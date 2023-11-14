习近平在艾奥瓦的老朋友会去旧金山

据彭博社周六报道，中国国家主席习近平的几位来自爱荷华的老朋友将受邀参加在旧金山为他举行的晚宴。

38年前，爱荷华州马斯卡廷市的居民萨拉·兰德 (Sarah Lande)曾在习近平访问该州的时候，接待了他。兰德曾邀请习近平吃烤肉、参观农场、乘坐密西西比河游船等活动。习近平当时还住在兰德孩子的房间里。

兰德说，在亚太经合组织会议期间举行的晚宴邀请是通过美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会与中国大使馆共同发出的。

据悉，兰德的孩子也接到了晚宴的邀请。