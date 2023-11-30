本站特稿：为罗莎琳·卡特送行

11月28日下午，卡特夫人的正式追悼会在埃默里大学（Emory University）的格伦纪念教堂（Glenn Memorial Church）举行。拜登总统夫妇、副总统贺锦丽夫妇、克林顿前总统、以及所有在世的前第一夫人，包括梅兰妮亚·特朗普、米歇尔·奥巴马、希拉里·克林顿和劳拉·布什，都出席了此次追悼会。

出人意料的是现年99岁的前总统吉米·卡特本人也出现在追悼仪式上。卡特总统坐在轮椅上，盖着一条印有妻子面容的毯子，从头到尾参加了长达近两个小时的追悼活动。卡特上一次公开露面还是在9月23日：当时卡特夫妇二人一起参加了平原小镇（Plains，Georgia）花生节游行，并透过车窗向公众致意。他们的小女儿艾米（Amy Carter）在整个葬礼过程中都坐在父亲身边，紧握着他的手。孙子杰森（Jason Carter）说卡特身体十分虚弱，但他们一家人都知道，他绝对不会错过和罗莎琳的告别。

卡特夫妇的次子詹姆斯 (James Carter)首先致悼词，他说：“我母亲是我们家的粘合剂，经历了起起伏伏和风风雨雨的家庭政治生涯。”而艾米则朗读了卡特75年前在海军服役时写给当时女友罗莎琳的情书：

亲爱的，每当我离开你，我都会为重逢时发现你有多么美好而兴奋。在我不在你身边的时候，我总是努力说服自己，你不可能、也不应该像我记忆中那样甜蜜和美丽。但当我见到你时，我总是一次又一次的爱上了你。这听起来奇怪吗？对我来说并不奇怪。再见，亲爱的。明天见。

–吉米

卡特中心理事会主席、卡特夫妇的孙子杰森 称赞了他祖母为全球人道主义所做的贡献，称她是”我们家的磐石，也是一个冒险家、航海家、登山家”。美国著名电视记者朱迪·伍德拉夫（Judy Woodruff）认为卡特夫人改变了公众对“第一夫人”的定义，并说：“罗莎琳·卡特会非常高兴地看到她今天把你们大家聚集在这里。”这句话引起了现场的阵阵笑声。