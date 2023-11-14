习近平在艾奥瓦的老朋友会去旧金山

编者按：习近平关于稳定和改善中美关系的四句话是“基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。”习近平在艾奥瓦的特殊关系符合其中的三句。1980年10月，中美建交一年后，正在广东工作的习仲勋率代表团访问美国的艾奥瓦州。1983年，艾奥瓦与中国河北结为友好省州。1985年，在河北正定工作的习近平率团访问艾奥瓦，考察当地科学务农的情况。2012年，已是国家副主席的习近平再次访问艾奥瓦，看望曾经在当地接待过他的老朋友。2017年，特朗普总统提名艾奥瓦州州长布兰斯塔德出任驻华大使。本周三（11月15日），在艾奥瓦习近平的老朋友将在旧金山与参加APEC会议的习近平共进晚餐。
据彭博社周六报道，中国国家主席习近平的几位来自爱荷华的老朋友将受邀参加在旧金山为他举行的晚宴。
38年前，爱荷华州马斯卡廷市的居民萨拉·兰德 (Sarah Lande)曾在习近平访问该州的时候，接待了他。兰德曾邀请习近平吃烤肉、参观农场、乘坐密西西比河游船等活动。习近平当时还住在兰德孩子的房间里。
兰德说，在亚太经合组织会议期间举行的晚宴邀请是通过美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会与中国大使馆共同发出的。
据悉，兰德的孩子也接到了晚宴的邀请。
现年已经85 岁的兰德说，自 1985 年习近平作为河北省食品加工代表团团长首次访问美国以来，她一直与习近平保持着联系。
另外一位接到邀请的爱荷华人是卢卡·贝罗尼 (Luca Berrone) 。贝罗尼当时是爱荷华的经济发展官员，曾开车带着习近平参观孟山都公司 (Monsanto Co.) 的一家工厂以及当地畜牧业农场等地。
据一名助手透露，前爱荷华州州长、美国驻华大使特里·布兰斯塔德也收到了晚宴邀请。
2012年时任中国国家副主席习近平访美期间，再次到兰蒂家中与老朋友们见面。习近平当时说，“你们是我在美国遇到的第一批人，对我来说，你们就是美国。”
据兰德说，同样在2012年，在短短的两个月内，习近平邀请他们一行十几位爱荷华人访问了中国。习近平的夫人彭丽媛为他们举行了盛大的晚宴，给他们留下了美好的印象。
受邀参加旧金山晚宴的世界粮食奖基金会前主席肯·奎恩 (Ken Quinn) 表示，爱荷华州给习近平留下了深刻的印象。奎因说：“他并不是什么特别的人，他们（爱荷华当地人）向他展示的友谊让他个人感动。”
1980 年，奎因在爱荷华州见到了在该州访问的习近平的父亲习仲勋。
彭博社的这篇报道称近四十年前，习近平对中西部的访问建立了热情而持久的友谊，这与过去几年两个最大经济体之间的猜疑和尖锐关系形成鲜明对比。