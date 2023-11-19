线上讨论：中美旧金山峰会后两岸关系走向

时间

美国东部时间2023年11月20日（周一）上午8点半

北京时间2023年11月20日（周一）晚9点半

主持人

香港全球化中心创始人邱震海

与谈人

美国国际战略与研究中心（CSIS）中国部主任 白明

美国卡特中心（The Carter Center）中国项目部主任刘亚伟

中华民国国民党国际部主任黄介正

Zoom ID

995 8555 0747

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