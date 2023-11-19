线上讨论：中美旧金山峰会后两岸关系走向

时间
美国东部时间2023年11月20日（周一）上午8点半
北京时间2023年11月20日（周一）晚9点半
主持人
香港全球化中心创始人邱震海
与谈人
美国国际战略与研究中心（CSIS）中国部主任 白明
美国卡特中心（The Carter Center）中国项目部主任刘亚伟
中华民国国民党国际部主任黄介正
Zoom ID
995 8555 0747
时间
美国东部时间2023年11月20日（周一）上午8点半
北京时间2023年11月20日（周一）晚9点半
主持人
香港全球化中心创始人邱震海
与谈人
美国国际战略与研究中心（CSIS）中国部主任 白明
美国卡特中心（The Carter Center）中国项目部主任刘亚伟
中华民国国民党国际部主任黄介正
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郝志东教授认为，其实任何一种关系的发展都和实力、利益、价值观相关，比如婚姻关系，更遑论国际关系、中美关系了。两国之间的紧张关系，可以被看作是由于这三个方面的不同而引起竞争，进而造成了紧张。
中国国家主席习近平和美国总统拜登在旧金山斐洛里山庄举行中美元首会晤。本文精炼两位领导人讲话的关键信息，以帮助读者对比中美双方在外交议程中的优先事项以及对这次会晤的立场和态度。
中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。大国竞争解决不了中美两国和世界面临的问题。这个地球容得下中美两国。中美各自的成功是彼此的机遇。