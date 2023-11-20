线下线上讲座：中国人民解放军对中美关系的认知

演讲人：刘亚伟，美国卡特中心中国事务高级顾问
主持人：吕安友，哥伦比亚大学政治学教授
主办单位：哥伦比亚大学东亚研究所和哥伦比亚大学-哈佛大学中国与世界研究项目
时间：美国时间2023年11月27日中午12点到下午1点半
点击这里注册线上参与
演讲人：刘亚伟，美国卡特中心中国事务高级顾问
主持人：吕安友，哥伦比亚大学政治学教授
主办单位：哥伦比亚大学东亚研究所和哥伦比亚大学-哈佛大学中国与世界研究项目
时间：美国时间2023年11月27日中午12点到下午1点半
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界定中美博弈的边界将是一个长期的多方复杂互动过程，却是一个应该坚持的目标，因为明确这个边界将为管理日趋棘手的中美关系提供有益的框架，它赋予处理具体问题的分寸感，并增加整体关系的可预测性。
郝志东教授认为，其实任何一种关系的发展都和实力、利益、价值观相关，比如婚姻关系，更遑论国际关系、中美关系了。两国之间的紧张关系，可以被看作是由于这三个方面的不同而引起竞争，进而造成了紧张。
中国国家主席习近平和美国总统拜登在旧金山斐洛里山庄举行中美元首会晤。本文精炼两位领导人讲话的关键信息，以帮助读者对比中美双方在外交议程中的优先事项以及对这次会晤的立场和态度。