新华社系列评论：重返巴厘岛，通往旧金山

新华社编者按：近一段时间以来，中美关系出现止跌企稳势头，受到两国人民和国际社会欢迎，但中美关系仍面临严重困难和严峻挑战。稳定和改善两国关系，关键是要遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，找到中美新时期正确相处之道。在近期双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力之际，新华社推出“推动中美关系回归正轨”系列评论报道，从回归元首共识、校准关系航向、正确定义关系、增进合作共识、夯实民意基础等方面，深入阐释“通往旧金山”不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。双方要为此相向而行，切实“重回巴厘岛”，克服干扰、排除障碍、积累成果、营造氛围，共同推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

重返巴厘岛，通往旧金山——推动中美关系回归正轨系列评论之一

新华社，2023年11月9日

新华社记者 郝薇薇

近一段时间，中美交往多点开花，双边关系出现止跌企稳的势头，为变乱交织的世界带来难得的好消息。

让对稳定和发展中美关系的期待成为现实，需要中美相向而行。行动路线图也很清楚，就是重返巴厘岛、通往旧金山，把中美元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，扩大双边关系积极议程，减少消极议程，为旧金山会晤创造条件、排除干扰、积累成果、营造氛围。毫无疑问，重返巴厘岛、通往旧金山的路程，不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。近年来中美关系跌宕起伏的经验教训表明，把握好“三个度”尤为重要。

落实共识，要有力度。一年前，中美元首在印尼巴厘岛会晤，为陷入严重困境的中美关系指明了前行方向，也在国际上推动形成了中美关系趋稳向好的积极预期。令人遗憾的是，外界所等来的、所看到的，却是美方一系列背离两国元首共识以及背离拜登总统“六不五无意”承诺的言行。这种说一套做一套的做法，使中美关系走了一段曲折历程，也让包括中方在内的国际社会不得不对美方的政治诚信和外交执行力打上一个大大问号。

只有重返巴厘岛，才能通往旧金山，重返巴厘岛是基础、是前提。最近一段时间，中美关系之所以出现一些积极迹象，正是因为对两国元首巴厘岛会晤共识的跟进和落实得到了提速。高层交往实现“你来我往”，亚太事务磋商、经济工作组会议、金融工作组会议等对话机制也先后“登场”。近期美方又阐述了重视对华关系、愿同中方保持沟通的立场，作出了一个中国政策没有变、不支持“台独”的表态，展现出稳定和发展关系的积极姿态。

中华民族和美利坚民族都是崇尚务实精神的伟大民族，中国人信奉“路虽远行则将至，事虽难做则必成”，美国人认为“行动胜于言辞”。希望美方在近期中美互动中所展现的积极姿态不是政治算计和战术投机，所作出的口头承诺能够成为具体政策和实质行动。也希望美方能够不被国内党争羁绊和政客私利左右，同中方共同行动、持久努力，让中美关系中的好消息、好势头不断累积，推动两国关系真正稳下来、好起来。

开展互动，要有温度。近日，美国飞虎队老兵哈里·莫耶和梅尔文·麦克马伦向中国抗战英烈群像敬献花篮的画面给中国民众留下了深刻印象，也让中美两国在二战烽火中用生命和鲜血铸就的深厚友谊再度鲜活起来。不久前收到两国元首贺信的美中关系全国委员会，曾历史性促成50多年前的中美“乒乓外交”；在近期中美高层官员互动中，作为活动地点之一的布莱尔国宾馆，见证过2015年的中美元首白宫秋叙。这样的场景、这样的故事，为中美关系增添了暖意和亮色。

中美关系向来是多维多面的，以竞争定义全部中美关系，既不尊重历史，也不符合事实。是时候走出傲慢与偏见制造的信息茧房，放下鼓动大国竞争的执念了。或追踪一下美国企业高管竞相访华的足迹、中国实际利用美资金额不断走高的曲线，或了解一下美国地方官员对中美新能源领域合作的热切期盼、中美民间对增加两国客运直航航班消息的热烈反响，便可触摸到中美互利合作的强劲脉动，感受到两国人民友谊的生生不息。

合作始终是中美两国最好的选择。虽然中美关系近年来发生了巨大变化，但双方利益紧密交融的现实没有改变。两国都面临新的发展任务，都需要从对方发展中获益。对中美合作潜力的“再激活”、合作领域的“再拓展”，无疑将推动两国经济增长、提升两国人民福祉。不妨重温一下美国飞虎队老兵麦克马伦讲的一段话：“有一点我们都应该明白：人都是一样的。他们的政府可能各有不同，但人民实际上始终心怀一个愿望，那就是按照先辈的习俗安居乐业。”

把握关系，要有高度。作为世界上最重要的一组双边关系，中美关系牵动着人类的前途命运。巴厘岛会晤时，习近平主席强调应从把握世界大势的高度看待和处理中美关系。世界大势是什么？是和平、发展、合作、共赢成为时代潮流，任何国家或国家集团都再也无法单独主宰世界事务；是全球南方全面开启“大觉醒”时代，人类社会加速进入多极化世界；是人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，同时也面临着诸多全球性挑战。

站在把握世界大势、顺应时代潮流的高度看待和处理中美关系，就会明白，在国际社会面临诸多深刻危机的当下，大国竞争对抗非常不合时宜。大国应展现大国胸怀、视野和担当，为推动疫后经济复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题携手努力。站在把握世界大势、顺应时代潮流的高度看待和处理中美关系，就会明白，政治多极化、经济全球化、国际关系民主化进程不可逆转，人类命运与共的现实无法回避，与其作茧自缚、开历史倒车，不如尝试分享舞台、包容他者的不同以及他者的繁荣，拥抱多彩多元的世界。近期，美方表示乐见中国的成功，美中须共同应对全球性挑战。希望美方能沿着这一方向，将认知与立场变成切实且真诚的行动。

历史学家克里斯托弗·希尔曾说，每一代人都需要重新书写历史，因为尽管过去不会发生改变，但现实是不断变化的。我们相信，中美两国能够以建设性的姿态、向前看的精神，走出一条既非热战也非冷战的正确相处之道，在世界政治史上写下两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢的崭新篇章。

为此，就从重返巴厘岛、通往旧金山开始吧。

校准中美巨轮航向的三大航标——推动中美关系回归正轨系列评论之二

新华社，2023年11月10日

新华社记者叶书宏

近年来，中美关系徘徊在建交以来的低谷。去年年底，中美元首在印尼巴厘岛会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。但此后美方在落实元首共识上出现严重“行动赤字”，甚至与共识倡导的精神背道而驰，导致双边关系出现新的困难。最近几个月，美国政府高官多次访华，双边高层互动明显增加，关系回暖趋势逐渐增强。近期，中共中央政治局委员、外交部长王毅应邀访美，双方在深入、建设性、实质性沟通基础上，同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力，向世界发出了稳定和改善关系的积极信号。

作为两个世界大国，中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运。一段时间以来，两国关系的变化牵动世界人心，其跌宕起伏的曲折历程，一方面表明了中美关系的严峻性和复杂性，确立大国正确相处之道并非易事，其间会受到各种因素的影响扰动；另一方面，双方最终排除干扰达成“重返巴厘岛”“面向旧金山”的重要共识也再一次证明，只要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，对彼此树立正确理性的认知，对改善关系抱持最大诚意，中美关系就能朝着积极的方向发展，真正实现稳下来、好起来，回归健康稳定发展的正轨。

中美关系跌入低谷的原因是清楚的。无论是两国相互依存的现实被漠视，合作共赢的历史被歪曲，对话沟通的渠道被阻断，还是以所谓“战略竞争”的危险方式定义、影响中美关系，给两国人民和世界各国的未来带来巨大变数，究其根本还是美方对中国、对世界、对自己的认知出了偏差。关于中美如何正确相处，习近平主席早已给出了明确答案，那就是相互尊重、和平共处、合作共赢。这三大原则，是审视中美关系半个多世纪风云跌宕得出的重要论断，是当今时代大国之间彼此交往的正确之道，是保证中美两艘巨轮不偏航、不失速、不相撞的重要航标。正如美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯所言，推动中美关系止跌回稳，“相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是最优路径”。

没有尊重，就谈不上信任；没有信任，就无法避免冲突，也谈不上真正的合作。这是中美交往积累的重要经验，也是双边关系重回正轨的基本前提。中美两国的差异过去有，现在有，今后还会有。实际上，中美从接触第一天起，就知道是在和一个在政治体制、发展阶段等诸多方面很不相同的国家打交道，但这些差异的存在并没有妨碍两国打破坚冰建立外交关系，也没有妨碍双方基于共同利益深化合作，更没有妨碍双方为世界和平繁荣作出共同贡献。中美相处应承认并尊重彼此的不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方制度。中国共产党领导和中国社会主义制度，得到14亿多中国人民的拥护和支持，是中国发展和稳定的根本保障。中国不会成为另一个美国，美国也无法依照自己的好恶改造中国，这就需要尊重彼此的选择。把自己的选择定义为民主，把对方的选择定义为威权，把成功定义为改变对方，不符合事实，更不现实。“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，2000多年前中国先贤以此概括宇宙和大自然法则中的包容精神。以更开阔的胸怀看待差异，以相互尊重的态度接受不同，这才是当今中美正确相处之道。

守住和平底线，这是中美必须做出的正确抉择。中国人没有扩张胁迫、称王称霸的基因，“好战必亡”“国霸必衰”是中国人信奉的箴言。中国选择的是和平，坚持的是和平发展，对中美关系最基本的期待是和平共处。当前中美实现和平共处，最大的障碍是冷战思维。正如殖民观念在20世纪逐步被抛弃，冷战思维在21世纪也早已过时。模仿当年对苏联的遏制来打压中国，希望通过“印太战略”等地缘游戏来围堵中国，注定是徒劳的。因为，中国不是前苏联，世界也不是以前的世界。只有从冷战旧梦中及早醒来，才能以冷静、理性、现实的态度看待和处理中美关系。不寻求改变中国体制、不寻求“新冷战”、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”、不寻求把台湾问题作为工具遏制中国、无意同中国发生冲突对抗、无意寻求同中国“脱钩”、无意阻挠中国经济发展、无意围堵中国、无意阻止中国科技进步——美国总统拜登曾作出承诺，美高官访华时也多次积极表态。当务之急是以行动兑现共识，在排除干扰、积累互信中为改善关系营造氛围。正如美国智库卡特中心中国项目主任刘亚伟所说，两国关系能不能改善，问题的关键“取决于美国”。

合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续争取的共同目标。作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美具有高度互补性。无论经贸，还是能源、科技、教育、人文等诸多领域，中美都存在广泛合作空间，在恢复经济、应对气变、反恐、防扩散、解决地区和国际热点问题等全球性议题上承担着重大责任。双方还曾携手打击恐怖主义、应对金融危机、阻击埃博拉病毒、引领达成气候变化《巴黎协定》，合作办成了一件件造福世界的大事好事。合则两利，斗则俱伤，这是中美打交道一条颠扑不破的真理。中国始终抱有与美国保持合作关系的意愿，但中国人民不能接受任何人剥夺自己追求发展、实现美好生活的权利。中国是在改革开放、与世界融合的过程中发展起来的，不会也不可能与世界“脱钩”。中国致力于高质量发展，构建新发展格局，需要同世界建立更紧密联系。中国致力于扩大对外开放，正在以更短的负面清单、更好的营商环境，为包括美国企业在内的全球合作伙伴提供更广阔的合作机遇。中美关系不应是你输我赢的零和游戏，任何一方的成功不必以对方的失败为代价。

习近平主席曾说过，“过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道”。从巴厘岛一路走来，中美关系回暖来之不易，值得倍加珍惜。面向旧金山，双方应从过往汲取现实的启迪，汇聚相向而行的力量，共同探索构建新时代的中美关系，创造中美两国的美好未来。

竞争对抗不符合时代潮流——推动中美关系回归正轨系列评论之三

新华社，2023年11月11日

新华社记者杜白羽 高文成

美国财政部长耶伦近日在华盛顿发表讲话说，美国与中国的关系是世界上最重要的双边关系之一，美国不寻求与中国“脱钩”，美中经济“脱钩”或者各国不得不在美中之间选边站的做法，会对全球经济带来“严重负面影响”，美国寻求与中国建立“健康的、共赢的经济关系”。应该说，耶伦这番话对于中美关系的定位是理性务实的。

中美关系如何发展，归根到底取决于两个大国对于彼此的认知。以合作面主导认知，双边关系就能朝好的方向发展；以竞争面主导认知乃至以竞争定义全部关系，对抗性就会不断增强，就有滑入“新冷战”深渊的风险。过去一段时间，人们看到美国对于改善中美关系的意愿在提升，但同时对华遏制打压的议程并未减少，矛盾的信号反映出美国看多中美合作利好却囿于零和对抗思维的纠结心态，这也是中美关系历经曲折反复的重要原因。当下美方理顺对华关系，关键是树立正确的对华认知，走出零和博弈思维，积累扩大合作面，持续推动中美关系稳下来、好起来。

认知的第一个扣子扣错了，就会带来错误的政策导向。近年来，美方将中国视作“最严峻的竞争对手”“系统性挑战”，言必提竞争，美国对华战略竞争也在一步步体系化、阵营化、意识形态化。在亚太地区推行所谓“印太战略”，诱拉地区国家建立以遏制中国为主要目的的盟友体系；兜售“印太经济框架”，强化“五眼联盟”，炮制“四边机制”、拼凑三边安全伙伴关系，逼迫地区国家选边站队……一系列带有“新冷战”色彩的对华政策非但没有取得预期效果，且越发不得人心。美国前助理国防部长傅立民表示，其他国家并不将中国看作敌人，美国如果一意孤行与中国对抗，将会疏远而非吸引其他国家，从而逐渐被孤立。

为了取得对华经济竞争的绝对优势地位，美国一再将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”。从推动所谓“友岸外包”“近岸外包”，到出台《通胀削减法案》等排他性歧视性产业政策，再到发布对外投资审查行政令，种种违反市场经济和公平竞争原则的做法，本质上都是保护主义，不仅破坏市场规则和国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链稳定，也对中美经济以及全球经济造成负面冲击。波士顿咨询公司等机构估计，如果美国采取对华“技术硬脱钩”政策，美国半导体企业受损更大。美国加利福尼亚州州长纽森近日在结束访华行程时表示：“‘脱钩’不是一个选项，我们的未来紧密相连。”

回顾过去几年中美关系曲折历程，美方在涉及中国核心利益和发展权益的问题上不断挑衅，同时又提出要保持关系稳定，避免冲突对抗，这种逻辑与现实自相矛盾的症结，从根本上讲，还是美方对中国、对世界、对自己的认知出了偏差。无论是挑动“全面对抗”，还是鼓吹“战略竞争”，都偏离了中美关系的正确轨道。如果沿着零和博弈的思维处理中美关系，继续以其所认定的“政治正确”来误导对华政策，不仅解决不了自身的问题，还可能使中美关系走向冲突对抗的终点。新加坡国立大学亚洲研究院杰出研究员马凯硕认为：“在中美两国的和平较量中，美国决策者低估中华文明的力量和韧性将是一个严重错误。”

作为两个大国，中美在贸易、技术、外交等领域既有合作也有竞争，不是你输我赢、你死我活，而应当是你追我赶、共同进步。中国不回避竞争、不惧怕竞争，但竞争应该是公平、合理、良性的，有红线、有禁区，不能无视市场经济规则和国际关系基本准则，更不能将核心利益问题作为竞争工具、挑衅手段。中国认为的竞争，应该是田径赛，有赛道有规则，可以在你追我赶中提升各自成绩，就像运动员竞技追求的是不断提升自己、突破自我，取得更好成绩，而不是给其他运动员“使绊子”或恶意干扰，否则只会因为违规而被罚出局。

竞争更不是中美关系的全部。中美经济互补性远大于竞争性，中美经贸合作的本质是互利共赢。2022年中美贸易额达到近7600亿美元，创历史新高，体量这么大，存在一些分歧和摩擦实属正常。通过平等协商寻求双赢方案，才是正确解决之道。当前形势下，中美共同利益不是减少了，而是更多了，不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益；两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展当中获益，这也是共同利益；全球疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题，都离不开中美协调合作，这还是共同利益。美国知名经济学家、哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯表示，“美中合作将极大推动应对全球性挑战的努力，有助于维护世界和平、消除全球贫困、实现可持续发展等。”

作为两个大国，中美应从两国共同利益和人类前途命运的高度，看一看谁能把国家治理得更好、让本国人民安居乐业，谁能为全球经济复苏提供更大动能，谁能为应对全球挑战提供更多公共产品，谁能为地区热点问题提供更好解决方案，谁能让全球80亿人共同生存的这个星球更安全、更和平、更繁荣……概括而言，中美之间可以是合作之争，看谁能团结更多国家解决全球问题；可以是红利之争，看谁能为世界带来更多利益；可以是视野之争，看谁能更好推动人类走向更高的文明。正如美国前国务卿基辛格所指出：中美两国都太大，不可能被别人主导；太特殊，不可能被转化；太相互依赖，承受不起彼此孤立。

一个国家的发展必须融入历史进步的潮流，遵循历史发展的逻辑。竞争对抗不符合时代潮流，更解决不了本国自身的问题和世界面临的挑战。当今时代是和平发展互利共赢的时代，政治多极化、经济全球化和国际关系民主化进程不可逆转，人类命运与共已经成为必须接受的现实。中美作为两个大国，对人类繁荣发展担负着重要责任。通过合作共同开启人类发展的新纪元，还是滑入大国冲突对抗的深渊，是两国必须回答好的世纪之问。跳出谁赢谁输的狭隘视角，追求人类一起赢的高尚目标，应该成为新时代中美两国的共同追求。

地球容得下中美各自发展、共同繁荣——推动中美关系回归正轨系列评论之四

新华社，2023年11月12日

新华社记者李蓉

应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，中美各界和国际社会也因此对这次旧金山会晤倍加期待，期待中美关系在元首外交战略引领下尽快回到健康稳定发展的正轨。

在去年的巴厘岛会晤中，习近平主席强调，“当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了”。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题也离不开中美协调合作，这还是共同利益。中方始终认为，中美共同利益大于分歧矛盾，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战，大国相处之道应是对话合作而非零和博弈。

近一段时间以来，中美正向互动趋势不断增强。美国一方面在“竞争”意识主导下继续推出对华科技、经贸合作限制措施，一方面也在各个渠道寻求与中国接触，出现了近年鲜见的“求同”苗头。究其根本，中美是全球最大的两个经济体，中美关系是全世界最重要的双边关系，两国经济关联既深且广，两国和世界都无法承受双方误判意图、对抗冲突之重。正如美国政治学者、“软实力”概念提出者约瑟夫·奈近日所指出的，过度夸大中美关系中竞争的一面而忽视合作的一面，有害无益。

中美双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战，两国经济互补性远大于竞争性，中美应该互利共赢而不是零和博弈，双方可以彼此成就，做大共同利益的蛋糕。英国《金融时报》的报道说，尽管各路媒体不断渲染所谓“脱钩断链”“去风险”，然而，研究一下趋势，就会发现另一番景象：去年，美中双边贸易额在困难中仍创历史新高。最新数据显示，超过7万家美企在华投资兴业，近90%在华业务实现盈利。除了经贸关系，中国对美国高科技行业发展也至关重要，这一点从高通、英特尔、特斯拉、苹果公司高管今年相继访华可见一斑。据《日经亚洲》报道，中国市场对这四家公司去年收入分别贡献了62%、27%、22%和18%。

双方互利合作帮助美国家庭降低了生活成本，美国企业获取了丰厚利润。香港《亚洲时报》刊文说，推动中美加强经济关系，是“无数美国消费者和成千上万家美国企业根据市场作出的决定”。香港《南华早报》网站报道，美国派出有史以来最强代表团参加第六届中国国际进口博览会，其中包括政府高官，释放了双方推进合作的又一积极信号。

中美合作不仅有存量优势，还有增量优势。中美虽然互为重要贸易伙伴，每年有数千亿美元的贸易额，但双边贸易额仍然有增长空间，这是美国与其他国家双边经贸关系无法比拟的。合作将为双方开辟更多更宽广领域增长空间。“碳中和”领域技术研发交流和联合投资将使双方受益；未来中美老龄化人群对医疗服务的需求将大幅增长，医疗技术和数据的交流将给双方带来巨大价值；中国超大规模中等收入人群为美国农产品提供难以估量的潜在市场；美中两国都受益于双向投资流，鼓励相互投资将多角度反哺两国经济……双方合作的单子可以拉得很长。

不仅对中美双方，两国紧密合作对世界和平与繁荣也意义重大。历史已经证明，中美携手可以办成很多有利于两国和世界的大事。中美在2001年合作打击恐怖主义，2008年合力应对国际金融危机，2016年推动达成气候变化《巴黎协定》。目前乌克兰战火未平，中东硝烟又起，未来在很多全球重要议题上都需要包括中美在内的国际社会携手合作。与此同时，中美两国经济总量超世界三分之一，中美两国经济对世界经济增长贡献率超过50%，中美关系冷暖左右着世界经济气候。“美中推进互利合作，造福两国、惠及世界无疑是正确的并且是可实现的。”美国知名经济学家、哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯表示。

中美关系应向前看。相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，管长远、治根本，提供了走好中美关系未来之路的行动指南。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中国人民和美国人民一样，都是自尊自信自强的人民，都拥有追求美好生活的权利，两国之间存在的共同利益应该得到重视，各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。

正如约瑟夫·奈所言，如果美中两国都一味强调对方是威胁，那么这一论调就会越来越强化。“如果我们展现合作，华盛顿和北京（对彼此）的‘观念氛围’就会发生改变”。中美双方应本着对历史、对世界、对人民负责的态度，坚持对话不对抗、拆墙不筑墙，为健康稳定的中美关系发展积极努力。