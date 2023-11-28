郝志东：中美关系对澳门发展的影响

澳门的发展，和香港的发展一样，都是中国发展的一部分。如果中国在政治上的发展方向，是威权主义甚至专制主义的话，那和美国的价值观是有冲突的。这就会造成某种持续的紧张局势，尽管最近两国领导人在旧金山会晤后，整体局势似乎有所缓和。

比如美国政府认为中国中央政府全面管制香港是香港民主化运动的倒退。同样的观点对澳门来说也是适用的。香港和澳门本来是要为台湾做一个一国两制的榜样的，但是现状却正好相反。在美国看来，这是民主运动和人权运动在全球受到挑战的例子之一。

美国对这种挑战的反击，除了我们在第一篇文章中提到的政治结盟、芯片大战以及军事竞争之外，在人权问题上，可以说反映在对新疆产品的抵制上，因为美国政府认为新疆少数民族的人权受到侵犯，一些产品比如新疆棉花生产，涉及到强迫劳动的问题。于是，凡是和新疆棉有关的产品以及涉及到的企业，均在被抵制之列。

但是关于香港民主化的倒退，迄今为止，除了对一些中、港官员的制裁（包括对他们的某些银行账户和信用卡的使用的限制、对其对外交往包括商业交易的限制等等）以及香港制造的商品进口到美国需要标签为中国制造之外，我们还没有看到更严重的应对措施。

这或许是因为从美国自己的利益来讲，保留港澳这个窗口对自己有利，正如当年中共保留港澳的英国人和葡萄牙人统治的道理一样：长期打算，充分利用。价值观问题可以先放一放（川普当年就说过他不在乎香港是否民主化）。当然到底能否利用，他们可能也没有想清楚。

另外也许是自己的力有不逮，因为美国要管的事情太多了。即使是中国问题，台海关系远比港澳问题要急迫得多。所以对香港的制裁也就到此为止了。至于澳门，除了美国国务院每年发布的国别人权报告会提到澳门之外，就基本顾不上了。在中美关系似乎要缓和一点的今天来说，美国对澳门的关注可能就更是仅止于此了。

但是中美之间的缓和，多数情况下可能是权宜之计。由于中美两国政府价值观的不同，从长期来看，两国的紧张关系仍然会持续，正如合作和竞争也会持续一样。至少一种张力会持续存在。

这种中美关系的某种紧张或许反而会给实行一国两制的澳门一些回旋余地，可以使其更好地为国家服务。比如由于一国两制的原因，澳门大学可以获得使用某种美国软件的权利，用来设计较高端芯片，尽管每年都要缴费续约。而在中国大陆，包括一墙之隔的横琴，类似的研究部门，就没有这个便利了。那么澳门可以利用这个便利协助中国大陆的研究机构来缓冲一下芯片大战对中国高科技的影响。

如果想维持目前仍然有的一些类似的区别对待，就需要澳门保持一国两制，在政治与社会发展上有所进步。相反，如果澳门变成了另外一个大陆城市，失去了一国两制的优势，不能被国家长期打算、充分利用，那么澳门的爱国或许就是假爱国了。

澳门是否在其他方面也可以利用其自由港、低税制、无外汇管制等一国两制的优势，为自己也为国家拓展其他商机，也还是有一些讨论的空间。

所以，中美关系的紧张，从长远来看，或许不太会影响到港澳的发展，反而会给澳门一些机会，使澳门角色得到凸显。当然能否做好，就要看澳门政府在政治和社会发展上的见识、胆识、能力和魄力了。