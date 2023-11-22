罗莎琳·卡特的贡献及怎么为她送行

罗莎琳·卡特最大的遗产是什么？历史将记住她什么？

卡特夫人对最弱势人群的同情和关注是无限的，她以行动为导向。她要求我们建立一个 “更有爱心的社会”，并通过她在心理健康、护理、儿童早期免疫接种、人权和冲突解决等方面的开拓性工作以身作则。

卡特夫人和卡特总统在任何意义上都是合作伙伴。从在佐治亚州州长官邸、白宫到在卡特中心工作期间，他们都以同情心，人权，和减轻人类痛苦的共同承诺为领导方针。

罗莎琳·卡特是心理健康领域的第一夫人。50 多年来，她一直致力于消除人们对精神疾病患者的偏见，增加人们获得精神健康护理的机会。

当卡特夫人开始从事心理健康工作时，这个话题仍然是个禁忌，很少有人愿意公开谈论这个问题。卡特夫人是个例外。她走在了时代的前列：她的勇气和毅力使佐治亚州、美国乃至全球在支持精神疾病患者方面取得了长足进步。

当吉米-卡特还是佐治亚州州长时，卡特夫人就开始了她的倡导工作。在他担任美国总统期间，她将这一工作作为优先事项，并作为卡特中心的联合创始人，将这一工作持续了 40 年。

在确保精神疾病在医疗保险计划中得到与身体疾病同等的待遇的斗争中，卡特夫人功不可没。这场斗争为联邦和州级的精神健康和成瘾均等法（包括 2022 年的《佐治亚州精神健康均等法》）创造了动力。

我可以参加即将举行的悼念活动吗？

即将举行的部分活动对公众开放。您可以在 RosalynnCarterTribute.org 上找到所有公开活动的详细信息。

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如何向卡特家人和卡特中心的所有人表示哀悼？

您可以在 RosalynnCarterTribute.org 上分享您对卡特夫人的哀思和最美好的回忆。

卡特总统现在怎么样？

卡特总统是2023年2月18日进入临终关怀的。他的家人在接受媒体采访时说，卡特总统能挺这么久是要照顾和守护77年跟自己在一起的老伴。