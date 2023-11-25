伊洛：中美关系与台湾大选

未来几个月中美关系的最大变数，在于美国对台湾大选的干预程度。对美国来说，如果它想继续打台湾牌，就不会希望国民党上台，因为国民党倾向于在大陆和美国之间维持平衡，而不是像民进党那样全力配合美国反华政策。为了继续推动印太战略，美国有足够动力介入台湾大选，帮助民进党继续执政。

中美关系最核心、最敏感的问题莫过于台湾问题。如果美国介入台湾大选，那中方必然不能容忍，中美已经取得的成果也会被冻结甚至化为乌有。

回溯过去一年的中美关系，可谓一波三折。

去年11月—今年1月，在巴厘岛会晤后，中美出现了缓和的势头，两国财长进行了建设性会谈，布林肯也在筹划访华事宜。

2月—4月，由于“气球事件”，中美关系急转直下。随后，蔡英文窜访美国并与美国众议院议长见面，中美关系进一步恶化。

5月—7月，随着“蔡英文窜美”事件逐渐淡化，中美重新进行接触，6月份布林肯访问中国，开启了美国官员访华进程。

8月—9月，受“美日韩戴维营峰会”、“赖清德过境美国”等地缘事件负面冲击，中美关系再次陷入低潮，G20峰会未能实现元首会晤。

10月—11月中旬，巴以冲突爆发后，美国战略重心暂时转移至中东，在台海问题上做出让步，中美接触的进程明显加速，为APEC会晤创造条件。

所以说世事难料，“气球事件”使中美关系急转直下，中东局势则成为中美缓和的催化剂，很多事情就是充满了不确定性。

自拜登上台以来，美国国会和内阁在对华政策上出现明显的路线之争。

美国国会（特别是众议院）属于对华“决战派”

国会激进派主张通过对华极限施压，引爆台湾问题，在台海复制乌克兰模式，通过这种方式跟中国硬脱钩，另起炉灶重新划分国际秩序，利用军事手段遏制中国崛起。这个方案属于跨党派共识，在很大程度上代表美国民意，而且众议院比参议院更激进，因为众议院议员任期仅为参议院议员1/3，因此更容易迎合民粹。可以发现，佩洛西窜访台湾、《台湾政策法案》、气球事件、蔡英文窜美均是国会一手推动，目的就是倒逼中国强硬反击，让中美陷入敌对。这些观点代表了国会大部分议员的主张，属于对华“决战派”。

拜登内阁属于对华“竞争派”

相比之下，拜登内阁更倾向冷战模式。白宫清楚中美体量相当，美国很难靠毕其功于一役的办法扼杀中国。因此拜登内阁主张对中国实施长期围堵和封锁，以时间换空间。为了避免通胀失控，拜登内阁用“去风险”代替脱钩，在非科技领域与中国保持合作。在科技领域则采取“小院高墙”策略，精心挑选了半导体、量子计算和人工智能这三个关键行业对中国进行“卡脖子”，通过拉实体清单等方式限制中国产业升级空间，重塑全球供应链。不仅如此，美国还大肆炒作台海地缘风险，目的在于配合美联储加息引导外资撤离中国，戳爆地产泡沫，让中国长期落入中等收入陷阱。按照拜登内阁的设想，只要熬到中国老龄化时期，美国就不用担心GDP总量被中国超过，维持其竞争优势。在很大程度上，这些观点代表了美国技术官僚的主张，属于对华“竞争派”。

拜登对冷战模式可谓得心应手，但这种策略的弊端在于容易引起冲突。拜登充分吸取两次世界大战英国和德国同归于尽的教训，因此不愿卷入与中国的战争。尽可能避免大规模热战也是美国外交精英和商界人士的共识。

拜登执政前两年，美国国会“决战派”和白宫“竞争派”一直在争夺对华政策主导权，这使美国外交政策出现剧烈摇摆。但今年以来，由于国会分裂，两党分歧加剧，众议院议长权力被削弱，拜登政府获得了主导对华战略的权力。

可以发现今年下半年美国官员密集访华，但这是否能视为美国对华缓和的信号呢？答案是否定的。

拜登的对华战略，按照白宫的说法，叫做“有管理的竞争”，以竞争为主，以管控竞争为辅。竞争是战略性的；管控是战术性的。过去半年美国官员之所以密集访华，主要有三个目的：

1、安抚国内亲华势力和部分盟友。美国商业界人士希望继续与中国做生意，大部分发展中国家也不希望中美走向脱钩，拜登需要关切这种需求。

2、服务于美国选举周期。2024年美国将迎来选举，不出意外的话仍是川普和拜登对决。民主党希望在美债和通胀问题上与中国寻求合作，避免选情失控。

3、最重要的目的，是为了给中美关系“加护栏”。拜登内阁希望与中国建立常态化沟通机制，避免两国之间出现战略误判，防止因为局势失控而引发冲突。

拜登最希望看到的中美关系，是在美国划定的范围内竞争。美国既想对中国进行打压和遏制，又担心引起热战。所以需要保持沟通，实现“有管理的竞争”。

因此6月—9月美国官员密集访华，不能被简单地定义为缓和，更多只是保持沟通。美国并没有拿出缓和的诚意，中美关系也并未取得实质性进展。在地缘上两国甚至出现恶化迹象，比如剑指东亚的《美印联合声明》、带有阵营对抗性质的美日韩戴维营峰会、美方频繁的对台军售等。中美关系最大的风险是地缘问题而非经贸问题。正因如此，三季度外资依然不看好中美关系，呈流出趋势，可谓用脚投票。

但10月初发生的巴以冲突在很大程度上改变了中美关系的进程。美国众议院议长被罢免后，哈马斯利用美国政治混乱的窗口期对以色列发动袭击，不仅给以色列造成近几十年来最重大的伤亡，还破坏了沙特和以色列建交的计划。

中东局势恶化让拜登政府焦头烂额，一旦处理不慎，无论是得罪亲犹势力还是得罪产油国，都会导致拜登输掉2024年选举，就如同2020年新冠疫情之于特朗普一样。巴以冲突发生后，拜登迅速访问以色列，要求以军推迟地面进攻时间，给以色列踩刹车。不仅如此，美国还联合盟友发表《G7联合声明》，施压以色列暂时停火。巴以局势短期内得到控制，油价也高位回落，作为代价，战后内塔尼亚胡很可能会下台。

另一方面，为了防止伊朗出兵，美国紧急向中东部署两艘航母，其中“福特号”航母部署在地中海东岸，威慑黎巴嫩和叙利亚；“艾森豪威尔”号航母于近日抵达波斯湾，用于胁迫伊朗。在构建了“双航母”威慑体系后，伊朗暂时放弃了直接出兵的计划，通过支持真主党和也门胡赛武装等方式跟以色列打代理人战争。值得一提的是，巴以冲突后，美国也紧急在台海附近部署了两支航母战斗群，目的是为了防止中国大陆利用这一机会收复台湾。

不管如何，巴以冲突长期化是必然趋势，以色列在发动进攻一个月后，目前仅控制加沙城郊，市区仍被哈马斯掌控。以军速战速决的计划破灭，其“中东小霸主”的形象也近乎破产。尽管拜登希望撤出中东，但随着什叶派阵营的介入，以及共和党等亲犹势力的施压，拜登也只能硬着头皮向以色列提供支持。这样做的代价是非常大的，美国与中东逊尼派盟友的关系受到冲击，拜登也遭到美国摇摆州穆斯林选民的谴责。

更关键的是，巴以冲突使美国战略重心被迫转移至中东，为了避免三线作战，美国只能暂时向中国妥协。拜登希望中国劝说伊朗保持克制，否则一旦伊朗与以色列爆发冲突，油价会大幅上涨，这对民主党选情有很大冲击。另一方面，虽然美国国会通过临时支出法案，将财政预算的审批分别延长至明年1月和2月，但美国政府关门的风险依然存在。自新议长上台以来，国会连援助以色列的法案未能搞定。资历很浅的新议长很难满足共和党保守派要求削减开支的诉求，美国国会将陷入漫长的内斗之中。

从当前的情况来看，以色列已经陷入战争泥潭，短期内巴以冲突不太可能结束，这将为我国创造3个月左右的战略缓冲期。

巴以局势也对中美关系和台海局势产生间接性影响。中方外长多次强调，台湾问题是中美关系最重要的红线，美国遵守中美三个联合公报是中美缓和的前提，巴厘岛到旧金山不是自动驾驶。然而，在巴以冲突前，美国在台海问题上非常强硬，不顾中方反对加大向台海军售力度，允许赖清德在美国过境，屡屡破坏“蓝白合”的成型，这使中美关系一直未能取得实质进展。

美国在台协会主席强调不支持“台独”

然而巴以冲突后，美国对华态度明显软化。10月19日，也就是拜登访问以色列的第二天，美国在台协会主席罗森伯格亲赴台湾，公开宣称美方不支持台独，并呼吁两岸展开对话。罗森伯格曾担任布林肯的幕僚长，她此番言论主要是为了安抚大陆。不仅如此，白宫还暂停了对台军售。美方在台湾问题上的立场有所后撤，这在一定程度上满足了中方底线诉求，为APEC会晤创造条件。

台湾地区选举民调支持率走势