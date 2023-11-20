线下线上讲座：中国人民解放军对中美关系的认知

对中国来讲，台湾是中美关系最重要的因素，中美关系的三大支柱，即《上海公报》、《建交公报》和《817公报》，都是讲台湾问题。美国如果支持台独，双边关系会急剧恶化甚至完全崩溃。对美国来讲，台湾除了是牌，还是战略资源，更是价值观的标杆。台海局势的走向将从很大程度上决定中美是否可以和平共处，东亚和西太平洋是不是继续成为世界繁荣的发动机。