中美元首会晤达成了哪些共识？

根据拜登总统在新闻发布会上的讲话,他的政府对未来美中合作有三大目标:缉毒、军方之间的接触和人工智能。此外,他重申了美方将恪守一个中国政策,不支持台湾独立。他表示,中美冲突并非不可避免,一个稳定和发展的中国符合美国和世界的利益。美方愿意继续同中方保持坦诚的沟通,增进了解,避免误解,管控分歧。

1 缉毒

拜登表示希望中国加大力度限制从中国出口到美国的芬太尼数量。他引用了这样一个统计数据:在美国,死于芬太尼的18至49岁的人比死于其他任何原因的人都多。拜登和习近平显然达成了一项协议,致力于限制来自中国的前体化学品和压片机的数量。

2. 军方接触

拜登讨论了重建美中两军直接接触的优先次序。他承认潜在误判或事故的危险,并建议加强沟通,以此减少误解的可能性。

3. 人工智能

拜登宣布有意与中国在人工智能领域开展合作。有趣的是,他使用了 “竞争 “一词: “美国将继续与中华人民共和国展开激烈竞争”。这似乎暗示拜登政府的首要任务仍然是赢得与中国的所谓 “科技战争”。但他再次保证,美国将 “负责任地 “管理这种竞争,以避免冲突。

随后,拜登简短地谈到了各种地缘政治冲突。他说,他和习近平就乌克兰战争和加沙冲突 “交换了意见”;对中国的一些行为包括禁止美国公民出境、人权以及在南海的胁迫活动 “提出了疑问”。此外,他还提到了台湾海峡和平与稳定的重要性。他提到的唯一不可妥协的冲突是在中国被错误拘留的美国公民。在这个问题上,中美两国没有达成一致。

在记者会的最后,拜登说,他和习近平一致认为两国应该保持外交上的紧密联系:”我们中的任何一个人都可以拿起电话,直接打过去,然后我们的声音会立即被听到” (“either one of us could pick up the phone, call directly, and we’d be heard immediately” )。