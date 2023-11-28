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学术论文征集：第九届吉米·卡特美中关系青年学者论坛

 

往年活动概况：https://zhongmei.report/2023/08/23/qnxzhlt/

今年，卡特中心China Focus项目将与复旦-加大当代中国研究中心和加州大学圣地亚哥分校的 21 世纪中国中心合作，举办第九届吉米·卡特美中关系青年学者论坛。

本次论坛将关注当代中国社会动态和与之对应的法律体系。我们向包括教师和研究生在内的年轻学者征集主题涉及性别、贫困、不平等、环境和隐私的论文。本次论坛还将召开 1-2 次专题讨论会，重点讨论与中美关系相关的研究，尤其是中美两国国内法律如何影响双边关系。主办方将为入选者报销最高 1000 美元的差旅费和住宿费。

申请者需要以PDF格式在以下网页底部的“提交摘要“链接中提交一份简短的摘要（250 字以内），您的简历，和一封一页以内的简要说明，阐述您提交的论文与本次论坛主题的契合点、数据收集和分析的情况，以及任何其他相关细节。如有任何问题，请给Harris Doshay 发送电子邮件（邮箱地址：hdoshay@ucsd.edu）。

网页链接：https://chinafocus.info/cfp-young-scholars-conference/

申请的截止日期为 2024 年 1 月 15 日。我们将对申请进行滚动审核。完整论文应在 5 月 1日之前发送给主办方。

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