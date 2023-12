何瑞恩：美国应继续将中国留在现有国际体系中

编者按:本文2023年10月24日发表于美国《外交杂志》(Foreign Affairs)网站,作者为布鲁金斯学会约翰•桑顿中国中心(John L. Thornton China Center)主任、资深研究员何瑞恩(Ryan Hass),原文英文标题为“What America Wants from China—A Strategy to Keep Beijing Entangled in the World Order”。何瑞恩在文章里就美国近期与中国互动过程中存在的问题和未来的可能调整措施两方面给出了自己的意见和建议,批评美国当下对华政策缺乏明确目标,并可能引发美国盟友在是否与美国统一对华政策方面选择观望态度等问题。为解决这一问题,何瑞恩呼吁美国在未来的国际体系运作中将选择接纳而非排斥中国,并通过促进中国在应对全球挑战方面的积极参与和在现有国际体系中适当放权给其他主要国家的方式,继续维持现有国际秩序的影响力,避免中国建立新的国际秩序。

原文较长,本文为综述,包含其文中主要观点、论据、和论证逻辑。请点击此处查看英文原文。本站特约评论员Hongjia汇总。