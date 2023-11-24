何瑞恩、白明：美国仅靠硬实力不足以在台海达成威慑

随着有关中国政策的辩论在美国愈演愈烈，华盛顿的讨论越来越集中在如何阻止大陆对台采取军事行动或封锁台湾的问题上。这是有充分理由的：像他们的前任一样，现任中国国家领导人及其团队已表明收复台湾的决心，并在必要时使用武力。为回应潜在的冲突，越来越多的美国军方高层——包括美国印太司令部前司令、海军上将菲尔·戴维森（Phil Davidson）和海军作战部长、海军上将迈克·吉尔迪（Mike Gilday）——警告称大陆可能在2027年前武力攻台。

根据其“一个中国”政策，美国与台湾仍保持着强大的非正式关系，同时与大陆保持正式外交关系。华盛顿长期以来的政策一直是鼓励台海两岸领导人之间的直接对话，坚持认为台海争议必须和平解决。为强调这一立场，美国在西太平洋维持着重要的前沿军事存在。然而，随着大陆的军事影响力在台湾海峡及其周边地区不断增长，人们越来越担心美国能否继续维持台海和平。

许多分析人士和政策制定者认为，美国继续阻止大陆对台湾动用武力的的最佳方式是采用硬实力阻止大陆采取军事行动。正如来自威斯康星州的美国众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）最近所说：“为避免战争，我们需要竭尽全力把台湾武装到牙齿。”这种威慑理论强调要阻遏中国在台海开战，必须确保美国和台湾拥有足够的可以阻止进攻和给对方造成重大损失的报复能力。该理论的支持者认为，华盛顿必须大幅增加国防开支，重建美国国防工业基地，并加速台湾获得武器和其他军事援助的速度。

诚然采取军事手段至关重要，但在此之外还需要做更多工作。这是因为有效的威慑是一种政治心理行为，绝非仅是简单的军事资源的计算与比对。实现成功的威慑需要结合若干手段，包括外交耐心、微妙的政治运作（nuance）、适当的出其不意、战争边缘政策（brinkmanship），以及明晰的政治保证和充足的国际信誉。华盛顿今天需要这种全面的威慑观。更有效策略的关键特点包括美国在外交上采取的慎重方法，避免挑衅性的政治噱头，以及为建立一个更深入、更广泛、更强大的支持台湾持续安全与繁荣的国际联盟的新努力。为了保持亚洲的和平，华盛顿必须转向一个更全面的威慑观，不仅阻止直接武装冲突或军事封锁，还要确保台湾的经济、民主和人民能够繁荣发展。

冒险何益

虽然华盛顿目前的威慑概念依赖于防御，但其在台湾海峡使用武力的政策长期以来一直模糊不清。1979年的《台湾关系法》继续指导美国政策。该法案声明，使用武力或直接暴力来“决定台湾的未来”将被视为对“西太平洋地区和美国的和平与安全的威胁”。这并不是美国干预的明确或无条件的保证，尽管它强烈暗示大陆对台军事行动将引发美国的直接回应。但仅仅是纸面上的文字可能不足以让北京停步。相反，成功的威慑取决于让北京相信，无论美国国内执政党是否发生更迭，当前和未来的美国政府都会在大陆发动攻击时冒着美国军队的生命危险来保卫台湾。如果北京怀疑这一点，或感觉美国的承诺不稳定或仅是一种表面关切，例如希望保留其对台湾半导体产业的一定控制权，那么北京的评估结果可能会发生变化。

但即使假设美国确实保持了足够的军事能力和政治信誉，这些努力也只能在有限的范围保证台湾持续和平与繁荣。北京认为台湾问题对中国国家安全至关重要。在过去70多年的时间里，中国领导人一直将让台湾回归定为执政的根本目标。很难想象中国领导人会仅基于军事力量方面的考虑就完全放弃收复台湾。毕竟，即使在20世纪下半叶美国相对于中国享有绝对的军事优势时，大陆也没有放弃收复台湾的目标。

事实上，台湾问题长期以来一直是可能导致美中两国公开冲突的问题。1958年，美国军方在金门炮战后考虑对中国进行核打击。1995年，由于台湾地区领导人李登辉访美激怒了中国，中国国家主席江泽民下令向台湾海岸附近海域发射导弹。作为回应，美国总统比尔·克林顿派遣了一支航母打击群前往台湾海峡。那时，美国可以更自由地采取这样的回应，因为美军在军事实力方面对解放军具有压倒性的地位。而今天，华盛顿面对的是一个远比以前更强大的中国军队；据美国国防部称，中国在2030年将拥有1000枚可供使用的核弹头。

目前，北京可能认为，直接攻击台湾对中国来说代价过高。但如果当下中国领导人认为再不在台湾海峡采取军事行动将对其领导的合法性构成威胁，他或他的继任者可能会冒着巨大风险大幅度升级对台军力规模或行动类别。只有在所有其他两岸统一的途径均被关闭或他认为不开展军事行动将带来极高的政治风险的情况下，中国领导人才会考虑对台使用武力。有几种情况可能促使中国领导人采取行动。例如，如果台湾正式宣布独立，北京可能会认为大幅度调整对台军事行动类别或行动规模是其政治上唯一可接受的选择。正是因为意识到了这种风险，绝大多数台湾人才更支持维持现状。

噱头何用

由上可见，仅仅通过军事手段践行威慑理念恐怕并不完善。相反，美国需要在一个更新、更广泛的层面理解威慑，以防止台海爆发军事冲突、并确保台湾人民的安全和繁荣。

全面威慑方法的第一个也是最重要的要素必须是美国释放对台明确且坚定的支持信号。政治噱头、不受约束的言论，或表明华盛顿在坚持其安全承诺方面犹豫不决的迹象，都很可能导致北京方面出现更多的焦虑和不可预测性。这在2022年8月得到了证明——美国众议院议长佩洛西在台期间，北京以在台湾海峡进行大规模军事演习的方式表达了自身的不满，并自那以后一直试图将持续的军事存在拓展至台湾“领海”附近。当然，有人可能会认为美国总统乔·拜登应该采取行动来对抗这种行为，但这忽略了重点：美国在台湾海峡的行动应该是主动和战略性的，而不是被被动的或被党争所破坏。

组建国际联盟对于全面威慑观也至关重要。为了保持台湾海峡的稳定，华盛顿加强与关键盟友的伙伴关系至关重要，特别是在印太地区和欧洲。佩洛西赴台所代表的象征性信号脱离了任何具体目标，只会助力北京将华盛顿描绘为紧张局势的始作俑者，并在美国与其他国家之间制造分歧。中小国家不太可能在与中国冲突的事件中成为决定性的美国伙伴。但它们可以通过将台湾问题国际化（internationalizing），扰乱北京对升级可能招致的成本的计算，从而发挥关键的非军事作用。这是因为，尽管中国经济拥有强大的实力，但它仍然高度依赖于国际金融市场，以及对关键科技、技术知识、石油、天然气和食品的大量进口。虽然中国领导人充分了解并正在努力改变中国在这些问题上的弱势地位，但这些问题并不能在短时间内得到解决。华盛顿及其全球伙伴在保持台湾海峡和平与稳定方面的决心越团结，北京在考虑进行军事行动时所需进行的考虑就越多。

包括日本在内的一些国家，由于其军事能力，可能在这一战略中发挥超常的作用。其他国家，如新加坡和韩国，可能通过为美国军队提供加油和修理等服务来填补领域的角色。华盛顿的伙伴越多，它就拥有越多的战略选择。美国在今年2月份取得了联盟建设方面的进展，当时它与菲律宾签署了更新版的《加强防御合作协议》（Enhanced Defense Cooperation Agreement）。这使五角大楼可以在台湾附近的九个军事基地训练部队和部署军事装备。

然而，随着有关台湾的讨论越来越多地被军事冲突的可能性所主导，许多伙伴国家对于在一系列经济和外交倡议上进一步与美国和台湾结盟愈发感到忧心忡忡。这些国家担心与美国结盟将使得他们可能卷入与中国的无休止且不断升级的对抗中。这些担忧也影响了全球公司和投资者的决策，其中一些人，包括伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）董事长沃伦·巴菲特（Warren Buffett），认为鉴于大陆即将发动军事行动的可能性，台湾是一个极具风险的投资目的地。美国必须表明，其基本目标是缓解亚洲紧张局势并保持和平，并且它有一个连贯、全面和可持续的计划来实现这一目标。在不稳定的情况下，美国重要的目标是让全球和地区的关键行为者（key global and regional actors）认识到是北京而不是华盛顿在搅动局势。

美国构建的联盟越强，北京的风险–收益计算就会变得越加复杂。美国的一个核心目标必须是使北京永远不能确定它是否已经做好了武力收复台湾的准备。华盛顿需要向中国领导人明确表明，任何关于台湾的战斗不仅仅会在海峡中进行，而将扩大至全球、并将双方在全球体系下的弱点暴露于冲击之下（become a sprawling global effort to exploit each side’s vulnerabilities）。美国领导人必须努力通过私下方式向他们的中国同行强调，冲突的扩张和升级的风险可能扩展到太空和网络空间，甚至可能演变为核冲突。

危机何从

与此同时，美国领导人必须为大陆和台湾留出和平解决分歧的道路，即使这种道路可能导向的结果在目前似乎难以想象。成功的衡量标准不是在台湾海峡与大陆赢得一场战争。相反，成功将是避免战争，同时允许台湾在维系其民主体制的情况下继续发展。这将需要与中国最高领导人持续的接触，以澄清华盛顿的意图并解释其利益和关切——并要求北京方面提供同等的清晰度。美国官员还必须与台湾地区领导人保持定期沟通，既要向他们保证与中国同行交流的性质，必要时也要努力抑制台北方面的任何不必要的煽动性行动。

华盛顿及其伙伴也必须使北京方面不再怀疑美国对台湾的承诺正在减弱。前美国总统唐纳德·特朗普在他最近的声明里声称，他在中方对台使用武力时不会评论美国对台湾的支持，因为“如果我告诉你答案，这将对我在谈判中不利”，他的这一行为只会增加北京误判的可能性。中国领导人必须明白，维持其安全承诺的可信度这一行为对华盛顿来说是至关重要的——因为这些承诺是美国作为超级大国的职责的基础。美国必须确保北京了解到这一信息：如果美国的关键盟友和伙伴受到威胁，美国将毫不犹豫地采取行动。

美国还必须提供激励措施，帮助大陆放缓其近期对台军事行为的规模和频率；实现这一目标并不需要制定新的保证，而是要通过更好地承认和落实现有的保证。几十年来，华盛顿一直声明不会支持台湾独立，并且同样会接受台北和北京之间经过谈判的任何统一结果，只要它是和平的并且得到了台湾人民的同意。这一长期承诺的清晰度和一致性在过去几年中有所动摇，这激起了北京的不满（grievance），认为美国正在掏空其“一个中国”政策。

鉴于美国认为大陆方面在处事方式上日益强硬，和平且双方都认可的解决方案可能看起来遥不可及。包括美国对外关系委员会名誉主席理查德·哈斯（Richard Haass）在内的越来越多的声音认为，华盛顿的“战略模糊”政策已过时，而其他人则认为“一个中国”政策正在崩溃。但这些批评者始终未能提出一个更好的替代方案，该方案既能保持和平，又能为台湾提供继续发展所需的安全保障。对于那些呼吁美国正式放弃其“一个中国”政策的关键支柱、支持台湾独立并向台北提供无条件安全保证的人来说，有责任阐明这可能对该地区的影响。他们必须回答这样的举措是帮助还是阻碍台湾获得安全和繁荣，或是为包括日本和菲律宾在内的地区关键盟友创造一个更和平和可预测的环境。如同前美国国务卿迈克·蓬佩奥所做的那样，在呼吁彻底改变传统美国政策的同时却忽视其后果，这样做是不行的。

与此同时，华盛顿对现状的支持不应变得停滞不前。在印太地区态势正在不断发生变化的当下，美国的对台政策需要新的思维和行动方式。美国对台政策正在发展，并将与围绕台湾海峡的发展（如大陆愈发强硬的态度）同步。华盛顿必须确保大陆作为强势一方不能单方面强加给台湾这个弱者一个难以忍受的政治解决方案。要做到这一点，美国就需要在对台政策方面展现出一定程度的灵活性。华盛顿的政策已经证明美国有能力通过抵制单方面试图改变现状的企图来支持动态均衡，无论这些企图来自北京还是台北。

真正的辩论不是是否放弃维持了几十年的和平并保护台湾的政策方法，而是美国应该如何在当前的“一个中国”政策框架内发展其方法。尽管放弃这一政策有一种诱人的吸引力，但这样做将给美国对台湾和该地区的承诺带来压力，并在已经危险的世界中开辟另一个风险断层。尽管这对许多人来说可能不尽人意，但美国的目标是扩大自身在长期发展中的格局与视野（stretch time horizons），而不是缩短它们。

华盛顿在台湾海峡的战略目的是激励有利于美国利益的行为，同时遏制威胁美国利益的行动。硬实力是美国维护台湾海峡和平与稳定努力的关键要素。它是方程式中应有的一个变量，但并非解决方案。为了保护其利益，美国领导人必须更加熟练地结合加强军事能力的努力与其战略目标的清晰性、联盟的力量、与台湾的紧密协调，以及对北京决策者心理的更敏锐的理解。美国近45年来一直在保护其在台湾海峡和平与稳定方面的利益。如今，它必须提高游戏水平，以便在未来的45年里继续做到这一点。