本站特稿：为罗莎琳·卡特送行

前第一夫人罗莎琳·卡特于11月19日在佐治亚平原镇家中辞世，享年96岁。卡特夫人于半年前被诊断出患有痴呆症，去世前两天刚开始接受临终关怀。而她的丈夫、前总统吉米·卡特已进入临终关怀9个月。两人共同生活了77年，并育有四名子女，是美国历史上结婚时间最长的总统夫妇。
为期三天的罗莎琳·卡特夫人的纪念活动于11月27日星期一开始。
27日早晨，卡特夫人的遗体从一家医院被抬上一辆灵车，由几代卡特总统夫妇的特勤局警卫人员护送到乔治亚西南州立大学的罗莎琳·卡特健康与人文科学综合楼，并在那里举行了敬献花圈仪式。之后，车队启程前往亚特兰大的吉米·卡特总统博物馆，在大厅里举行了遗体告别仪式。当天下午六点到十点，所有愿意向卡特夫人告别的人均可在固定地点乘车前往吉米·卡特总统博物馆。
11月28日下午，卡特夫人的正式追悼会在埃默里大学（Emory University）的格伦纪念教堂（Glenn Memorial Church）举行。拜登总统夫妇、副总统贺锦丽夫妇、克林顿前总统、以及所有在世的前第一夫人，包括梅兰妮亚·特朗普、米歇尔·奥巴马、希拉里·克林顿和劳拉·布什，都出席了此次追悼会。
出人意料的是现年99岁的前总统吉米·卡特本人也出现在追悼仪式上。卡特总统坐在轮椅上，盖着一条印有妻子面容的毯子，从头到尾参加了长达近两个小时的追悼活动。卡特上一次公开露面还是在9月23日：当时卡特夫妇二人一起参加了平原小镇（Plains，Georgia）花生节游行，并透过车窗向公众致意。他们的小女儿艾米（Amy Carter）在整个葬礼过程中都坐在父亲身边，紧握着他的手。孙子杰森（Jason Carter）说卡特身体十分虚弱，但他们一家人都知道，他绝对不会错过和罗莎琳的告别。
卡特夫妇的次子詹姆斯 (James Carter)首先致悼词，他说：“我母亲是我们家的粘合剂，经历了起起伏伏和风风雨雨的家庭政治生涯。”而艾米则朗读了卡特75年前在海军服役时写给当时女友罗莎琳的情书：
亲爱的，每当我离开你，我都会为重逢时发现你有多么美好而兴奋。在我不在你身边的时候，我总是努力说服自己，你不可能、也不应该像我记忆中那样甜蜜和美丽。但当我见到你时，我总是一次又一次的爱上了你。这听起来奇怪吗？对我来说并不奇怪。再见，亲爱的。明天见。
–吉米
卡特中心理事会主席、卡特夫妇的孙子杰森 称赞了他祖母为全球人道主义所做的贡献，称她是”我们家的磐石，也是一个冒险家、航海家、登山家”。美国著名电视记者朱迪·伍德拉夫（Judy Woodruff）认为卡特夫人改变了公众对“第一夫人”的定义，并说：“罗莎琳·卡特会非常高兴地看到她今天把你们大家聚集在这里。”这句话引起了现场的阵阵笑声。
11月29日，仅对家人和朋友开放的葬礼在卡特夫人的老家平原镇的玛拉纳瑟浸信会教堂（Maranatha Baptist Church）举行。葬礼仪式简单、庄重，卡特总统的长子约翰（John Carter）、孙子乔什(Josh Carter)和教会的牧师劳顿（Tony Lowden）先后发言。仪式在唱诗班哀婉的圣歌中结束，前后不到一个小时。
葬礼结束后，卡特夫人的棺木被美军海陆空仪仗队队员移上灵车，前往卡特夫妇已经住了60多年的房院中下葬。
灵车车队驶过平原镇的街道，经过罗莎琳夫人曾上学的高中，和卡特总统结婚的教堂等地，沿途有不少民众也向她做出最后的告别。
在卡特入主白宫时，罗莎琳·卡特是一位非常活跃的第一夫人，积极倡导当时美国社会鲜少关注的心理健康问题，被媒体称为“钢玉兰” （steel magnolia）。卡特竞选连任落败后，夫妇两人回到了家乡佐治亚，建立慈善组织卡特中心 (Carter Center)，致力于谋求和平、抗争疾病和建立希望。
卡特夫妇的孙子乔什在葬礼上发言的结语是对卡特夫人丰富、丰满、成功的人生的最好总结。他说，祖母曾多次对家人讲，在吉米·卡特还在海军服役时，她是军嫂，认为自己已经拥有了最美好的生活。成为佐治亚州州长夫人时，她觉得自己的生活达到了巅峰。随后，当她成为了美国的第一夫人，她以为那是人生的极致。但是，她真正最美好的时光，是1982年她和吉米一起创立卡特中心之后的日日夜夜。去年是卡特中心成立40周年。
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