旧金山峰会在即 中美学者有何期待？

北京时间周五晚上，中美双方同时宣布，习近平主席将参加即将在旧金山召开的亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议，并在会议期间和拜登总统举行会晤。

外界对中美两国元首能否在旧金山举行峰会猜测很久。双方的高级政府官员为了这次峰会能顺利举行进行了进行了多次互访。

中美两国的学者和政策圈人士都对这次会议给予了厚望。一个普遍的观点是虽然对峰会的成果并没有太高期望，但是外界普遍希望此次峰会能够稳定中美关系，不要让双边关系继续往恶化的方向发展。在2024年大选即将到来、中国预计又会成为攻击目标之际，这一点尤其重要。

李成：香港大学政治学教授

中美关系是否来到“转折点”？我的回答是No，中方一直也在强调“通往旧金山的道路并不平坦”，实际上也是不希望外界期望值太高。但谈总比不谈好，习主席的访问对美国会产生一定的影响，此访也强调了中国外交的主动性，强调了中国对交流、和平、合作的重视。在这个过程中，也会让更多中国民众了解中美两国对双边关系发展上的不同和反差。

胡锡进：《环球时报》前总编

北京没有透露我方将在会晤中谈什么，但是中国社会目前最关心的是这么几件事：首先是台湾问题，王毅在上月底对华盛顿的访问中明确表示，台海和平稳定面临的最大威胁是“台独”，中美关系面临的最大挑战也是“台独”。二是，美国变本加厉打压中国高科技企业，不断在对华半导体技术禁运方面加码，搞围堵中国的 “脱钩断链”。三是，在南海公开煽动菲律宾等向中国挑衅，并且反复赤膊上阵，威胁中国岛礁的安全。

可以想见，中美将面临意义重大，但很不轻松的元首会晤。

中方经常强调，让中美关系重回正轨符合两国和两国人民的根本利益。在美国反复折腾了一阵子之后，华盛顿应该有所感悟：在一定程度上稳定中美关系，对美方利大于弊，在政治上对美国的执政党来说尤其如此。

张彦（Ian Johnson）：美国外交政策委员会（Council on Foreign Relations）资深研究员

以下四个领域将是峰会的主要看点：

台湾。此次峰会最重要的议题必然是台湾问题。中国认为该岛是其领土的一部分，并反对台湾独立。中国领导人希望拜登重申美国不支持台独的立场。他可能还希望拜登表示，华盛顿在台湾即将举行的选举中没有首选候选人——北京的目标是对中国持温和立场的反对党国民党取得胜利。

芬太尼。美方可能希望中国承诺阻止用于制造芬太尼的化学品的扩散，芬太尼是一种危险药物，近几年已成为美国年轻人死亡的主要原因。

以色列-哈马斯战争。在中东问题上发表联合声明的可能性较小，因为中国将自己定位为全球南方国家（即巴勒斯坦领土等低收入国家）的领导者，反对美国领导的世界秩序和包括以色列在内的美国盟友。然而，中国不想在战争中对任何一方采取强硬立场，以免激怒贸易盟友，因此这个话题可能会被搁置。

气候行动。中国和美国可以就应对气候变化发表联合声明，这将是一个重大转变，因为尽管它们都是世界上最大的温室气体排放国，但它们都不是气候行动的领导者。美国在这个问题上存在政治分歧，而中国正在推进绿色能源，同时也在建设新的燃煤电厂。

简而言之，不要期待巨大的突破。但高层领导人保持沟通渠道畅通很重要。

何瑞恩（Ryan Hass）：布鲁金斯学会桑顿中国研究中心主任，高级研究员

此次会议将为两位领导人提供在国际局势动荡加剧之际展现政治家风范的机会。

现在判断两位领导人是否能够取得外交成果还为时过早。不过，有了这次契机，双方就有机会通过以形式换实质的陈旧做法来获得他们最想要的东西。

中方的目标

中国官员希望向国内民众表明，中国领导人受到拜登的有尊严的接待。他们将有兴趣强调两位领导人之间的友好交往以及亲自来引导这对关系的意愿。

中国领导人更愿意发挥稳定关系的影响。特别是在中国国内因经济疲软和外交关系日益紧张而面临信心赤字时，中国领导人的形象比与拜登的例行会面更为重要，这将为他带来附加价值。这将使北京有机会向国内民众展示中国领导人仍然有能力重新调整与美国的关系，北京的许多人认为这一步骤对于中国处理与美国在亚洲、欧洲和其他地区盟友关系的能力至关重要。

随着 2024 年 1 月台湾领导人选举的临近，中国领导人将寻求拜登澄清，美国不支持台湾任何候选人或政党。他将寻求美国不支持台独的保证。拜登应该私下重申美国的长期政策——华盛顿不支持台独，反对任何单方面改变台海现状的做法。华盛顿还反对外部势力干预台湾的选举进程。拜登应该向中国领导人强调，台湾2300多万人的观点将对台湾的未来具有决定性作用，如果中国想要拉近台湾的距离，就应该集中精力解决台湾的切身利益和关切问题。

美国的目标：

美国希望锁定其优先关注的问题，在这些问题上取得具体进展，其中最重要的是减少来自中国的芬太尼前体化学品的扩散问题。与芬太尼相关的死亡现在是 18 至 45 岁美国人死亡的主要原因。这一祸害触及美国的每个国会选区和社区。

此外，美国和中国是世界人工智能（AI）领域的两个领导者。两国如果能够就人工智能的治理和安全建立交换意见的渠道，双方都会从中受益。两位领导人应该肯定两国的学生、学者、科学家、艺术家、运动员和地方领导人经常接触，这对双方都有利。他们还可以扩大航线，简化签证流程，并鼓励守法公民进行双向交流。

美国和中国还拥有解决人类苦难的独特能力。此前，两国协调应对全球金融危机、苏丹冲突、西非埃博拉疫情等危机。两国在COVID-19泛滥期间没有合作显示了不能和不愿意共同应对世界挑战的严峻后果。美国和中国有机会在俄乌战争和巴以战争中展现领导力。鉴于他们在两场冲突中对不同行为者的独特影响力，他们还可以协调努力，限制任何一场战争的暴力升级和扩大。