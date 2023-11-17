中美元首会晤达成了哪些共识？

根据拜登总统在新闻发布会上的讲话，他的政府对未来美中合作有三大目标：缉毒、军方之间的接触和人工智能。此外，他重申了美方将恪守一个中国政策，不支持台湾独立。他表示，中美冲突并非不可避免，一个稳定和发展的中国符合美国和世界的利益。美方愿意继续同中方保持坦诚的沟通，增进了解，避免误解，管控分歧。

1 缉毒

拜登表示希望中国加大力度限制从中国出口到美国的芬太尼数量。他引用了这样一个统计数据：在美国，死于芬太尼的18至49岁的人比死于其他任何原因的人都多。拜登和习近平显然达成了一项协议，致力于限制来自中国的前体化学品和压片机的数量。

2. 军方接触

拜登讨论了重建美中两军直接接触的优先次序。他承认潜在误判或事故的危险，并建议加强沟通，以此减少误解的可能性。

3. 人工智能

拜登宣布有意与中国在人工智能领域开展合作。有趣的是，他使用了 “竞争 “一词： “美国将继续与中华人民共和国展开激烈竞争”。这似乎暗示拜登政府的首要任务仍然是赢得与中国的所谓 “科技战争”。但他再次保证，美国将 “负责任地 “管理这种竞争，以避免冲突。

随后，拜登简短地谈到了各种地缘政治冲突。他说，他和习近平就乌克兰战争和加沙冲突 “交换了意见”；对中国的一些行为包括禁止美国公民出境、人权以及在南海的胁迫活动 “提出了疑问”。此外，他还提到了台湾海峡和平与稳定的重要性。他提到的唯一不可妥协的冲突是在中国被错误拘留的美国公民。在这个问题上，中美两国没有达成一致。

在记者会的最后，拜登说，他和习近平一致认为两国应该保持外交上的紧密联系：”我们中的任何一个人都可以拿起电话，直接打过去，然后我们的声音会立即被听到” （“either one of us could pick up the phone, call directly, and we’d be heard immediately” ）。