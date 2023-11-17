中美元首会晤达成了哪些共识？

【编者按：当地时间11月15日，中国国家主席习近平和美国总统拜登在旧金山斐洛里山庄举行中美元首会晤。这是两位领导人时隔一年之后再次面对面交流。媒体报道了一些在会晤中出现的小插曲，如拜登向习近平展示其年轻时在金门大桥的旧照，两人关于对方座驾的交谈，以及私人散步，这些都在社交媒体上引起热议。大部分学者认为，此次会晤达释放出了积极合作的信号，有助中美关系回温。会晤结束后，习近平和拜登分别在美国友好团体联合欢迎晚宴和记者发布会上发表讲话，谈及两国领导人在此次会面中达成的共识。本文将精炼两位领导人讲话的关键信息，以帮助读者对比中美双方在外交议程中的优先事项以及对这次会晤的立场和态度。】
在美国友好团体联合欢迎晚宴的发言中，习近平首先强调了中国和美国不应该是竞争对手，中国处理中美关系的遵循的是“相互尊重、和平共处、合作共赢”。中国乐见一个繁荣发展的美国，美国也应该欢迎一个稳定和平的中国，不干涉中国内政。合作共赢才是中美关系应该有的底色。中国将继续奉行合作共赢的开放战略，实现和平发展、互利合作的世界现代化。他还表示在此次会面中，中美两方在外交、经贸、人文、教育、科技、农业、军队、执法、人工智能等领域开展了对话合作，并着重谈及了以下几个方面：
1 缉毒
中方对芬太尼对美国人民尤其是青年人的毒害深表同情，中美已同意成立禁毒工作组，进一步开展合作，协助美国应对毒品的滥用。
2. 学术交流
为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。
3. 熊猫外交
不久前，华盛顿国家动物园的3只大熊猫回到中国。大熊猫是中美人民的友谊使者。中方愿继续同美国开展大熊猫保护合作，努力满足加州人民的愿望，增进两国人民友好感情。
4. 人员往来
两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证申请流程等。
根据拜登总统在新闻发布会上的讲话，他的政府对未来美中合作有三大目标：缉毒、军方之间的接触和人工智能。此外，他重申了美方将恪守一个中国政策，不支持台湾独立。他表示，中美冲突并非不可避免，一个稳定和发展的中国符合美国和世界的利益。美方愿意继续同中方保持坦诚的沟通，增进了解，避免误解，管控分歧。
1 缉毒
拜登表示希望中国加大力度限制从中国出口到美国的芬太尼数量。他引用了这样一个统计数据：在美国，死于芬太尼的18至49岁的人比死于其他任何原因的人都多。拜登和习近平显然达成了一项协议，致力于限制来自中国的前体化学品和压片机的数量。
2. 军方接触
拜登讨论了重建美中两军直接接触的优先次序。他承认潜在误判或事故的危险，并建议加强沟通，以此减少误解的可能性。
3. 人工智能
拜登宣布有意与中国在人工智能领域开展合作。有趣的是，他使用了 “竞争 “一词： “美国将继续与中华人民共和国展开激烈竞争”。这似乎暗示拜登政府的首要任务仍然是赢得与中国的所谓 “科技战争”。但他再次保证，美国将 “负责任地 “管理这种竞争，以避免冲突。
随后，拜登简短地谈到了各种地缘政治冲突。他说，他和习近平就乌克兰战争和加沙冲突 “交换了意见”；对中国的一些行为包括禁止美国公民出境、人权以及在南海的胁迫活动 “提出了疑问”。此外，他还提到了台湾海峡和平与稳定的重要性。他提到的唯一不可妥协的冲突是在中国被错误拘留的美国公民。在这个问题上，中美两国没有达成一致。
在记者会的最后，拜登说，他和习近平一致认为两国应该保持外交上的紧密联系：”我们中的任何一个人都可以拿起电话，直接打过去，然后我们的声音会立即被听到” （“either one of us could pick up the phone, call directly, and we’d be heard immediately” ）。