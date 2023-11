郝志东：中美关系对澳门发展的影响

综上所述,中美关系的确面临着诸多挑战,在政治、军事、经济上都存在着是竞争、合作还是对抗的问题。由于这些冲突建立在不同的实力、利益与价值观基础上,而这些因素又都是很难完全统一的,所以中美双方只能相互协调、相互理解、相互让步才能保持和平、共同发展。

正如新华社的一篇时评所说,“中美两国虽然文化不同、制度各异,但只要彼此敞开心扉、相互尊重、求同存异,就可以跨越鸿沟,让两国关系的道路越走越宽”。

国家主席习近平也几次说过,“中美两国关系好,不仅对两国和两国人民有利,对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好,没有一条理由把中美关系搞坏”。

拜登说和印太地区国家的结盟并不是要掀起一轮新的冷战,不是要遏制中国,而是要改善和中国的关系,使它一直往上走而不是往下滑,而且大家都要清楚彼此的需求是什么:“I just want to make sure that we have a relationship with China that is on the up and up, squared away [satisfactorily resolved], everybody knows what it’s all about.”

我觉得习近平和拜登说的都很好。两国都需要清清楚楚地表明自己到底想要什么,竞争也要竞争一个明白,对抗也要对抗一个明白,知道对方到底要什么,我能不能给,能给多少。

在双边关系中,主政者能否在政治、经济交往上都做一些让步。比如美国可以在制裁的范围和力度方面(比如中美两国领导人在旧金山会晤之后,美国已经解除了对中国公安部鉴定中心的制裁)、中国在和平民主统一台湾方面(比如军机绕台、未来统一的模式等),都做一些让步,从而能够维持并改善现有的关系,不要分道扬镳,走到对抗的地步,甚至兵戎相见。

这次两国领导人的旧金山会晤,或许就是一个很好的开始,尽管两国关系中的张力还会长期存在,因为在价值观上的调整需要假以时日。

其实无论中美关系紧张还是宽松,澳门都有可能扮演一个桥梁的角色、平台的角色,尤其是在商业交往、教育和文化交流方面,甚至在对台关系方面。但是这个角色能否扮演成功,端看澳门能否坚持一国两制,保持自己的优势,而不演变为另外一个大陆城市,甚至比大陆还大陆。

当然说到容易做到难。我们看形势如何发展吧。