四扇窗户和两扇门……裂缝里满是泥和灰泥，没有阁楼，木瓦上有很多洞，所以下雨的时候我们把书放在一个地方，直到它们开始往下掉，然后我们搬到另一个地方，然后继续……”（3）

当时的美国社会需要建立一个跨区域教育组织统一呼吁和推动教育现状的改善。但是在31个州中，只有15个州有州教育协会，但没有一个全国性的组织为美国的教师发声。直到 1857 年，10 个州的教育协会发出“ 号召”，邀请全国的教育工作者团结起来。1857年，纽约教师协会主席托马斯·瓦伦丁（Thomas Valentine）向各地教育协会发出了成立全国教师协会的邀请信。信中指出，“我们相信，州协会为各州所做的一切可以由全国协会为全国所做，因此，我们——以下签名者，邀请在美国各地的教育工作 者、同仁们……组织一个全国教师协会……我们诚挚地邀请分布在东、南、西、北各地学校的教师，团结起来，集众智众力，把自己的经验，分享给大家，共同促进国家的进步；愿意用自己的精力和手段，弘扬尊严，我们的使命是受人尊敬和有价值的；而且，总的来说，我们相信全国的教师们聚在一起成为一个伟大的教育兄弟会的时代已经到来……（4）

1857年夏天的一个下午，43位教育工作者响应纽约教师协会主席托马斯·瓦伦丁的号召，聚集在宾夕法尼亚州的费城，成立了“全国教育协会” 的前身之一——“全国教师会”（National Teachers Association，NTA）。自那时起，美国教育工作者有了一个为公共教育事业献计献策的全国性教育组织。虽然新成立的“全国教师协会”的正式会员仅限于“绅士”（gentle⁃ men，这里指男士），但当时响应号召的2名妇女被授予荣誉会员资格，并获准签署协会章程。这一对妇女的限制政策持续了9年后即被取消。与此同时，“全国教师协会”建立之初即对黑人教师开放，一位名叫罗伯特·坎贝尔 （Robert Campbell）的教师是该协会唯一的黑人创始会员，当时他在费城有色人种儿童研究所任教，该研究所负责黑人和美国印第安儿童的教育。

第二阶段：南北战争后到20 世纪之交（1865—1910 年）。

1862—1865 年的4 年内战以50 多万人丧生的代价结束了，国家和教育工作者开始了艰苦的重建工作。在这个艰难的时代，全国教师协会重点关注战争对公共教育的影响。在1865 年夏天的全国教师协会大会上，会长威尔克舍姆 （Wilkersham）谴责南方的奴隶制，并建议先前脱离联邦的南方各州在同意为黑人和白人儿童提供免费的公立学校系统之前，不得重新加入联邦。全国教师协会提倡对所有儿童和文盲成年人进行教育，来自北方和南方的黑人和白人教师致力于新解放的各年龄段奴隶的教育工作，从而出现了祖父母和他们的孙子孙女并排坐着学习阅读的现象。

扫盲与自由如此紧密地联系在一起，解放奴隶是第一个在南方争取普遍的国家支持的学校运动。在此期间，全国教师协会寻求联邦政府的援助，以帮助南部各州重建其学校系统和教育被解放的人口。1867年，全国教师协会成功游说联邦国会成立联邦教育部，在未来几年管理全国教育，从而赢得了第一次重大立法胜利。

遗憾的是，尽管全国教师协会从成立之初就对少数族裔教育者开放，但妇女却被禁止加入。然而，随着战争的结束，出现了一种新的平等主义精 神，1866年，全国教师协会的会员调整其政策，提出向“人”而不仅仅是“绅士”开放会员资格，从此协会的大门正式向女教师打开。尽管当时女教 师的工资低、工作超负荷且面临职业的其他挑战，女教师比19世纪的任何其他妇女团体都有更多的自主权。1869年，就在全国教师协会的会员资格对妇女开放3年后，艾米莉·赖斯（Emily Rice）成为该协会副主席，她是第一位当选为全国教师协会领导人的女性教师。紧接着第二年，即1870年，全国教师协会吸收了3 个较小的组织：美国师范学校协会（American Normal School Association）、全国校监协会（National Association of School Superintendents）和中央大学协会（Central College Association），并据此改名为全国教育协会。随着新世纪的到来，全国教育协会的不断发展将对美国的教育产生深远的 影响。

在此期间，全国教育协会还关注重要的社会和教育问题。1899 年，全国教育协会还成立了印第安人教育部，专门研究政府孤立和同化美国印第安民族的政策对他们的教育产生的负面影响。印第安儿童在白人开办的保留地学校或寄宿学校上学，他们的语言和文化教育被全面地忽视，课程的重点是职业技能和美国爱国主义。童工问题是该协会关注的另一个优先事项。由于深切关注使用童工对儿童健康和教育造成的破坏性影响，全国教育协会多年来一直致力于颁布禁止在工业生产中使用儿童的法令；全国教育协会于1905年颁布的公约专门讨论了这个问题。在其后的几十年里，义务教育和童工法的结合对接受教育的美国儿童数量产生了巨大的影响。

至20世纪，教师们仍为长期存在的问题而挣扎：大多数地方的月薪低于50美元，且女性的工资低于男性。在他们的教室里，教师常常不得不在很少的支持下教育很多学生。在1903年的全国教育协会大会上，芝加哥教师玛格丽特·海利（Margaret Haley）领导了一场示威活动，以引起人们对增加课堂教师数量的关注。作为回应，全国教育协会成立了一个全国委员会，并拨出资金致力于提高教师工资和养老金以及延长任期。

经过半个世纪的发展，至1907年全国教育协会在庆祝其50岁生日时，该协会已发展成拥有5044名教育工作者代表的全国性组织。然而，在迅速发展的同时，其会员们也被一场内部辩论所困扰：因为在协会最初发展的50年里，教育管理者一直领导着这个组织。然而，随着一线课堂教师开始在会员中占据主导地位，他们希望在协会内部和工作场所发出更多的声音。在那一年的一次演讲中，艾拉·弗拉格·杨（Ella Flagg Young） 说：“如果公立学校系统要满足20世纪文明的要求，必须克服教师与学校管理部门的隔离问题……当教师们没有发言权来规划他们手中的重大问题时，他们的工作会变得更强吗？”其后，这一矛盾日益严重，一直延续至20 世纪60年代总爆发，致使全国教育协会由专业协会向教师工会转变。我们在下面会介绍。

除了全国教师协会是全国教育协会的前身之外，全国教育协会还有一个 相对规模较小的前身组织——美国教师协会（American Teachers Association， ATA）。在美国内战后的重建时代，种族隔离渗透到南北生活中，并受到法律或当地习俗的认可。在1896 年，联邦最高法院在普莱西诉弗格森案中，维持了对学校的法律隔离，反过来也促使黑人教师努力为黑人学生提供“平等” 的资源。前述的吉姆·克劳法 （Jim Crow laws） 的兴起又使黑人教育事业倒退近一个世纪。1904 年，著名的黑人教育家J.R.E. 李（Lee）创立了全国有色人 种 学 校 教 师 协 会（National Association of Teachers in Colored Schools， NATCS），为黑人教师提供了一个全国性的论坛，讨论和解决他们的问题。 全国有色人种学校教师协会后来也改名为美国教师协会（American Teachers Association，ATA），历史上主要以黑人教师为主。

第三阶段：20 世纪上半叶的全国教育协会（1900—1960 年）。

在整个20 世纪上半叶，作为全国性的教育专业组织，全国教育协会在美国公共教育发展的各个历史时期发挥了更为积极的作用。在20 世纪初，尽管教师的责任不断增加，但工资低仍然是全国教师面临的一个关键问题。由于人口的增长和移民的涌入，教师们要承担更多的课程，满足官僚对增加文书工作和考试的要求，管理数百名学生的多年龄段学生课堂。1909年对大城市的一项调查显示，任何一个教室里都有一半以上的学生不会说英语。

由于教师工作条件差、收入低，许多人离开这个行业寻找其他高薪工作，教师短缺现象日益严重。作为回应，全国教育协会成立了一个委员会来研究这个问题，随后发布了一份主要报告，提出了教师的工资表 （salary schedules）。根据该报告的调查结果，全国教育协会推动成立国家教育部，以 资助减少文盲、培训教师和为所有儿童提供平等教育机会的项目。

与此同时，全国教育协会本身也进入转型期：它已经变得太大，无法由一小部分领导人和出席年会的人临时管理，它需要民主化，以便加强全国、州和地方协会之间更直接的联系。1920 年，全国教育协会设立了一个全体会员代表大会（RA）机制，全国教育协会会员通过代表大会制定协会政策。全体会员代表大会是全国教育协会的主要立法和决策机构，代表团成员包括从每个地方和州附属机构选出的代表、学生会员和退休会员的联盟以及联合教育专业的其他部门。

20世纪20年代，全国教育协会一直致力于提高教师工资，建立退休养老金制度，并加强公立学校系统。该系统迅速扩大，容纳了大量学生。然而， 1929年10月29日上午，一切都停止了。美国股市崩溃，随之而来的大萧条摧毁了美国，残酷地冲击了美国的学校。随着税收的减少，学校没有钱购买教学资料和教学用品，许多学校被迫关闭。在这非常时期，全国教育协会的工作比以往任何时候都重要。协会委员们走访了全国各地的学校，与社会媒体合作，让公众关注学校的困境。1933 年，全国教育协会成为新成立的联邦教育紧急情况咨询委员会的成员。在委员会的指导下，联邦和其他急需的援助开始流向学校。

自创立之初，全国教育协会就明确反对教育系统的种族隔离。在1926 年，全国教育协会成立了一个特别委员会，旨在增加全国教育协会消除学校种族隔离的任务。由于之前最高法院判决的“隔离但平等”原则实际上已经 判定黑人学生在资金、资源和机会上不平等。南方中小学联合会（Southern Association of Schools and Colleges，SASC）无法对黑人学校进行评估和认证， 这使黑人学生无法入读许多高校。为了解决这一严峻问题，提升黑人教育的整体质量，全国教育协会和美国教师协会成立了第一个联合司法委员会。这一合作成功后，南方中小学联合会最终得以对黑人学校进行评估和认证。

20世纪40年代美国加入第二次世界大战时，全国教育协会也发挥了积极作用，协会协调配给糖、油和罐头食品，推动学校销售国防储蓄邮票和国防债券，鼓励学生打捞废金属和种植“胜利花园”，成功游说国会为军事基地附近的公立学校提供专项资金。这项紧急资金帮助减轻了学区的负担，为数千名军人家属的学童提供教育资金，这些学童由于居住在建有联邦设施的区域内而没有使当地的税基增加。

全国教育协会还大力游说国会通过1944年《退役军人权利法》，帮助退役士兵免费继续接受包括高等教育在内的各级各类教育。这项法令产生了深远的影响：在其后的12年内，有230多万退役军人接受了高等教育，从此高等教育不再是精英阶层的特权。

第二次世界大战之后的美国婴儿潮使美国公立学校增加了大约79万名学生。20世纪50年代，虽然美国经济蓬勃发展，但并非所有人都获益：少数族裔在美国生活的各个方面，包括公共教育方面，继续遭受着不平等对待。公立学校的种族隔离仍然是一种常态，面对这种情况，全国教育协会倡导变革。该协会拒绝在存在种族歧视的城市举行代表大会；在禁止黑人教师加入白人组织的州，它还吸收了18 个黑人教师协会加入全国教育协会。

尤其值得指出的是，1954年，最高法院做出了一个重要决定，成为教育和民权史上重要事件之一。在“布朗诉托皮卡教育委员会案”中，联邦最高法院下令取消美国公立学校的种族隔离，改变其“隔离但平等”的原则，为公共教育的新时代打开大门。黑人教师对本案的资助做出了主要贡献：美国教师协会（American Teachers Association）向布朗诉教育委员会法律辩护基金提供的资金比任何其他黑人组织都多。起诉获胜后，全国教育协会在其1954年的代表大会上敦促所有美国人本着善意和公平竞争的精神来实现教育领域的种族融合。

1957年，全国教育协会在宾夕法尼亚州的费城举行了该协会成立100周年纪念活动，费城是该协会的诞生地。在全国教育协会成立的第一个世纪里，当各州教育协会专注于保护和促进个人权利时，全国教育协会则致力于加强公共教育，加强教育工作者的资格认证，并争取对这一职业的更多尊重。在其100岁生日时，全国教育协会已发展为拥有70多万名会员的全国性教育专业组织。

第四阶段：“全国教育协会”（NEA） —“美国教师协会”（ATA） 合并的产物（1960—1970 年）。

全国教育协会在1957年庆祝其成立100周年后不久，进入了20世纪60年代。即使对几十年后出生的美国人来说，动荡的60年代也是美国历史上的特殊时期。在这10年里，美国民众经历了一系列令人难以置信的重大事件： 他们目睹了约翰·肯尼迪总统和他的兄弟罗伯特·肯尼迪先后被暗杀；争取公民权利的大规模游行队伍在集会中遭到警察的催泪瓦斯和消防水龙的袭击；大学生在全国校园内与警察发生冲突；旷日持久的越南战争使国家两极分化；马丁·路德·金博士在著名的华盛顿游行上，在25 万人的集会上发表了他著名的“我有一个梦想”的演讲，被授予诺贝尔和平奖，却在60年代末被暗杀。然而，这一时期巨大的社会变革为全国教育协会和美国教师协会启动开创性的合并奠定了基础，这一合并永远改变了全国教育协会的面貌和发展进程。

事实上，在此之前，全国教育协会和美国教师协会已有过多年的合作经 历。例如在1926年，全国教育协会和美国教师协会成立了一个联合委员会，重点对黑人学校进行评估和认证。这一合作伙伴关系是成功的，到1964年两者共同支持国会通过《民权法》时，该联合委员会已经并肩战斗了40年时间，坚持不懈地与黑人学童及其教师待遇方面的严重不平等现象作斗争。甚至在20世纪50年代中期，“布朗诉托皮卡教育委员会案”取得胜利而导致17个州的学区以法院下令取消种族隔离为借口解雇数百名黑人教师时，全国教育协会挺身而出，设立了一个100万美元的基金，以“保护和促进教育工作者的专业和人权”，帮助因参与60 年代民权斗争的核心选民登记活动而被解雇的黑人教师。在1 年的活动中，全国教育协会要求每个有组织的教师至少向基金捐款1美元，全国各地的教师都响应号召积极捐款帮助他们的同事。然而，这2个组织的合并也并非一帆风顺。1945年，联合委员会首次讨论了合并全国教育协会和美国教师协会的计划，但遭到各自附属机构的坚决反对和其他机构的冷淡反应。当时，共有16个州和哥伦比亚特区分别有黑人和白人教师协会。在接下来的20 年里，只有4个州的附属机构进行了合并。直到1964年代表大会的代表们最后通过了一项决议，要求实施种族隔离的附属机构合并，最终剩余的附属机构才同意合并。在此基础上，经过多年的紧张谈判，全国教育协会和美国教师协会同意在1966年的代表大会上合并。

这一历史性的合并仪式在迈阿密海滩举行，当聚光灯对准台上的5个人时，大会议厅的灯光变暗了。全国教育协会和美国教师协会的主席和执行秘书签署合并证书，代表们高唱“光荣，光荣，哈利路亚”（哈利路亚意为赞美上帝），全体与会者长时间起立鼓掌。合并后的全国教育协会保留了美国教师协会原来的传统，继续该组织设立的人权和民权奖项目，以表彰那些为少数族裔学生和教育工作者扩大教育机会的个人和附属机构。

全国教育协会和美国教师协会的合并不仅对黑人教师和学生，而且对包括妇女在内的其他人口都有长期影响。合并3个月后，全国教育协会主办了一场关于双语教育和西班牙语教学需求的大型会议。全国教育协会会议推动了1968年国会双语教育法案的通过，这对1967年选举成为全国教育协会第一位西班牙裔会长的布劳利奥·阿隆索（Braulio Alonso）来说是胜选的一个重要前提。紧接着，在1968年，伊丽莎白·邓肯·孔茨（Elizabeth Duncan Koontz） 当选为全国教育协会第一位黑人会长。全国教育协会还成立了人权和民权司，该司致力于《民权法》的落地，处理了影响少数族裔教育的各种问题。在接下来的10年里，全国教育协会成立了数个工作小组，后来演变为代表少数族裔的4个核心小组。

我们在上面简单介绍和梳理了1857—1970 年的100余年间全国教育协会诞生和发展的各个历史阶段演变情况。可以说，在一个地方分权，缺少联邦政府集中领导和管理教育的国度，许多专业性教育组织，尤其是全国教育协会在倡导和促进美国公立学校的建立和发展以及教师的教育、培训中扮演了关键的角色。从开创初期的反对学校的种族歧视与隔离、提高教师经济地位和主张男女平等，到提倡全民扫盲和普及教育、促进印第安人文化教育、关注童工教育、维护教师和学生的权益、游说和支持国会通过1944年《退役军人权利法》、1964年《民权法》和1965年《初等与中等教育法》等几乎所有美国教育和社会发展的重大政策方面基本上起到了进步的作用。也因为全国教育协会多年来对美国教育发展所做出的历史贡献，其巨大影响力也扩展至全国各州，促使各级政府教育政策的制定和形成，并不断合并其他教育组织，最后成为全国最大、最具影响力的专业性教育组织。可以说，自诞生至20世纪60年代的1个多世纪，全国教育协会所做的一切是符合其作为专业教育组织的标准的，其历程是光荣的。然而，在20世纪60—70年代，全国教育协会内部和外部发生的一系列重要变化，导致其从专业性协会向利益团体性质的教师工会的转变，从而改变了该协会的性质属性。而全国教育协会的这种组织性质的变化，不但直接影响了其后美国教育的改革与发展，很大程度上也影响了包括美国总统、国会和各州地方政府选举的政治生态发展和结果。