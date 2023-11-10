新书座谈会：季恺文谈他的新书《销往中国：成功、失败和不断变化的故事》
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华盛顿史密森尼国家动物园的三只大熊猫已于今日抵达中国，亚特兰大动物园的四只大熊猫也将于 2024 年租借期满后回国。 长久以来，中国以“熊猫外交”促进国际友谊。2024年底，美国很可能将迎来半世纪里其首次没有熊猫的时刻。
11月6日，位于纽约以报道中国为关注点的媒体公司“中国项目”（China Project）宣布关闭。China Project成立于2016年，旨在以一般美国新闻机构没有的深度和广度向世界介绍中国。China Project的创始人是纽约著名的华裔投资家和活动家郑安澜。China Project当天在其网站上发布了一份声明，宣布了关闭的消息。新闻稿中写道，China Project的工作“在两国多次被指控为对方政府不可告人的目的服务。公司为保护自己和员工不得不投入巨大法律费用。更糟糕的是，招致两国政府和保守人士攻击的China Project越来越难以吸引投资者、广告商和赞助商。”
Nikkei Asia11月8日报道说，拜登将于11月14日在旧金山举行亚太经济合作组织(APEC)领导人会议期间访问旧金山。如果与习近平举行面对面会谈，这将是中美两国领导人自2022年11月以来首次举行面对面会谈。
当前，国际局势变乱交织，中美关系也处于关键十字路口。双方要本着对世界、对历史、对人民负责任态度，按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，推动中美关系真正稳下来、好起来。希望美方同中方相向而行，朝着这个方向不断努力。
对中国来讲，台湾是中美关系最重要的因素，中美关系的三大支柱，即《上海公报》、《建交公报》和《817公报》，都是讲台湾问题。美国如果支持台独，双边关系会急剧恶化甚至完全崩溃。对美国来讲，台湾除了是牌，还是战略资源，更是价值观的标杆。台海局势的走向将从很大程度上决定中美是否可以和平共处，东亚和西太平洋是不是继续成为世界繁荣的发动机。