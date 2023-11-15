2024年美国大选共和党总统候选人第三次辩论

外交政策是此次辩论的重点。候选人们首先讨论了巴以冲突。历史上，美国两党都支持以色列，但共和党的支持尤其强烈。在场的每位候选人都重申支持以色列对哈马斯的军事行动，而对于保护加沙地区的巴勒斯坦平民，几位候选人却只字未提。在涉及大学校园反犹太主义抬头的问题时，德桑蒂斯和拉马斯瓦米等都表达了对此类事件的谴责。但是当问题转向俄乌战争时，几位候选人出现了严重的分歧。黑利、斯科特和克里斯蒂都支持对乌克兰的军事援助，并呼吁大幅增加资金投入。黑利试图将美国对乌克兰的援助与对以色列的援助联系起来，她认为这两项援助有助于美国削弱俄罗斯、伊朗和中国在这些地区的影响。而拉马斯瓦米则坚定反对援助乌克兰。他对乌克兰总统泽连斯基进行了长时间的谴责，同时指责乌克兰有反民主信仰，甚至有纳粹主义的倾向。而德桑蒂斯则回避对乌克兰问题进行表态，而是将话题转移到美墨边境，呼吁加强南部边境的安全。此外，德桑蒂斯还呼吁更多地关注中国，他认为中国是美国最大的国家安全威胁。在谈到中国的影响力时，主持人指出拉马斯瓦米在中国公司旗下的社交媒体平台TikTok上进行竞选活动，拉马斯瓦米则指出黑利的女儿也在使用这一软件，两位候选人因此爆发了激烈的争吵。



堕胎问题是此次辩论中候选人们争论的又一大热点。就在此次辩论的前一天晚上，俄亥俄州将妇女堕胎权写进了本州的法律，这被反对堕胎的共和党人视作一次重大的失败。虽然候选人们在辩论中都表达了对于堕胎的反对，但在这一问题上，他们既要吸引党内的保守派基础选民，又不能疏远潜在的摇摆选民，所以大部分候选人不愿意表现得过分强硬。海利就表示自己虽然是反堕胎者，但不会批判任何支持堕胎的人，她尊重各州保护堕胎权的决定，也承认想要实施全国范围内的堕胎禁令几乎是不可能的。与黑利的观点相似，克里斯蒂也强调了由各州的立法机构自己决定堕胎政策。斯科特则发出了候选人中最为强硬的声音，他呼吁选民恢复基督教价值观，并且支持在全国范围内实施针对怀孕15周以上女性的堕胎禁令。



下一场辩论将于12月6日在阿拉巴马州塔斯卡卢萨（Tuscaloosa）举行。目前克里斯蒂和斯科特的民调支持率大幅落后于其他候选人，二者在本次辩论中也没有太出彩的表现。11月13日，斯科特宣布退出共和党总统候选人角逐，而克里斯蒂也很有可能没法再获得参与下次辩论的资格。拉马斯瓦米以其好斗的风格主导了所有三场辩论。可是从民调支持率来看，他的这些尖刻的攻击也许并不会为他带来胜利。但不可否认的是，通过这三场辩论，拉马斯瓦米已经从一个毫无从政经验的商人变成了共和党的政治新星。现在看来，德桑蒂斯和黑利将有可能最终竞争第二名的位置。但是随着 1 月 15 日爱荷华州党团会议的临近，只要特朗普不出现意外情况，这些辩论似乎已经不太可能从根本上改变总统提名之争。

（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目项目助理、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）