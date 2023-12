葛来仪、白洁曦、柯庆生：台海三方互动都需考虑“刚柔并济”

编者按:本文2023年11月30日发表于美国《外交杂志》(Foreign Affairs)网站,作者为美国德意志马歇尔基金会亚太项目主任葛来仪(Bonnie S. Glaser)、康奈尔大学政府系教授白洁曦(Jessica Chen Weiss)和哥伦比亚大学国际与公共事务学院教授柯庆生(Thomas J. Christensen)。原文英文标题为“Taiwan and the True Sources of Deterrence : Why America Must Reassure, Not Just Threaten, China”。请点击此处查看英文原文。Hongjia编译。