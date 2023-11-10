新书座谈会：季恺文谈他的新书《销往中国：成功、失败和不断变化的故事》

11月6日，位于纽约以报道中国为关注点的媒体公司“中国项目”（China Project）宣布关闭。China Project成立于2016年，旨在以一般美国新闻机构没有的深度和广度向世界介绍中国。China Project的创始人是纽约著名的华裔投资家和活动家郑安澜。China Project当天在其网站上发布了一份声明，宣布了关闭的消息。新闻稿中写道，China Project的工作“在两国多次被指控为对方政府不可告人的目的服务。公司为保护自己和员工不得不投入巨大法律费用。更糟糕的是，招致两国政府和保守人士攻击的China Project越来越难以吸引投资者、广告商和赞助商。”