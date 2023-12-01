何瑞恩：美国应继续将中国留在现有国际体系中

在简单描述了近年来的美中关系后，何瑞恩在文章开头便提出了一系列关于美国对华政策的深刻批评。他指出，尽管美国官员频繁公开讨论与中国的竞争，但美国政策制定者尚未明确表述这场竞争的具体目标。拜登总统在其国情咨文中强调了与中国“竞争而非冲突”的意愿，这表明了美国寻求通过竞争而非直接对抗的方式与中国互动。然而，何瑞恩认为，这种缺乏明确目标的策略可能会导致国内对政策的支持不足，同时使盟友在不清晰的战略方向下选择保守行动。如果美国民众不了解国家战略的具体目的，他们可能不会支持美国政府的政策或为此做出牺牲。此外，这种不明确的目标也可能导致美国的盟友在面对与中国的潜在对抗时选择观望。盟友们可能会担心，如果他们在对华政策上投入太多，而美国又突然改变方向，他们可能会面临来自北京的报复。

“寡助之至，亲戚畔之”，在这种背景下，美国又该采取怎样的应对措施呢？何瑞恩的整体构想是：美国应通过出让部分国际事务的主导权，以重新取得中国对美国所主导的国际秩序的支持；在邀请中国入围的同时，“分一杯羹”给诸如印度、巴西、南非等新兴世界强国，以避免他们倒向中国所规划的新国际秩序，从根本上消除中国建立一套足以取代当下国际秩序的新体系的可能。

在具体的落实层面，何瑞恩提出，美国应该确立一个清晰的战略目标，即维持一个既支持美国安全和繁荣、又包含中国的国际体系。他认为，与冷战时期试图孤立苏联并迫使其崩溃的目标不同，美国今天的目标应该是使中国在现有的国际规则和准则内实现其国家抱负。这种策略需要美国重新投入到维护其在国际体系中的角色，同时应对中国试图以新的国际秩序取代当下由美国主导的国际秩序的挑战。

何瑞恩在文章中强调，维护一个包含中国的全球体系将是一个复杂且艰巨、的过程。他指出，在当下美国国内政治分化不断恶化的情况下，美国在维护其设计的现有国际体系方面显示出日益增长的矛盾态度。与此同时，中国已经开始在部分领域提出自有的国际新政策，例如在贸易、全球健康、气候变化和军控方面的政策。这种情况表明，中国对当前的国际秩序怀有的不满和可能的挑战，尤其是在那些威胁到其特有治理模式的方面。

何瑞恩还对中国在领导人更迭后的政治前景进行了简单讨论。他从历史的角度入手，引用了毛泽东去世后中国政治出现了剧烈变化的例子，并以此推测类似的情况可能在当下领导人离任后再次发生。他认为，那时中国的新领导人可能会重新考虑国家的方向，选择更多地融入全球经济，而不是转向自给自足和或与发展中国家的有限合作。

在这种情况下，何瑞恩认为美国需要接受国际体系权力将部分发生转移的现实，并据此调整其战略。他提出，国际体系的权力正在发生转移，例如，安理会等机构需要适应自二战以来的权力重分配，例如扩大安理会的常任理事国名额。这种调整有助于更好地维护当下由美国指导的这一国际秩序的包容性和适应性，并为该秩序争取到全球更多支持者，以免将当下诸多新兴国家推向中国所设计的新国际秩序的怀抱。

何瑞恩还提出，美国应通过多边机构来应对全球挑战。他认为，美国应通过如世界贸易组织、二十国集团（G-20）和联合国等机构解决全球性挑战。在这些多边机构中的合作有助于维持一个降低跨国合作壁垒的全球体系。此外，何瑞恩还认为，美国需要通过多方合作和对话来鼓励中国投资于多边解决方案，这样既可以更有效地解决全球性问题，也可以使中国更多地融入国际体系。

何瑞恩的文章展现出了美国自由派智库学者对于当下美国在全球影响力不断下降、政策逐步失去全盘考量（以及中国国际影响力相应上升）的担忧，并期望“以退为进”，力求继续保住美国在国际社会上的绝对地位和强大影响。何瑞恩所提出的美国对华政策需要一个清晰的战略目标、或维持一个既包含中国又支持美国安全和繁荣的国际体系等建议，更多是通过暂时的让步换取对现有国际秩序的稳固，以期在未来寻求新的机会。毕竟，就如何瑞恩文中所言，在中国国力扶摇直上、国际影响日益增大的时代，这些措施的目的是帮助美国寻找、并确保现有国际秩序和全球体系的“稳定与包容”。