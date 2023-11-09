[本文原文由Miranda Wilson 和Yingyi Tan共同撰写，首发于中美印象的英文网站，由Yingyi Tan编译成中文。Miranda和Yingyi是卡特中心中国项目的实习生、就读于美国埃默里大学。]
如果您想在美国看到熊猫，您不妨趁早规划一次动物园之旅。华盛顿史密森尼国家动物园的三只大熊猫已于今日抵达中国，亚特兰大动物园的四只大熊猫也将于 2024 年租借期满后回国。 长久以来，中国以“熊猫外交”促进国际友谊。但如今，中美关系的紧张氛围已不仅仅体现在贸易战与TikTok的争议上。2024年底，美国很可能将迎来半世纪里其首次没有熊猫的时刻。
什么是熊猫外交？
“熊猫外交”带指中国向别国赠送或租借大熊猫借以增进友好关系的一种外交手段。作为友谊的使者和中国文化的象征，这些吃竹子的“大使”跨越国界，用它们的魅力征服了世界各地各个年龄层的人们。更重要的是，它们的“出访”往往标志着中国在国际政策舞台上的重要进展。目前，至少有65只大熊猫“侨居”在中国以外的18个国家。
“熊猫外交”最著名的案例莫过于1972年中国向赠美国赠送熊猫。这一举动冷战时期中美关系的解冻立下了汗马功劳。在随后的半个世纪中，中国先后向美国的 4 个动物园赠送了 10 多只大熊猫。然而，随着中美关系不断恶化，这一维系了半个世纪的友好交流变得岌岌可危。
熊猫亲善：构建战略伙伴关系
作为世界上唯一的大熊猫自然栖息地，中国早在唐朝（618-907年）就开始将熊猫作为礼物赠送给他国。然而，“熊猫外交”的概念直到冷战时期的1950年代才被正式提出。当时，新成立的中华人民共和国开始将熊猫赠与那些与中国保持良好外交关系和中国希望与之建交的国家。最早接受中国赠与大熊猫的国家是苏联。1957年，大熊猫平平被当作国礼赠送给苏联最高领导人尼基塔·赫鲁晓夫。朝鲜也先后获赠5只大熊猫。从1957年到1983年，中国共将24只熊猫作为“友好大使”赠送给了9个国家。
1972年2月，美国时任总统理查德·尼克松对中国的历史性访问打破了长期以来的中美关系僵局。在一次国宴上，第一夫人帕特·尼克松向中国总理周恩来提及了她对熊猫的喜爱。那时候，熊猫已经在美国广受欢迎，苏琳——一只被露丝·哈克尼斯 (Ruth Harkness) 捕获的野生熊猫–在芝加哥布鲁克菲尔德动物园引起了公众轰动。
周恩来总理同意了这一请求，一对雄雌大熊猫兴兴和玲玲很快作为中国的外交礼物踏上了前往华盛顿的旅程。美国媒体使用“panda-monium”（熊猫狂热）一词来形容美国国内对这两只熊猫使者到来的广泛兴奋和期待。它们确实受到了明星般的待遇：第一夫人帕特·尼克松亲自前来迎接；超过7万人在雨中等待它们在史密森尼国家动物园的首次亮相。
赠送中国的“国宝”熊猫体现了中国加强与东道国外交关系的意愿。之后，中美关系走向了正常化。1979年，吉米·卡特总统承认了中国的一中原则，给予中国外交认可，并切断了与台湾的正常关系。北京和华盛顿建立了正式的大使馆，中国领导人邓小平也于同年出访美国。
租借熊猫：政府控制下的租赁协议
由于栖息地的被破坏，熊猫在80年代被列为濒危动物。1984年，为回应全球对保护濒危物种的呼声，中国宣布不再将熊猫作为礼物赠送，而是实施了以下的新规定：
- 熊猫将以10年为期租借并需要付费，这些费用将用于中国的熊猫保护工作。（史密森尼国家动物园为于2000年到来的美香和天天的10年租期支付了1000万美元。）
- 东道国和中国科学家将在熊猫停留期间共同进行研究
- 在东道国出生的熊猫必须在它们4岁之前返回中国
“熊猫外交”的重点从外交礼物向保护和科学合作的转变，与中国自20世纪70年代末开始的改革开放不谋而合。在邓小平的领导下，中国踏上了“社会主义市场经济”的道路。这一转变接受了资本主义原则，向外国投资和文化交流开放了中国市场。继邓小平之后，继任的中国领导人继续将中国融入国际秩序，加入国际组织，并在贸易、科学研究和文化交流方面加强与其他国家的联系。
与此同时，尽管存在一些波动，中美关系进入了“蜜月期”。2000年，克林顿总统签署了《美中关系法案》，授予中国与美国的永久性最惠国贸易关系（PNTR），为中国2001年加入世界贸易组织铺平了道路。从1980年到2004年，美中贸易额从50亿美元飙升至2310亿美元，是21世纪最大的双边商品贸易额。也正是在这一时期，大部分熊猫抵达美国。租借熊猫的四个美国动物园——华盛顿史密森尼国家动物园、亚特兰大动物园、圣迭戈动物园和孟菲斯动物园 —都以自己的熊猫为荣，宣传它们是各自城市最受欢迎的旅游景点之一。
亚特兰大对其熊猫有着尤其特殊的感情。当时已经卸任的卡特总统亲自给中国政府写信，支持亚特兰大动物园租借熊猫的请求。总部位于亚特兰大的UPS公司承担了熊猫的运输，并特别准备了运送专机，，将其命名为“熊猫快车”(Panda Express)。
冲突升级：美国或将迎来一个没有熊猫的时刻
进入21世纪，随着中国日渐开始在亚太地区挑战美国的霸权，中美关系合作与竞争共存。2010年，在奥巴马总统宣布与达赖喇嘛会晤后，中国召回了在华盛顿国家动物园出生的两只熊猫——美香和泰山。大约在同一时间，美国还宣布向台湾出售价值60亿美元的武器。在特朗普执政期间，中美关系的敌对程度更加升级。美国开打贸易战，并禁止向中国出口所有的高级芯片。拜登政府在重振两国贸易方面并未做出太多努力：与去年相比，中美在2022年的贸易额下降了14.5%。在南海和台海愈演愈烈的军事竞争也加剧了中美紧张的关系。
新冠疫情又点燃了新的导火索。2020年3月，特朗普总统在一条推文中称新冠病毒为“中国病毒”(China Virus)；7月，美国国务院命令中国关闭其在休斯顿的总领馆。作为报复，中国勒令美国关闭它在成都的总领馆作为，双边关系进一步疏远。2021年，中国时任驻美大使秦刚通过视频祝愿在疫情中出生的熊猫小奇迹一周岁生日快乐。尽管秦刚为稳定双边关系做出一系列努力，中国的“清零政策”、“战狼外交”和美国持续的贸易限制和科技打压使两国关系依旧火药味十足。
如此紧张的局势将熊猫卷入了水深浪大的的政治漩涡。在美国宣布对2022年北京冬奥进行外交抵制后，南卡罗来纳州国会众议员南希·梅斯（Nancy Mace）向国会提出了动物归化和民主法案（Promoting Animal Naturalization and Democracy Act，简称PANDA）。该法案提议美国应对所有在美国出生的熊猫拥有所有权，而不是在它们长大后将它们送回中国。她声称这个法案将“伤到中国的痛处”。尽管该法案尚未获得太多支持，它却反映出连最为人们所喜爱的熊猫也无法免于被政治化。
2023年，熊猫真的成了中国关系恶化的一个临界点。24岁的熊猫乐乐在孟菲斯动物园去世。他自2003年以来一直生活在美国，尸检显示其死因很可能是心脏病。在它去世后不久，它的伴侣丫丫的视频开始在中国社交媒体上流传：视频中丫丫的皮毛看起来稀疏而斑驳，并且体形消瘦。此视频引发了中国网民的愤怒，他们认为丫丫和乐乐在美国受到了虐待。#接丫丫回家# 的话题在短时间内获得了大量的点击和转发。尽管孟菲斯动物园强烈否认了这一指控，并与中国方面联合发表声明称丫丫患有遗传病，并且年高体衰，要求接回所有旅美熊猫的呼声在中国网络甚嚣尘上。丫丫的租赁已于今年到期，并在经过数月的媒体关注后返回中国。
随着本月华盛顿史密森尼国家动物园的小奇迹和他的父母的离开，美国唯一剩下的熊猫将是亚特兰大动物园的伦伦和洋洋以及他们的双胞胎女儿喜伦和雅伦。这四只熊猫都确定将在2024年底前返回中国。亚特兰大动物园的官方解释为两只成年熊猫年事已高，所以不再续约。而喜伦和雅伦原定于四岁时，即2020年，返回中国，但由于疫情推迟了三年。动物园的官网声明称，“我们尚未与中国的合作伙伴就2024年租赁期结束后亚特兰大动物园的大熊猫项目达成共识；然而，亚特兰大动物园致力于大熊猫的长期管理和与成都大熊猫繁育研究基地及中国动物园协会的宝贵合作。”
在今年9月的一次新闻发布会上，中国外交部发言人也回应了美国可能“无熊猫”的情况：“中国与许多国家进行熊猫保护和研究合作，旨在增强濒危物种的保护，并促进全球生物多样性的保护。我们愿意继续加强与包括美国在内的合作伙伴的合作，保护濒危物种。”
文化外交：其重要性与衰退
“天呐！是传说中的熊猫(legendary panda)！”
在周六早晨的亚特兰大动物园里，我们偶遇一位小游客，他对熊猫表现出了难以抑制的热爱与兴奋。动物园一开门，不少游客便径直走向园区最远的熊猫馆。工作人员告诉我们，最近几个月来，无数人从美国各地慕名前来，只为同这些毛茸茸的朋友告别。
随着中美两国政府之间的关系越来越疏远，熊猫和其他形式的文化外交是保持积极国际关系的一种方式。美国动物园的熊猫馆通过展示与中国相关的信息，很好的促进了美国对于中国文化的认知和双方的交流。为了告别华盛顿的熊猫，国家动物园举办了为期九天的“熊猫狂欢节”（Panda Palooza），包括了中国主题的电影放映、手工艺品、和儿童活动。这不仅是向熊猫们的告别，也是让人们更深刻地认识到，美国正在失去一个连接中美两国文化的重要纽带。
熊猫并非中美文化外交唯一的损失。在美国大学校园中，有111个孔子学院已经关闭。孔子学院是由中国教育基金会资助和安排的公共教育和文化交流项目。孔子学院的宗旨是在国际上推广中国语言和文化，但中美之间的不信任导致许多这样的文化交流中心在美国校园被迫关闭。《卫报》的一份报告发现美中文化联系目前处于低点。报告列举了包括疫情、旅行限制和持续的贸易战在内的多种因素。留学项目、新闻业、电影、文学和旅游都是文化交流减少的领域。
随着时间的流逝，文化交流的中止对中美两国关系的影响将逐渐显现。至今，中国方面尚未发布任何新的关于对美熊猫租赁的消息。美国还能否重新成为中国大熊猫的家园？这一问题的答案将伴随中美关系的新发展而逐渐明朗。