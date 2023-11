罗莎琳·卡特的贡献及怎么为她送行

澎湃新闻:不甘做花瓶的“联合总统”,美国“钢玉兰”罗莎琳·卡特去世

【罗莎琳认为“第一夫人”不应该仅仅被当做白宫女主人和时尚风向标,讨厌“花瓶”这种刻板印象,选择心理健康和老年人问题作为她标志性的政策重点,并积极推动《1980年心理健康系统法案》的通过。

这段经历让罗莎琳一入主白宫就将大量时间和精力投入到为精神疾病患者提供更好的治疗与护理中。她帮助精神病患者摆脱污名化,在佐治亚州建立社区心理健康中心,之后又帮助创建了总统心理健康委员会。在宣布成立该委员会的当天,罗莎琳收到通知——司法部禁止总统任命妻子等近亲担任文职职位,“但他们没有禁止我成为委员会名誉主席,所以我将成为一名非常活跃的名誉主席”。罗莎琳轻松说道。

卡特卸任总统后,罗莎琳和他在亚特兰大共同创立了卡特中心来继续他们的工作。罗莎琳主持了卡特中心关于心理健康问题的年度研讨会,并为帮助精神病患者和无家可归者筹集资金。她还写了《帮助自己帮助他人》(Helping Yourself Help Others),讲述照顾老人或患病亲属的挑战,以及续集《帮助患有精神疾病的人》(Helping Someone with Mental Illness)。】