美国前第一夫人罗莎琳·卡特去世

美东时间11月19日下午，卡特中心宣布，美国前第一夫人罗莎琳·卡特（Rosalynn Carter）于当天去世，享年96岁。本文为卡特中心声明的全文翻译，点击此处阅读英文原文。

“前第一夫人罗莎琳-卡特是心理健康、护理和妇女权利的忠实拥护者，她于 11 月 19 日星期日下午 2:10 在佐治亚州平原镇（Plains）的家中去世，享年 96 岁。她在家人的陪伴下安详离世。

卡特夫人与美国第 39 任总统、2002 年诺贝尔和平奖获得者吉米-卡特结婚 77 年，后者现年 99 岁。

卡特总统说：”在我所取得的一切成就中，罗莎琳都是我的平等伙伴。”她在我需要的时候给予我明智的指导和鼓励。只要罗莎琳还在这个世界上，我就知道总有人爱我，支持我。

卡特夫人有四个子女 —— 杰克（Jack）、奇普（Chip）、杰夫（Jeff）和艾米（Amy）—— 11 个孙子和 14 个曾孙。一个孙子于 2015 年去世。

奇普-卡特说：”我母亲除了是一位慈爱的母亲和非凡的第一夫人，本身也是一位伟大的人道主义者。”她一生乐于服务、富有同情心，是所有美国人的楷模。她不仅会被我们家庭所怀念，还会被那些因她的努力而享有更好精神健康护理和护理资源的众多人所缅怀。

悼念活动和葬礼仪式的日程安排将尽快分发给媒体，并发布在www.rosalynncartertribute.org 上。这个悼念网站包括家属的官方在线吊唁簿、悼念礼物、官方传记和可下载的照片。”