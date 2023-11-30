美国前国务卿基辛格去世

【编者按：美国前国务卿亨利·基辛格于11月29日在康涅狄格州的家中去世，享年100岁。从肯尼迪到拜登，他为12任美国总统担任过顾问，被称为“二战”后权力最大，受到的评论最两级分化的美国国务卿。他促使美国结束了越南战争，并在冷战最激烈时期重塑了美国与苏联的权力关系，在1973年获得诺贝尔和平奖。

他最为中国人民熟知的事迹是奉尼克松之命秘密访华，是促成中美关系破冰的关键人物之一，也是访问中国最多的美国政界人士。今年5月，尽管中美关系紧张，尽管他已100岁，他依然前往中国并在北京与习近平会面，受到尊贵礼遇。基辛格最后一次公开露面是上个月24日出席美中关系全国委员的晚宴。他说：“我一生中一半时间都在为美中关系工作。我相信美中之间的和平与合作至关重要，符合两国自身利益、符合世界的利益。”

在基辛格逝世当晚，习近平代表中国政府和中国人民，并以个人的名义，对其逝世表示深切的哀悼。习近平在唁电中表示，亨利·基辛格博士是世界著名战略家，也是中国人民的老朋友和好朋友。半个世纪前，他以卓越的战略眼光，为中美关系正常化作出了历史性贡献，既造福了两国，也改变了世界。他把推动中美关系发展、增进两国人民友谊作为毕生追求。基辛格的名字将永远和中美关系联系在一起。基辛格博士将永远被中国人民所铭记和怀念。

基辛格去世之后，本站编辑与中美两国一些国际问题专家取得联系，请他们就基辛格的遗产谈谈自己的看法，本站将陆续发表他们的文字。今天首先发布的是中国人民大学国际关系学院学院教授刁大明发来的评论。

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