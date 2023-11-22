罗莎琳·卡特的贡献及怎么为她送行

罗莎琳·卡特最大的遗产是什么？历史将记住她什么？
- 卡特夫人对最弱势人群的同情和关注是无限的，她以行动为导向。她要求我们建立一个 “更有爱心的社会”，并通过她在心理健康、护理、儿童早期免疫接种、人权和冲突解决等方面的开拓性工作以身作则。
- 卡特夫人和卡特总统在任何意义上都是合作伙伴。从在佐治亚州州长官邸、白宫到在卡特中心工作期间，他们都以同情心，人权，和减轻人类痛苦的共同承诺为领导方针。
- 罗莎琳·卡特是心理健康领域的第一夫人。50 多年来，她一直致力于消除人们对精神疾病患者的偏见，增加人们获得精神健康护理的机会。
当卡特夫人开始从事心理健康工作时，这个话题仍然是个禁忌，很少有人愿意公开谈论这个问题。卡特夫人是个例外。她走在了时代的前列：她的勇气和毅力使佐治亚州、美国乃至全球在支持精神疾病患者方面取得了长足进步。
当吉米-卡特还是佐治亚州州长时，卡特夫人就开始了她的倡导工作。在他担任美国总统期间，她将这一工作作为优先事项，并作为卡特中心的联合创始人，将这一工作持续了 40 年。
在确保精神疾病在医疗保险计划中得到与身体疾病同等的待遇的斗争中，卡特夫人功不可没。这场斗争为联邦和州级的精神健康和成瘾均等法（包括 2022 年的《佐治亚州精神健康均等法》）创造了动力。
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卡特总统现在怎么样？
卡特总统是2023年2月18日进入临终关怀的。他的家人在接受媒体采访时说，卡特总统能挺这么久是要照顾和守护77年跟自己在一起的老伴。
以下是中国媒体对卡特夫人去世的报道节选：
澎湃新闻：不甘做花瓶的“联合总统”，美国“钢玉兰”罗莎琳·卡特去世
【罗莎琳认为“第一夫人”不应该仅仅被当做白宫女主人和时尚风向标，讨厌“花瓶”这种刻板印象，选择心理健康和老年人问题作为她标志性的政策重点，并积极推动《1980年心理健康系统法案》的通过。
这段经历让罗莎琳一入主白宫就将大量时间和精力投入到为精神疾病患者提供更好的治疗与护理中。她帮助精神病患者摆脱污名化，在佐治亚州建立社区心理健康中心，之后又帮助创建了总统心理健康委员会。在宣布成立该委员会的当天，罗莎琳收到通知——司法部禁止总统任命妻子等近亲担任文职职位，“但他们没有禁止我成为委员会名誉主席，所以我将成为一名非常活跃的名誉主席”。罗莎琳轻松说道。
卡特卸任总统后，罗莎琳和他在亚特兰大共同创立了卡特中心来继续他们的工作。罗莎琳主持了卡特中心关于心理健康问题的年度研讨会，并为帮助精神病患者和无家可归者筹集资金。她还写了《帮助自己帮助他人》（Helping Yourself Help Others），讲述照顾老人或患病亲属的挑战，以及续集《帮助患有精神疾病的人》（Helping Someone with Mental Illness）。】
【卡特当选总统后，罗莎琳不仅要照顾他的生活起居，更热衷于参政议政、为丈夫出谋划策，自诩为“非传统第一夫人”。卡特对她也是格外倚重，不仅郑重邀请她出席内阁会议，甚至刚上任几个月就派遣罗莎琳前往拉丁美洲斡旋外交事务。媒体称，罗莎琳是美国历史上首位每天穿职业装、带公文包在白宫“上班”的“第一夫人”，只不过在正式会晤场合，罗莎琳从不开口参与讨论，而是通过写字条传递信息。
几位前总统助理称罗莎琳比总统本人的政治直觉要灵敏，还有白宫工作人员私下里将她称作“联合总统”。美国的记者称她为“钢铁木兰”，认为她温软的南方口音与“坚硬如铁”的内核形成鲜明对比，打破对“第一夫人”是“花瓶”的刻板印象。】
凤凰网：美国前总统卡特夫人去世，99岁卡特也宣布临终关怀已9个月
【今年7月7日，98岁的卡特和95岁的妻子罗莎琳（Rosalynn Carter），在家中安静度过结婚77周年纪念日。卡特不但是在世最长寿的前总统，也是“第一夫妻”婚姻最长纪录的保持者。他与自己的妻子一起生活了77年。是美国结婚时间最长的总统夫妇。
卡特中心与媒体并没有公布卡特夫人突然宣布进入临终关怀的原因。但据凤凰网《CC情报局》了解的信息，这位第一夫人曾在1977 年 4 月，接受了切除非恶性乳腺肿瘤的手术。当年 8 月，卡特在贝塞斯达海军医院接受了妇科手术。今年5月，卡特中心宣布卡特被诊断患有痴呆症，使她的身体状况发生了恶化，她出现了跌倒，并需要护理。11月17日，医生认为罗莎琳的状态已恶化，她甚至部分时候，无法自主呼吸。经过家人讨论，卡特中心宣布罗莎琳进入临终关怀。她的丈夫卡特，在今年2月18日，宣布进入临终关怀后，至今已活了九个多月。人们期待这位著名的作家、心理健康倡导者，也能够创造奇迹。但显然罗莎琳没有他的丈夫幸运。】
新民周刊： 见证中美建交的卡特夫人去世，当今世界的变与不变
【吉米·卡特无疑代表着美国历史上一个重要的时刻，而作为当时的第一夫人，罗莎琳是这一时代的见证者！
卡特夫人去世之际，中美正经历新一轮接触与互动。当然，如今的天下大势与1979年是不同的。
百年未有之大变局的当下，如何延续中美友好，如何探寻中美的相处之道？也就是尽可能地延续中美友谊，似乎，卡特夫妇的夫妻相处之道中，“各自保留一些空间”的做法，值得美国政界当下一些人去细细品味与思量！】