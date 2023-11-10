新书座谈会：季恺文谈他的新书《销往中国：成功、失败和不断变化的故事》

Zoom注册链接: 
 
Event Description: 
 
As business with China reopens, more and more businesses and entrepreneurs are eager to tap into the vast and dynamic Chinese market. This December, USHCA will partner with the Carter Center to invite Ker Gibbs to discuss his recent book Selling to China: Stories of Success, Failure, and Constant Change. As past president of the American Chamber of Commerce in Shanghai, Ker has a wealth of experience in navigating the complexities of the Chinese business landscape, as well as important strategies, trends, and success stories that will empower attendees to make informed decisions and forge successful partnerships in the People’s Republic.
Selling to China offers a rational voice of reason from a time when the intermeshed economies of the U.S. and China are increasingly at odds, and all the while compliance laws become more and more opaque. Don’t miss this opportunity to better understand entry into one of the world’s largest and most influential markets. USHCA and Carter Center members will also be able to stay on after the event for a special opportunity to talk to Ker about insights into the intricacies of requirements for selling products and services in China.

Tags:

Don't Miss

Latest from Blog

熊猫和中美关系

华盛顿史密森尼国家动物园的三只大熊猫已于今日抵达中国，亚特兰大动物园的四只大熊猫也将于 2024 年租借期满后回国。 长久以来，中国以“熊猫外交”促进国际友谊。2024年底，美国很可能将迎来半世纪里其首次没有熊猫的时刻。

独树一帜的China Project被迫关闭

11月6日，位于纽约以报道中国为关注点的媒体公司“中国项目”（China Project）宣布关闭。China Project成立于2016年，旨在以一般美国新闻机构没有的深度和广度向世界介绍中国。China Project的创始人是纽约著名的华裔投资家和活动家郑安澜。China Project当天在其网站上发布了一份声明，宣布了关闭的消息。新闻稿中写道，China Project的工作“在两国多次被指控为对方政府不可告人的目的服务。公司为保护自己和员工不得不投入巨大法律费用。更糟糕的是，招致两国政府和保守人士攻击的China Project越来越难以吸引投资者、广告商和赞助商。”

中美将于11月15日在旧金山举行领导人峰会

Nikkei Asia11月8日报道说，拜登将于11月14日在旧金山举行亚太经济合作组织(APEC)领导人会议期间访问旧金山。如果与习近平举行面对面会谈，这将是中美两国领导人自2022年11月以来首次举行面对面会谈。

钟声：推动中美关系真正稳下来、好起来

当前，国际局势变乱交织，中美关系也处于关键十字路口。双方要本着对世界、对历史、对人民负责任态度，按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，推动中美关系真正稳下来、好起来。希望美方同中方相向而行，朝着这个方向不断努力。

英文圆桌讨论：美中关系中的台湾因素

对中国来讲，台湾是中美关系最重要的因素，中美关系的三大支柱，即《上海公报》、《建交公报》和《817公报》，都是讲台湾问题。美国如果支持台独，双边关系会急剧恶化甚至完全崩溃。对美国来讲，台湾除了是牌，还是战略资源，更是价值观的标杆。台海局势的走向将从很大程度上决定中美是否可以和平共处，东亚和西太平洋是不是继续成为世界繁荣的发动机。