伊洛：中美关系与台湾大选

编者按：本文转自微信，作者是伊洛，发布时间是2023年11月24日。点击这里查看微信原文。
未来几个月中美关系的最大变数，在于美国对台湾大选的干预程度。对美国来说，如果它想继续打台湾牌，就不会希望国民党上台，因为国民党倾向于在大陆和美国之间维持平衡，而不是像民进党那样全力配合美国反华政策。为了继续推动印太战略，美国有足够动力介入台湾大选，帮助民进党继续执政。
中美关系最核心、最敏感的问题莫过于台湾问题。如果美国介入台湾大选，那中方必然不能容忍，中美已经取得的成果也会被冻结甚至化为乌有。
回溯过去一年的中美关系，可谓一波三折。
去年11月—今年1月，在巴厘岛会晤后，中美出现了缓和的势头，两国财长进行了建设性会谈，布林肯也在筹划访华事宜。
2月—4月，由于“气球事件”，中美关系急转直下。随后，蔡英文窜访美国并与美国众议院议长见面，中美关系进一步恶化。
5月—7月，随着“蔡英文窜美”事件逐渐淡化，中美重新进行接触，6月份布林肯访问中国，开启了美国官员访华进程。
8月—9月，受“美日韩戴维营峰会”、“赖清德过境美国”等地缘事件负面冲击，中美关系再次陷入低潮，G20峰会未能实现元首会晤。
10月—11月中旬，巴以冲突爆发后，美国战略重心暂时转移至中东，在台海问题上做出让步，中美接触的进程明显加速，为APEC会晤创造条件。
所以说世事难料，“气球事件”使中美关系急转直下，中东局势则成为中美缓和的催化剂，很多事情就是充满了不确定性。
自拜登上台以来，美国国会和内阁在对华政策上出现明显的路线之争。
美国国会（特别是众议院）属于对华“决战派”
国会激进派主张通过对华极限施压，引爆台湾问题，在台海复制乌克兰模式，通过这种方式跟中国硬脱钩，另起炉灶重新划分国际秩序，利用军事手段遏制中国崛起。这个方案属于跨党派共识，在很大程度上代表美国民意，而且众议院比参议院更激进，因为众议院议员任期仅为参议院议员1/3，因此更容易迎合民粹。可以发现，佩洛西窜访台湾、《台湾政策法案》、气球事件、蔡英文窜美均是国会一手推动，目的就是倒逼中国强硬反击，让中美陷入敌对。这些观点代表了国会大部分议员的主张，属于对华“决战派”。
拜登内阁属于对华“竞争派”
相比之下，拜登内阁更倾向冷战模式。白宫清楚中美体量相当，美国很难靠毕其功于一役的办法扼杀中国。因此拜登内阁主张对中国实施长期围堵和封锁，以时间换空间。为了避免通胀失控，拜登内阁用“去风险”代替脱钩，在非科技领域与中国保持合作。在科技领域则采取“小院高墙”策略，精心挑选了半导体、量子计算和人工智能这三个关键行业对中国进行“卡脖子”，通过拉实体清单等方式限制中国产业升级空间，重塑全球供应链。不仅如此，美国还大肆炒作台海地缘风险，目的在于配合美联储加息引导外资撤离中国，戳爆地产泡沫，让中国长期落入中等收入陷阱。按照拜登内阁的设想，只要熬到中国老龄化时期，美国就不用担心GDP总量被中国超过，维持其竞争优势。在很大程度上，这些观点代表了美国技术官僚的主张，属于对华“竞争派”。
拜登对冷战模式可谓得心应手，但这种策略的弊端在于容易引起冲突。拜登充分吸取两次世界大战英国和德国同归于尽的教训，因此不愿卷入与中国的战争。尽可能避免大规模热战也是美国外交精英和商界人士的共识。
拜登执政前两年，美国国会“决战派”和白宫“竞争派”一直在争夺对华政策主导权，这使美国外交政策出现剧烈摇摆。但今年以来，由于国会分裂，两党分歧加剧，众议院议长权力被削弱，拜登政府获得了主导对华战略的权力。
可以发现今年下半年美国官员密集访华，但这是否能视为美国对华缓和的信号呢？答案是否定的。
拜登的对华战略，按照白宫的说法，叫做“有管理的竞争”，以竞争为主，以管控竞争为辅。竞争是战略性的；管控是战术性的。过去半年美国官员之所以密集访华，主要有三个目的：
1、安抚国内亲华势力和部分盟友。美国商业界人士希望继续与中国做生意，大部分发展中国家也不希望中美走向脱钩，拜登需要关切这种需求。
2、服务于美国选举周期。2024年美国将迎来选举，不出意外的话仍是川普和拜登对决。民主党希望在美债和通胀问题上与中国寻求合作，避免选情失控。
3、最重要的目的，是为了给中美关系“加护栏”。拜登内阁希望与中国建立常态化沟通机制，避免两国之间出现战略误判，防止因为局势失控而引发冲突。
拜登最希望看到的中美关系，是在美国划定的范围内竞争。美国既想对中国进行打压和遏制，又担心引起热战。所以需要保持沟通，实现“有管理的竞争”。
因此6月—9月美国官员密集访华，不能被简单地定义为缓和，更多只是保持沟通。美国并没有拿出缓和的诚意，中美关系也并未取得实质性进展。在地缘上两国甚至出现恶化迹象，比如剑指东亚的《美印联合声明》、带有阵营对抗性质的美日韩戴维营峰会、美方频繁的对台军售等。中美关系最大的风险是地缘问题而非经贸问题。正因如此，三季度外资依然不看好中美关系，呈流出趋势，可谓用脚投票。
但10月初发生的巴以冲突在很大程度上改变了中美关系的进程。美国众议院议长被罢免后，哈马斯利用美国政治混乱的窗口期对以色列发动袭击，不仅给以色列造成近几十年来最重大的伤亡，还破坏了沙特和以色列建交的计划。
中东局势恶化让拜登政府焦头烂额，一旦处理不慎，无论是得罪亲犹势力还是得罪产油国，都会导致拜登输掉2024年选举，就如同2020年新冠疫情之于特朗普一样。巴以冲突发生后，拜登迅速访问以色列，要求以军推迟地面进攻时间，给以色列踩刹车。不仅如此，美国还联合盟友发表《G7联合声明》，施压以色列暂时停火。巴以局势短期内得到控制，油价也高位回落，作为代价，战后内塔尼亚胡很可能会下台。
另一方面，为了防止伊朗出兵，美国紧急向中东部署两艘航母，其中“福特号”航母部署在地中海东岸，威慑黎巴嫩和叙利亚；“艾森豪威尔”号航母于近日抵达波斯湾，用于胁迫伊朗。在构建了“双航母”威慑体系后，伊朗暂时放弃了直接出兵的计划，通过支持真主党和也门胡赛武装等方式跟以色列打代理人战争。值得一提的是，巴以冲突后，美国也紧急在台海附近部署了两支航母战斗群，目的是为了防止中国大陆利用这一机会收复台湾。
不管如何，巴以冲突长期化是必然趋势，以色列在发动进攻一个月后，目前仅控制加沙城郊，市区仍被哈马斯掌控。以军速战速决的计划破灭，其“中东小霸主”的形象也近乎破产。尽管拜登希望撤出中东，但随着什叶派阵营的介入，以及共和党等亲犹势力的施压，拜登也只能硬着头皮向以色列提供支持。这样做的代价是非常大的，美国与中东逊尼派盟友的关系受到冲击，拜登也遭到美国摇摆州穆斯林选民的谴责。
更关键的是，巴以冲突使美国战略重心被迫转移至中东，为了避免三线作战，美国只能暂时向中国妥协。拜登希望中国劝说伊朗保持克制，否则一旦伊朗与以色列爆发冲突，油价会大幅上涨，这对民主党选情有很大冲击。另一方面，虽然美国国会通过临时支出法案，将财政预算的审批分别延长至明年1月和2月，但美国政府关门的风险依然存在。自新议长上台以来，国会连援助以色列的法案未能搞定。资历很浅的新议长很难满足共和党保守派要求削减开支的诉求，美国国会将陷入漫长的内斗之中。
从当前的情况来看，以色列已经陷入战争泥潭，短期内巴以冲突不太可能结束，这将为我国创造3个月左右的战略缓冲期。
巴以局势也对中美关系和台海局势产生间接性影响。中方外长多次强调，台湾问题是中美关系最重要的红线，美国遵守中美三个联合公报是中美缓和的前提，巴厘岛到旧金山不是自动驾驶。然而，在巴以冲突前，美国在台海问题上非常强硬，不顾中方反对加大向台海军售力度，允许赖清德在美国过境，屡屡破坏“蓝白合”的成型，这使中美关系一直未能取得实质进展。
美国在台协会主席强调不支持“台独”
然而巴以冲突后，美国对华态度明显软化。10月19日，也就是拜登访问以色列的第二天，美国在台协会主席罗森伯格亲赴台湾，公开宣称美方不支持台独，并呼吁两岸展开对话。罗森伯格曾担任布林肯的幕僚长，她此番言论主要是为了安抚大陆。不仅如此，白宫还暂停了对台军售。美方在台湾问题上的立场有所后撤，这在一定程度上满足了中方底线诉求，为APEC会晤创造条件。
台湾地区选举民调支持率走势
正值台湾选举关键期，美国的态度对台湾大选产生了意外的影响。罗森伯格的言论，被台媒解读为不支持民进党的台独纲领，认可国民党加强与大陆对话的主张。蓝绿支持率出现逆转，国民党的支持率从26%提升至30%，民进党的支持率则从37%下降至34%，蓝营士气得到极大提振。
利用这一机会，与大陆维持良好关系的马英九趁机穿针引线，抛出了“全民调”的初选方案，促使民众党接受了国民党的整合方案。11月15日，就在中美举行会晤的同一天，国民党和民众党就“蓝白合”问题达成六点共识，按照内部协定的方案，侯友宜担任正职，柯文哲担任副职，竞选成功后国民党掌握组阁权，民众党掌握立法院。民调只是走个过场，蓝白合成功后郭台铭自动退选，协力下架民进党。
如果“蓝白合”真的能成功的话，那对两岸关系乃至东亚局势都是非常积极的信号。在这种情况下蓝营胜算大约60%左右，如果明年蓝营能胜选，那台海的主动权会掌握在大陆手中，美国则失去打“台湾牌”的机会。
因此从巴以冲突一直到11月中旬，中美关系都处于良好互动的状态，如果美国真的愿意放弃介入台湾事务的话，中方是愿意跟美方积极合作的。
另一方面，由于美国内部分裂，中方对美国各势力区别对待。最近半年，比尔盖茨、布林肯、基辛格、舒默、比尔盖茨在访华的时候都获得超高规格接待。为什么会这样呢？
比尔·盖茨代表美国商界，在过去几十年一直希望跟中国做好生意，主张对华接触。接待比尔·盖茨，可以有效推动中美民间交流。
布林肯不仅是国务卿，还有总统特使的身份，直接代表拜登本人。接待布林肯可以为后续美国官员访华铺路。
基辛格是中国的老朋友，对中美建交做出很大贡献。对于他的来访，自然应该礼遇，释放与美国接触的意愿。
舒默虽然是反华人士，但他是参议院多数党领袖。当前美国共和党控制众议院，民主党控制参议院，在国会普遍反华的情况下，跟舒默保持沟通，可以减缓国会反中法案的出台。
最容易被忽视的其实是加州州长纽森，很多人对超高规格接待纽森感到惊讶。事实上，这样做非常有远见。
2024年美国选举大概率还是拜登和川普对决，但他俩都太老了，等到2028年，美国大选很可能是加州的纽森和佛州的德桑蒂斯之间的较量。因为美国总统通常需要具备强势州州长或参议员履历（川普除外），前者擅长搞经济，后者擅长搞外交。在民主党和共和党年轻一代政客里面，只有纽森和德桑蒂斯是最符合条件的。
加州是美国最富裕的州，如果跟其它国家比的话，加州是世界第五大经济体。无论是信息产业还是新能源，加州都冠绝全球。不仅如此，加州与中国贸易联系极其密切，本土还有大量华裔。因此加州不仅是深蓝州，跟中国的关系也很不错，作为本土人出身的加州州长，纽森对中国的看法相对积极，主张与中国合作，反对和中国脱钩。相比之下，德桑蒂斯作为共和党保守派，主动对中国实施严厉制裁，甚至提出要让中国企业在美股退市。德桑蒂斯在保守程度上接近川普，但在斗争水平上远甚于川普，因此他也被视为“理智版川普”。毫无疑问，2028年美国总统究竟是是纽森还是德桑蒂斯，将关系到未来中美关系走向。
虽然纽森在加州拥有很高人气，但他有一个缺点，那就是他只在地方干过，缺乏国会和外交经验。相比之下德桑蒂斯既有众议院履历，又出访过多个国家。巴以冲突爆发后，佛州第一时间向以色列提供支持，甚至对伊朗发动制裁。在外交舞台上德桑蒂斯一度比纽森活跃得多。
但中国对纽森的超高规格接待，在很大程度上提升了纽森的外交形象，毕竟这是美国历史上第一次出现地方官员被超级大国给予最高礼遇，光这一点就值得纽森写在简历里面。过去纽森在外交领域与德桑蒂斯相比明显处于劣势，如今这一差距已经被抹平。这相当于中方为亲华的总统候选人背书，为2028年美国大选提前铺垫，如果届时纽森真的能当上美国总统，那至少可以给中美关系设下限。此举相当于吕不韦投资秦国公子子楚，正所谓奇货可居。
按照正常的剧本，本次APEC会晤后，中美预计会在财政和货币政策上加大协调力度。事实上，美国经济数据可以进行技术性调整，比如修改统计口径和观测区间。也就是说美国经济数据并没那么客观，其走势会受政府影响。如果中美真的能缓和，美联储未必要坚持继续“鹰”下去，美国货币政策可能会阶段性转向宽松，人民币汇率有望得到支撑。在外部形势缓和的背景下，中国的财政空间也能更积极些，这对稳经济有很大好处。
不过正如前文所说，中美关系的核心是处理好台湾问题，台海形势一旦有变，中美缓和就无从谈起。
11月15日，柯文哲接受了当副手的安排，决定冲击议长位置，辅助蓝营下架民进党。
然而到了11月19日，柯文哲突然翻脸不认账，咬死民调统计误差的问题，拒绝接受国民党整合。为什么仅隔了4天，柯文哲的态度就发生了180度大转向呢？事实上，统计误差只是借口，作为医学博士，柯文哲最开始就清楚让3个点的含义。“蓝白合”之所以破裂，主要有两个原因：
1、民众党强硬派不愿接受“蓝白合”，因为一旦形成“候柯配”，民众党会失去大量政党票，在立法委的席位也会减少4席以上，这意味着很多民众党人士就选不上议员了。为此，民众党强硬派要求国民党在立法委问题上妥协，“礼让”民众党4-5席，这遭到国民党言辞拒绝，毕竟国民党立委席位也不多。事实上，如果按原有方案实现“蓝白合”，柯文哲可以获得议长的身份，但民众党其它成员一无所得，相当于以牺牲民众党整体利益为代价成就柯文哲个人前途，这是民众党强硬派激烈反对“蓝白合”的原因。
2、美国介入。就在国民党和民众党达成共识的第二天，美国在台协会（AIT）打电话给柯文哲，对蓝白合进行“关切”，并鼓励柯文哲独自参选。在很大程度上，美国的态度是压垮“蓝白合”的最后一根稻草。正如前文所说，美国绝不希望蓝营上台，在APEC之前美国之所以在台湾选举问题上表现出一碗水端平的姿态，更多是为了安抚大陆的情绪，为中美会晤创造条件。但在此之后，美国迅速暴露出介入台湾大选的真实动机，可谓翻脸不认人。
民众党强硬派的反对，以及美国的干预，最终使柯文哲冒着身败名裂的风险撕毁协议，跟国民党玩起文字游戏，拒绝履行“六点协议”。两岸期待已久的“蓝白合”功亏一篑，如果未来不出现弃保效应的话，民进党的赖清德有可能“躺赢”。不仅如此，由于蓝营和白营在扯皮过程中吃相过于难看，可能会流失一部分政党票。如果明年的选举民进党同时拿下行政口和立法院，情况会更糟糕。
当前来看，台湾选举形成了民进党、国民党、民众党三脚督的局面，在亲大陆还是亲美国的问题上，各党派有不同立场，这点可以从各自副手人选看出来。
赖清德的副手有美国血统
赖清德选择的副手是萧美琴。萧美琴有一半的美国血统，在日本出生，在美国接受的教育。长期担任台当局“驻美代表”，曾一手推动佩洛西窜访台湾。萧美琴深受美国信任，与白宫和国会都维持良好关系，被美国视为在台代言人。不仅如此，萧美琴与日本关系也很密切，加入了所谓“台日政治精英会”。由于其一贯的台独主张，萧美琴被大陆列入台独顽固分子清单，多次成为制裁对象。赖清德选择萧美琴当副手，就是铁了心走亲美路线，反正萧美琴本身就是美国人，民进党相当于邀请美国“共治”台湾了。
柯文哲的副手曾有美国国籍
柯文哲挑选的副手吴欣盈，在美国出生，在美国长大，长期拥有美国公民身份，嫁给了白人。吴欣盈是富二代，家里面有日本背景，她本人曾在华尔街任职。毫无疑问，柯文哲选吴欣盈当副手，是给美国交的投名状，也是对AIT支持自己独立参选的报答。柯文哲本身是以绿营身份登上政治舞台，从政期间从未承认过“九二共识”。即便民众党上台，两岸关系可能也好不到哪去。
侯友宜的副手反对台独
侯友宜的副手赵少康是从大陆迁台的国军后裔，在台湾接受的教育，在蒋经国时期担任台北市议员，后来由于跟李登辉有矛盾，出走国民党创立了“新党”，并与陈水扁角逐台北市长选举。在输给陈水扁后，赵少康放弃从政，投身媒体行业，创立“少康战情室”等时政评论节目，在台湾很有人气。相对来说，赵少康反对台独，认同“九二共识”，呼吁两岸对话，属于“深蓝”。很明显，国民党选赵少康充当副手，既是为了笼络选民基本盘，也是给大陆的一种表态。
总体来看，2024台湾大选，是亲大陆政党和亲美政党之间的角逐，最终的选举结果将决定两岸关系乃至中美博弈走向。
那国民党就真的没有翻盘机会了吗？不一定。
台湾各候选人在不同阵营的支持率
可以发现，大部分柯文哲的支持者，是中间选民，一部分是浅蓝，另一部分是浅绿。也就是说，如果柯文哲单独参选，不仅会分流蓝营的票，也会分流绿营的票，只不过分流蓝营的票会更多些。
在“蓝白合”闹剧之前，大部分浅蓝都支持柯文哲，觉得他能为台湾政坛带来积极改变。但柯文哲赖账后，以及三方会谈上的失态，使一部分浅蓝对柯文哲的支持出现动摇。毕竟台湾有6成选民希望下架民进党，很多人对“蓝白合”抱有期待。但本次“蓝白合”破局，柯文哲被视为罪魁祸首，他的反复无常得罪了很多浅蓝，这部分人可能会改投国民党。
另一方面，浅绿并不希望民众党与国民党合作，“蓝白合”破局后，这部分浅绿依然会继续支持柯文哲。也就是说，本次“蓝白合”闹剧，会使一部分浅蓝改投国民党，但并不会导致浅绿改投民进党。
如此一来，“蓝白合”闹剧对国民党未必就是利空，柯文哲参选对蓝营的分流效应在下降，对绿营的分流效应维持不变。国民党和民进党的比拼，部分回到蓝绿对决的模式。
因此未来国民党的最优策略，不是去找民进党麻烦，而是猛锤民众党，把民众党推向亲美反陆的方向，尽可能从民众党手里抢浅蓝的票，并让民众党吸收浅绿的票。如果这招能成的话，民众党参选对国民党选票的冲击就会大幅下降。
另一方面，国民党也要尽可能巩固深蓝的票仓，目前来看这点它做得比较到位。一方面让韩国瑜位列不分区立法委第一名，另一方面把赵少康提拔为副手，这两人口才都很好，人气旺盛，有一批铁杆粉丝。虽说国民党有内斗传统，但本轮选举朱立伦也算是下了血本，把自己的人都排到后面去了。
再一方面，民众党虽然民调支持率很高，但民调支持率≠真实得票率。民众党的粉丝很多都是年轻人，他们很多在大城市打工，投票得回原籍，来回很折腾，投票率一直很低。而且民众党的支持者大部分是中间选民，本身就很摇摆，随时都可能跑票。反观国民党，有很多“脚桩”可以拉票，政党资源丰厚，足以形成“小鸡带母鸡”的效应。事实上，民众党虽然有“空战”的优势（网络宣传），但国民党却有“陆战”的优势（线下拉票），后者更容易转换为实际选票，因此国民党要求民众党比民调的时候让3个点是合理的。
民众党的另一个问题在于竞选资金匮乏，选举是场烧钱游戏，毕竟要到处打广告。根据估算，本轮选举民众党至少要消耗4亿新台币，目前柯文哲仅募集了2亿，还有一半的缺口。按照柯文哲之前的想法，他希望跟郭台铭合作，提拔郭台铭底下的人当副手和立法委员，换取郭台铭承包剩余的竞选经费。但从目前的形势来看，民众党和郭台铭合作并没那么顺利，竞选资金仍是大问题。
因此对国民党来说，目前的关键问题在于拉拢郭台铭，不求郭台铭支持侯友宜，只要让郭台铭不给民众党打钱即可。如果民众党没钱，它的竞选活动就没法开展下去。除非美国暗中给民众党打钱（这个是很有可能的），否则民众党的实际支持率会被国民党拉开差距。
因此未来两个月国民党要做的就是：1、猛锤民众党，使其浅蓝选票回流；2、巩固深蓝基本盘；3、拉拢郭台铭，避免民众党获得竞选资金。
只要这三点能做到，国民党依旧有翻盘可能，概率15%左右，略高于国足世界杯预选赛出线概率。
另一方面，在本次“蓝白合”过程中，马英九和郭台铭都做出一定贡献。马英九是“蓝白合”的牵头人，他的功绩世人皆知。但郭台铭却饱受指责，认为他是故意出来搅局，其实不然。
正如文章《台湾大选仍有悬念》所说，郭台铭参选的真正目的不是为了给国民党拆台，而是为了促成“蓝白合”，因为他参选后拉低了民众党支持率，使柯文哲愿意“蓝白合”问题上妥协。如果郭台铭能逼退侯友宜，整合柯文哲，那他将重新回归国民党，以蓝营共主的身份参加选举。如果他参选后柯文哲与侯友宜合作，那郭台铭将主动弃选，并宣称自己是推动“蓝白合”的最大功臣。
郭台铭确实有私心，他想搏一把大的，赌自己能成为蓝营共主。但他也保留了促成“蓝白合”的公心，这二者并不矛盾。从他提名赖佩霞当副手就可以看出，郭台铭一开始就做好了弃选的准备。他的退出，使蓝营保留了翻盘的微弱机会，毕竟郭台铭的支持者蓝＞绿。
今年以来，中国在地缘博弈方面取得一定成果。比如3月份成功促和沙特和伊朗，使伊斯兰世界可以共同对付以色列，在中东围魏救赵。再比如10月份利用巴以冲突的窗口期迫使美国在台湾问题上让步，差一点就促成“蓝白合”。只可惜美国不讲信用，嘴上答应不干预台湾局势，结果中美会晤后第二天就介入台湾大选，怂恿柯文哲独立参选。作为反制，我国可介入巴以局势，打击拜登选情，以彼之道还施彼身。
事实上，当前的中美关系很难被定义为缓和，更应该叫接触、沟通、降风险、而且这种接触是战术性、暂时性的，美国虽然承诺不干预台湾选举，但当“蓝白合”出现苗头的时候，它很快就反悔了。不仅迅速介入选举，还打算给台湾提供新一批军售。当下来看，巴以冲突仍在持续，美国所释放的和解姿态更多只是缓兵之计，它害怕中国介入巴以局势，希望能留足时间优先解决中东问题。一旦未来哈马斯被消灭，腾出手来的美国仍会转向对华强硬，对中国进行地缘+经济双重遏制，该拉的实体清单一件都不会少，印太战略也会继续推进。
从目前的局势来看，虽然加沙人民节节抵抗，但在武器绝对差距面前，以色列赢得战争只是时间问题，巴以冲突可能会在今年年底或明年年初逐渐平息。伊朗等什叶派国家虽然想参战，但无奈美国两艘航母战斗群部署在中东，锁死了伊朗行动空间。至于沙特等逊尼派国家，如今正沉浸在成功申办2034年世界杯的喜悦之中，巴以冲突的舆论热度被压了下去。说来也是耐人寻味，国际足联公布沙特承办世界杯的时间，正好和巴以局势升级的时间撞在一起，很难说没有故意帮忙压热搜的动机。无助的巴勒斯坦人，在失去逊尼派同胞的支持下，只能独自对抗以色列了。
总之，对中美关系不能抱太高期待，美国在台湾问题上的出尔反尔已经不是一次两次了。美国对华遏制的战略始终不会改变，区别只在于是通过引爆台海风险硬脱钩，还是通过冷战模式渐进式脱钩。虽然后者更可控，但也更具迷惑性，容易让人产生误判。还是那句话，不能看它说了什么，而是要看它做了什么。自APEC以来，无论是美菲南海军演，还是介入台湾选举的举措，都反映出美国并没有真心缓和的诚意。处理中美关系，依然要在斗争中寻求共存。
未来两个月全球最重要的事件莫过于台湾选举，蓝营获胜意味着和平，绿营获胜意味着战争，这是战争与和平的抉择。美丽的宝岛，究竟是成为和平的桥梁，亦或是21世纪的萨拉热窝，就看岛民的选择了。