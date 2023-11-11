主旋律题材电影在中国国内热度不再

今年以来，只有一部相关题材电影进入了票房十大榜单。根据《华尔街日报》对官方票房数据的分析，宣扬主流价值观（“主旋律”）的作品在2022年的前十名中只占了两部，相较前两年的四部有所减少。

广受欢迎的导演陈凯歌的最新作品《志愿军：雄兵出击》（英文名：The Volunteers: To the War）是一部关于朝鲜战争的国庆档电影；但这部期待已久的大片在热度上并没有达到预期效果，反而被张艺谋导演的现代犯罪惊悚片《坚如磐石》和田羽生执导的浪漫喜剧《前任4：英年早婚》所超越。

《志愿军：雄兵出击》（以下简称“《志愿军》”）于9月28日上映，在开始于9月29日的黄金周八天长假中，根据中国电影票房数据平台猫眼追踪和《华尔街日报》测算的数据，它的票房仅有先前预测的1.38亿美元的平均值的一半。

疲软的电影市场与疫情后首个黄金周——自中国放宽疫情限制以来的最长公众假期——的旅行和消费总额均与预期相差甚远。《志愿军》的票房成绩令人失望，这或许反映了观众对于主旋律题材电影的厌倦。34岁的Patrick Wu在北京中心的一家电影院外说，这些年他一直关注相关题材的电影，包括《我和我的祖国》、《长津湖》和《战狼2》。但今年他一部都没看。 “看了那么多后，我开始觉得（这些影片的）内容和故事线都相差无几。” 他在国庆假期看完了《前任4：英年早婚》。

造成这一现象出现的原因也可能是因为在经历了中国的三年疫情之后，观众更想看到记录当下社会个体生活、能让观众更为感同身受的故事，而不是过分强调历史荣誉和集体主义的英雄史诗。清华大学新闻与传播学院一位关注影视研究的教授尹鸿（音）表示：“当下人们面临更多的不确定性，并需要为此投入相当精力对个体的未来进行研判和决策，因此他们更喜欢反映自己日常生活的作品。”尹鸿教授还特别提及了《志愿军》，并表示这只是近来众多涉及主旋律主题的电影和电视节目中的最新一部。

正如导演陈凯歌在首映式上所言，《志愿军》是计划中“以全景的方式”讲述朝鲜战争三部曲的一部。这部高预算的电影拍摄时长超过一年，聘请了3000名员工；在主演演员方面，制片方同样不吝投入，使得该片汇集了包括章子怡在内的一批中国最著名的电影明星。全片的主要情节集中在中国人民志愿军和美国主导的联合国部队的两场战斗上。然而，根据中国国家电影局的数据，《志愿者》票房数字平淡无奇，还因此导致了中国国庆节的整体票房同样令人失望。今年国庆期间票房收入约为3.74亿美元，远低于2019年前疫情国庆假期票房总收入的6.64亿美元。电影票房不尽如人意的表现令行业分析师们颇为吃惊。人们原本认为，今年6月至8月期间中国的电影票房所创新高预示着国庆期间票房大热。

近来主旋律作品的潮流可以回溯至2009年上映的《建国大业》，这是一部关于中国建国的史诗历史剧，此时中国国内民众的爱国情感在前一年的北京夏季奥运会后达到了高潮。为了吸引年轻观众，该电影邀请了约170名知名的中国演员参与。从2019年开始，大预算的爱国电影通常都选择在国庆节前后上映，从而与人们高涨的爱国热情相呼应。

《志愿军》的导演陈凯歌在其漫长的职业生涯中赢得了广泛的赞誉，其中包括1993年在戛纳电影节获得金棕榈奖的《霸王别姬》，这部电影被许多人认为是中国最伟大的艺术电影。近年来，陈凯歌还凭借两部关于朝鲜战争的史诗电影《长津湖》（长津湖1）和《长津湖之水门桥》（长津湖2）取得了成功，这两部电影分别在2021年的国庆节和2022年的农历新年假期期间上映。第一部电影的票房约为7.9亿美元，而续集的票房为5.56亿美元，使这一电影系列成为中国历史上最受欢迎的系列之一。

尽管并未在国庆长假期间上映，另外两部主旋律电影的代表，《战狼1》与《战狼2》（描述了一个类似兰博的中国英雄与外国雇佣军团作战的冒险故事）在2015年和2017年的首映后取得了巨大成功，并成为北京在全球舞台上愈发强硬的外交策略的代名词。

与此同时，好莱坞电影近年来在中国电影市场逐渐失去了地盘，因为本土电影制作的质量不断提高。此外，中国限制了可以在国内上映的外国电影的数量，并对审片流程进行了更严格的规范。

但在2023年，大多数主旋律电影的表现都弱于其他类型电影。到目前为止，中国国内有10部电影的票房超过了10亿元人民币，即大约1.37亿美元，这个数字在行业内被认为是一部热门电影。这十部热门电影中，仅《流浪地球2》属于主旋律电影范畴。《流浪地球2》是一部关于中国宇航员和科学家从膨胀的太阳系中拯救地球的科幻片。这部影片在农历新年期间上映，其精美的太空场景模拟和战斗场面特效吸引了观众，使其票房高达5.5亿美元。其他近期上映的主旋律电影则均未能达到10亿元（1.37亿美元）的热门票房标准。如《无名》，一部关于1930年代末和1940年代初的共产党地下工作的谍战片，票房为1.27亿美元。而被广大观众批评的《长空之王》，一部关于中国空军试飞员的电影（类似《壮志凌云》），票房则为1.16亿美元。

中国的电影产业在疫情期间受到了较大影响。影院关闭了数周甚至更久，而电影摄制也被暂停。2019年，中国的票房达到了约88亿美元的历史新高（基于当前汇率）。而进入2020年，中国票房总收入比前一年下降了68%；这个数字在2021年反弹，然后在2022年再次下降，降至约40亿美元。