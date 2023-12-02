葛来仪、白洁曦、柯庆生：台海三方互动都需考虑“刚柔并济”

中国军事实力的增长以及对台湾日益强硬的态度，使得美国在台海继续进行威慑面临前所未有的挑战。美国有责任支持台湾发展防御性的“豪猪战略”（porcupine strategy）。华盛顿可以帮助台湾储备并培训台湾武装力量使用海防和防空武器，建立强大的民防力量，并为关键物资（如食品和燃料）作战略储备，以威慑并在必要时击败对台湾岛的进攻或封锁。美国军队也应更好地准备应对中国不断扩大的导弹库存，这些导弹为中国在该地区建立一个更强大、更灵活和地理位置更分散的军事存在提供了支撑，对美国地区基地乃至航空母舰构成了威胁。

但是威慑不仅仅是军械库中的武器、陆地上的军靴、天空中的战机、海面上的舰艇、或指挥台上的战略。发出可信的军事威胁只是成功达成威慑战略的一部分。同样重要的是向潜在对手提供保证，以免于同他们发生不必要的冲突。如果一个处在战争威胁中的国家意识到不诉诸战争将会带来难以承受的后果时，它将必然选择开战。正如诺贝尔奖获得者、经济学家托马斯·谢林（Thomas Schelling）多年前所写的，“再迈一步，我就开枪”只能在伴随着“如果你停下来，我就不会开枪”的隐含保证下，才能成为一种威慑威胁。

事实上，军事方面的威胁越强大和可信，向潜在对手提供可信保证就越重要、也越困难。台湾海峡的三方当事人并未向彼此提供足够的保证。例如，为了增强威慑，华盛顿必须明确表示，它反对任何单方面改变现状——不仅是反对北京武统，也包括反对台北追求独立的政治行动。而且，美国在与台湾合作加强其安全合作时，必须避免给北京留下美国准备借此恢复与台湾的正式外交关系或军事防御联盟的印象。结合美国和台湾对在特定条件下将使用武力回应大陆行动的明确表态，这样的保证将有助于防止台海爆发战争。

部分美国现任和前任官员倡导美国应正式承认台湾为主权国家或恢复明确美台军事联盟的承诺实属下策；如果这一想法被采纳，将同军事准备不足一样，削弱美国所作保证的可信度并减弱威慑力。如果中国领导人相信美国会利用中方的克制推动台湾正式独立或在任何情况下阻止统一（即使是通过和平的、非强迫式的谈判方式实现的统一），美国的军事威胁将立刻失去效力。北京可能会判断，不发动战争意味着它将永远失去统一的可能性，或将导致美国与台湾的军事同盟关系死灰复燃。如果中国得出这样的结论，那么即便美国在台海地区增加军力可能也仍无法避免战争。

台海三方互动现状：刚硬有余，柔婉不足

尽管通过蛮力威慑的逻辑直观上很有吸引力，但理论和历史都表明，如果不伴随着不会以某种方式伤害对方的明确保证，那么惩罚性的威胁就无法起到威慑作用。政治学家里德·保利（Reid Pauly）指出，“结合有条件的保证和有条件的威胁的目的”是“提供一个选择；一个不会让目标相信他们‘做了也是死，不做也是死（damned if they do, and damned if they don’t）’的选择。”

为了有效的威慑，威胁和保证都必须是可信的。正如学者马修·塞布尔（Matthew Cebul）、艾伦·达福（Allan Dafoe）和努诺·蒙特罗（Nuno Monteiro）所指出的，“实力增强了威胁的可信度，但却削弱了保证的可信度。”这种动态正是政治学家长期描述的安全困境。为了同时发出可信的威胁和保证，领导人必须培养“对手不违规自己就会克制的声誉”，而不仅仅是无条件惩罚对手的声誉。正因为美国应该加强和多样化其在该地区的军事存在，并帮助加强台湾的防御，它也必须提供更清晰、更持久传达的保证。

北京、台北和华盛顿都专注于展示决心，并建立令人信服的战时能力，以表明他们的备战和使用武力的意愿。北京希望防止台湾进一步巩固其与大陆的分离，而台北和华盛顿则希望阻止北京攻击台湾以强迫统一。然而，这三方都忽略了向彼此发出信号，表明这些军事准备不是为了改变现状，也不是为了排除最终和平解决两岸分歧的可能性。可以肯定的是，各方领导人在某种程度上都在继续向彼此提供保证。拜登政府的高级官员重申美国不支持台湾独立；中国领导人重申“和平统一”仍然是他们的首选选项（尽管他们倾向于认为不使用武力的强迫也是和平方式）；台北的领导人避免推动正式独立。不幸的是，三方都扩大了他们认为是回应感知威胁的合法措施范围，从而助长了潜在危险的行动和反应螺旋。北京、台北和华盛顿没有重申曾经使最终和平解决至少成为可能的关键声明。这些保证并不旨在近期解决两岸纠纷，也没有提出详细规定任何最终解决方案的细节；它们的目的是表明两岸分歧仍然可能有和平解决的方式。

例如，北京关于未来统一后的台湾的治理的提议随着时间的推移变得越来越不宽厚。北京在1993年白皮书中提出的“一国两制”提议包括允许岛屿“拥有自己的行政和立法权力、独立的司法权和裁决权”以及“自己的政党和掌管政治、军事、经济和财政事务的权力”，并承诺北京不会派遣军队或行政人员进驻台湾。前者的保证在中国2000年的白皮书中消失，后者在2022年的白皮书中被移除。“一国两制”概念在台湾从未受欢迎，自从北京加强对香港的控制后，这一概念在台湾更是声名狼藉，香港是北京推广这一方法的首个试点地区。结合中国军事行动在台湾附近日益剧烈和频繁的情况，对未来台湾的治理不提供更具吸引力的选项只会使北京看起来更具威胁性，也更不值得信任。

至于台湾，掌权的民进党长期以来一直支持独立，但自1999年以来，它已经停止呼吁创建一个台湾共和国，而是坚持台湾（台湾当局称为“中华民国”）已经是一个独立的主权国家。现任台湾地区领导人、民进党主席蔡英文避免寻求正式独立，并试图缓解北京的最坏担忧，坚持她2016年的承诺，按照中华民国宪法行事，该宪法将中国定义为包括海峡两岸。与此同时，她拒绝接受“九二共识”，这是北京和中国国民党代表之间的一项所谓的谅解，即中国大陆和台湾同属一个国家，尽管他们对该国是中华民国还是中华人民共和国存在分歧。

民进党成员和许多学者质疑这样的共识是否曾经存在。然而，北京指责蔡英文未能接受“九二共识”，从而改变了现状，而她在国民党的对手继续支持这一共识。尽管她抵制了自己党内激进分子的压力，追求可能被北京解释为走向独立的措施——例如停止使用中华民国国歌或坚持在国际体育赛事中使用“台湾”而不是“中华台北”的名称——蔡英文还是允许在高中将台湾历史与中国历史分成两门课。

而且，台湾未来克制的可持续性仍然存在疑问。目前民进党的二号人物、2024年1月13日台湾地区领导人选举的领跑者赖清德，在过去比蔡英文更强烈地主张独立，他在2017年将自己描述为“台湾独立的政治工作者”。最近，在2023年7月，赖在一次竞选活动中告诉支持者，他期望领导民进党让台湾现任地区领导人“进入白宫”，这暗示他的目标是提升台湾与美国的关系，这在北京引起了警觉，并要求华盛顿予以澄清。

至于美国，拜登政府一再重申它“不支持台湾独立”，反对任何一方单方面改变现状。这些声明与美国传统的“战略模糊”政策一致，即美国避免具体说明在何种条件下会介入台海冲突，从而不会向台独的倡导者打开绿灯，或通过看似恢复对台湾的盟国承诺激怒北京。但这些声明的可信性不断受到质疑——自1979年解除与台北的同盟关系（作为与北京外交关系正常化的先决条件）以来，美国并无正式义务保卫台湾，可近期拜登却屡次提及美国会在台湾受到攻击时保护台湾的承诺。令人关注的是，拜登政府的官员也没有表态说美国接受通过谈判和非强制手段实现的台海和平解决方案。拜登政府表态的缺失增加了北京的怀疑，认为华盛顿永远不会接受任何形式（即便是通过和平方式实现的）的两岸统一。美国助理国防部长伊莱·拉特纳（Ely Ratner）关于台湾位于西太平洋第一岛链“关键节点”的声明其实暗示该岛屿对于保卫美国盟友战略上的不可或缺，因此美国不会接受任何形式的统一。

中国官员无疑认为华盛顿加强与台湾关系和在该地区采取更强硬的军事姿态是展示决心的严肃行动。但美国的行动，加上美国官员的言辞，在北京同样引发了担忧，中国国务委员兼外交部长王毅在2022年8月的新闻发布会上指责美国寻求“以台制华”，并试图恢复类似于1979年之前与台北的联盟。北京的一些分析人士担心，美国最近试图与北京重新开启高层外交渠道，只是掩盖继续削弱中国和阻止和平统一的努力。美国国会成员、前高级官员和一些主要学者关于恢复与台湾的正式关系、重建美国与台湾的联盟，在台岛上驻扎美军的言论无疑加剧了这些担忧。

给台海两岸的建议：各自慎重考虑“武统”和 “台独”

为了巩固台湾海峡的和平与稳定，各方必须认识到可信的保证对于有效的威慑至关重要。可信的保证不是奖励或诱饵，它是一种保证，表明威胁完全取决于对方的行为。这样的保证与信任建立措施不同，后者是以渐进和互惠的方式做出的妥协。相比之下，保证不必得到回应，因为它不是让步或建立信任的努力。只要不削弱应对感知威胁的可信性或能力，保证可以并且应该单方面做出，以加强威慑。凭借可信的保证本身，就能加强威慑。如果得到回应，随着时间的推移，它可以在各方之间建立信任并减少紧张。

北京长期以来威胁，如果台北追求永久分离或正式独立，它将采取“非和平”手段。但中国军事力量的增强和在台湾附近的密集军事演习加剧了人们的担忧，即北京正在从威慑台湾追求独立的政策转变为通过胁迫或军事力量强迫统一。随着这些疑虑和怀疑的增多，各方将失去避免挑衅行动的动机。当北京未能向台北保证其军事准备不是即将来临的攻击的前兆时，台湾人就会丧失支持其政治领导人温和立场的动机。中国缺乏可信保证也加强了那些希望放弃战略模糊的美国政治家和评论员的影响力，甚至在无意间将美国的对台政策推向从非官方升级到官方关系、恢复类似于1979年之前对台岛的防御承诺的状态。

为了增强北京对和平进程的承诺的可信度，中国应该减少在台海周边的军事行动。在对美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月访台表示不满后，中国的空中和海上演习应该恢复到过去以海峡中线为界的状态，这是二十年来两岸心照不宣的做法。北京还在2005年的一部法律（译者注：即2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过的《反分裂国家法》）中规定了在认为和平统一不再可能时对台湾使用武力的权力。这种威胁的模糊条件和暗示的不耐烦未能说服台湾人民只要他们不试图与中国永久分离，岛屿就不会受到攻击。没有这样的保证，台北就没有理由避免单方面改变现状。中国应该修改这种措辞，保证只要台湾不追求正式独立，北京就不会使用武力。如果北京的领导人真的更倾向于和平统一，正如他们继续声称的那样，他们应该为这种结果敞开大门。

与此同时，台湾必须在加强防御的必要措施中伴随向北京提供可信保证，只要解放军不攻击台湾，台北就不会追求独立或永久分离。台湾应避免潜在的挑衅行动，如举行公投改变其官方名称“中华民国”，或修改领土主张以排除中国大陆——这些变化将表明正式宣布独立。无论谁当选为台湾下一任领导人，台北都需要令北京确信，它无意从根本上改变现状。但如果民进党候选人赖清德获胜，这种保证的需要将会增加。中国官员对他没有任何信任，因为他过去曾支持台湾正式独立。赖清德在2023年10月于台北举行的一次有100名外国贵宾和客人出席的晚宴上承诺说他将维持蔡英文的两岸政策，强调既不向中国大陆屈服也不挑衅北京，这是一个良好的开端。如果当选，赖清德可以在就职演说中重申蔡英文2016年就职演说中作出的承诺，按照“中华民国宪法”和1992两岸条例（译者注：即台湾地区于1992年9月18日开始施行的《台湾地区与大陆地区人民关系条例》）处理两岸事务，这是台北管理与北京关系的法律。

随着台湾加强其军事威慑——包括提高抵抗封锁和击败解放军的能力——它还必须实施额外措施来加强其保证的可信度。赖清德在8月份就名称问题明确立场时迈出了正确的一步：“蔡英文总统用‘中华民国（台湾）’来描述我们的国家。我将来也会继续这样做。”这和其他声明向中国做出了口头上的保证。但由于民进党1991年的宪章仍然呼吁创立“台湾共和国”和新宪法，北京对他作为台湾地区领导人坚持这一立场的意愿仍存疑虑。如果他赢得选举，赖清德应该考虑重新审视民进党立法者在2014年提出的暂停1991年党章中的关于台独条款的建议，这是一个不具约束力且可逆的步骤，可以使任何对现状的口头承诺具有更多分量和可信度。正如前美国在台协会主席卜睿哲（Richard Bush）所倡导的那样，这样的步骤也可以是减少紧张和建立信任的逐步互惠过程的一部分。

正如美国不应排除最终两岸和平统一的可能性（只要这样的举动得到台湾人民的同意），台北也不应采取将这一结果永久封闭的行动。为了防止战争，台湾必须让北京的领导人相信，和平统一仍然是可能的。

给美国的建议：对台政策少些可能影响互信的波动

作为台海争端的第三方，美国也必须仔细考虑其威胁与保证的结合。其首要目标是阻止中国军队攻击台湾，但如果北京不相信美国的保证，威慑就不会奏效。例如，对于美国来说，中国仍然怀有希望，认为在将来某个时候在不诉诸暴力的情况下解决与台湾的分歧；中国的这一可能的行为是符合美国利益的。中国必须说服台湾公众接受某种形式的和平整合的优点——这是一项艰难的任务，但鉴于中国的经济影响力和北京可能会出现更具吸引力的政府，这并非完全不可能。在这个关键问题上，华盛顿应尝试影响中国国家领导人的想法。另一方面，美国应避免发表不当声明或采取过激行动，从而导致北京得出结论认为统一只能通过武力实现。

与其“一个中国”政策一致，即不支持台湾独立或寻求恢复与台北的正式同盟关系，美国政府不应在其官方通信中使用台湾主权的象征，如青天白日满地红旗、或像特朗普政府在2019年国防部报告中所做的那样称台湾为“国家”或“盟友”。如果美国官员无意中这样做，比如美国国务卿安东尼·布林肯在2021年两次称台湾为国家，他们应立即发布更正声明。值得称赞的处理此类失误的例子是白宫承认在推特上发布有关美国向台湾提供COVID-19疫苗的信息时包含了青天白日满地红旗的图片是一个“诚实的错误”。由于北京担心台湾可能只是美国更广泛遏制战略中的一颗棋子，美国官员不应暗示台湾是美国国家安全不可或缺的战略资产。

拜登政府坚称其未对“一个中国”政策做出任何改变。但拜登的言论已多次打破战略模糊并导致台海两方对美国政策的误解。在2021年8月接受ABC新闻采访时，拜登错误地表示美国有条约承诺保卫台湾，并将美国对台湾的“神圣承诺”与其对日本和韩国所作的承诺相提并论。拜登在2021年11月告诉记者台湾“是独立的”并“自己做决定”，这与长期以来美国不承认台湾为独立主权国家的政策相矛盾，是迄今为止对美国对台政策的最严重的错误陈述。

这些声明对于破坏威慑的作用远远大于增强威慑。北京长期以来一直预计，如果中国试图强迫统一，华盛顿将介入。《台湾关系法》是国会在1979年通过的一部法律，用于在华盛顿与北京关系正常化后定义华盛顿与台北的非正式关系。该法案指出，“任何以非和平手段决定台湾未来的努力，包括抵制或禁运”，将被视为“对西太平洋地区的和平与安全构成威胁，对美国而言极为重要。”美国不需要对台湾的承诺做任何进一步澄清或加强，任何美国官员也不应暗示或建议恢复台美正式联盟。这样对台湾的无条件承诺可能会被两岸视为为台湾更强硬的独立派寻求与中国正式分离开绿灯。

美国政府应该提供一份全面而高层次的声明，阐述其“一个中国”政策，并用美国人民能理解的语言解释台湾对美国的重要性，而不仅仅是机械地重复美国“一个中国”的政策，包括《台湾关系法》、1972年、1979年和1982年的三个中美联合公报以及里根政府1982年对台北作出的“六项保证”。更完整的声明，如由国家安全顾问或国务卿发表的演讲，应重申拜登据称向中国领导人明确表达的立场，包括美国不支持台湾独立，反对任何一方单方面改变现状，不追求“两个中国”或“一中一台”的政策，也不寻求将台湾作为遏制中国的策略的一部分或鼓励台北走向独立。这样的声明应包括先前政府提供的保证，即美国将接受双方和平达成、且得到台湾人民同意的任何结果，。

直到最近，拜登政府的官员都没有公开呼吁恢复两岸对话以减少误解和处理问题，这在特朗普政府之前是美国政策的核心内容。美国在台协会主席劳拉·罗森伯格（Laura Rosenberger）2023年10月在台北举行的媒体圆桌会议上表示，美国支持两岸对话，并呼吁北京开始与台湾对话，这是值得欢迎的。尽管北京对两岸对话破裂负有一定责任，但美国未能鼓励恢复对话被北京解读为华盛顿不希望两岸解决争端的新证据。如果北京认为华盛顿并不真正希望解决两岸紧张局势，美国将更难以威慑中国大陆对台湾的攻击。

美国官员还应努力确保台湾不破坏现状。蔡英文领导下的台湾值得称赞地开始加强其防御，但她的政府也审慎地避免推动亲独倡议。这与她的民进党前任陈水扁有所不同，后者在2008年举行了公投，探求以“台湾”而非“中华民国”的名义加入联合国，这被北京和华盛顿正确解读为推动台独的策略。由于联合国是一个只接纳主权国家的国际机构，以“台湾”而非“中华民国”名义申请加入将宣称台岛的全面独立。如果台湾未来的政府或主要政治人物似乎在推动类似可能改变现状的言行，美国官员应在私下、公开或两者兼而有之的情况下表达关切。美国永远不应与北京协调其台湾政策，但如果对台湾关于单方面主张独立的行动的谴责只是私下进行，华盛顿应通过外交渠道告知北京这一警告，以保持美国保证的可信度。

美国可以更透明地说明其与台北“非正式关系”的边界，包括美国总统、副总统、国务卿和国防部长不会访问台湾的自我限制。长期以来，台湾的正副地区领导人被允许在前往其他国家的途中通过美国进行“过境访问”，但他们不访问华盛顿。根据美国国务院的说法，此类过境是私人的、非正式的，是为了“旅行者的安全、舒适、便利和尊严”而安排的。因此，这些过境不应成为大型、公开、政治性质的活动的场合。遵循这一先例并保持一致性，将使美国的立场更为可信，即美国不像对待主权独立国家那样对待台湾。

美国官员，包括国会成员，应避免发表与《台湾关系法》不一致的声明。呼吁美国承认台湾为独立主权国家或提供无条件的防御承诺的决议，实际上是暗示华盛顿试图恢复其在1979年废除的与台北的联盟，它只能削弱美国的威慑。国会立法应专注于帮助台湾自卫，并以与《台湾关系法》一致的方式增强美国在东亚的军事能力，同时避免象征性行动，这些行动对增强台湾或美军的实力毫无作用，还可能削弱美国对中国的保证的可信度。

正如行政部门不派遣美国政府前四位高官到台湾一样，作为政策，国会也不应允许参议院议长（也就是美国的副总统）、参议院临时议长或众议院议长出访台湾。这些官员有足够的非正式渠道与台湾交流信息并支持台湾，而无需为北京加大军事压力并指责华盛顿和台北是台海紧张局势的始作俑者提供藉口。如此表达美国对台湾支持的行为只能适得其反，因为它们只会使岛屿的安全状况更加不稳定。

总结：真正的威慑离不开“刚柔并济”

一些政策制定者和分析人士错误地将在威慑之余做出有关局势稳定的明确保证与绥靖政策或屈膝投降混为一谈。这种观点是错误的。在可信的威胁之外，可信的保证是威慑战略不可或缺的一部分。鉴于当下解放军的快速现代化和中国日益增强的自信，美国需要加强其在东亚的军事姿态，并协助台湾提高其防御能力，帮助岛屿抵御潜在的封锁。美国将需要区域盟友的合作，以对其军事姿态进行必要调整。但未向北京提供有关此类调整目的的保证，将降低盟友合作的可能性——并使中国更难为美国的威慑所动。

许多人可能会认为，保证意味着软弱，并致使大陆攻台。恰恰相反，这些保证将有助于加强包括增强美军在东亚存在和加固台湾防御在内的威慑战略。正因为需要采取强硬措施，华盛顿和台北就必须同时采取富有成效的外交措施，向北京保证，如果放弃使用武力，它将不会受到惩罚。