冲突升级：美国或将迎来一个没有熊猫的时刻

进入21世纪，随着中国日渐开始在亚太地区挑战美国的霸权，中美关系合作与竞争共存。2010年，在奥巴马总统宣布与达赖喇嘛会晤后，中国召回了在华盛顿国家动物园出生的两只熊猫——美香和泰山。大约在同一时间，美国还宣布向台湾出售价值60亿美元的武器。在特朗普执政期间，中美关系的敌对程度更加升级。美国开打贸易战，并禁止向中国出口所有的高级芯片。拜登政府在重振两国贸易方面并未做出太多努力：与去年相比，中美在2022年的贸易额下降了14.5%。在南海和台海愈演愈烈的军事竞争也加剧了中美紧张的关系。

新冠疫情又点燃了新的导火索。2020年3月，特朗普总统在一条推文中称新冠病毒为“中国病毒”(China Virus)；7月，美国国务院命令中国关闭其在休斯顿的总领馆。作为报复，中国勒令美国关闭它在成都的总领馆作为，双边关系进一步疏远。2021年，中国时任驻美大使秦刚通过视频祝愿在疫情中出生的熊猫小奇迹一周岁生日快乐。尽管秦刚为稳定双边关系做出一系列努力，中国的“清零政策”、“战狼外交”和美国持续的贸易限制和科技打压使两国关系依旧火药味十足。

如此紧张的局势将熊猫卷入了水深浪大的的政治漩涡。在美国宣布对2022年北京冬奥进行外交抵制后，南卡罗来纳州国会众议员南希·梅斯（Nancy Mace）向国会提出了动物归化和民主法案（Promoting Animal Naturalization and Democracy Act，简称PANDA）。该法案提议美国应对所有在美国出生的熊猫拥有所有权，而不是在它们长大后将它们送回中国。她声称这个法案将“伤到中国的痛处”。尽管该法案尚未获得太多支持，它却反映出连最为人们所喜爱的熊猫也无法免于被政治化。

2023年，熊猫真的成了中国关系恶化的一个临界点。24岁的熊猫乐乐在孟菲斯动物园去世。他自2003年以来一直生活在美国，尸检显示其死因很可能是心脏病。在它去世后不久，它的伴侣丫丫的视频开始在中国社交媒体上流传：视频中丫丫的皮毛看起来稀疏而斑驳，并且体形消瘦。此视频引发了中国网民的愤怒，他们认为丫丫和乐乐在美国受到了虐待。#接丫丫回家# 的话题在短时间内获得了大量的点击和转发。尽管孟菲斯动物园强烈否认了这一指控，并与中国方面联合发表声明称丫丫患有遗传病，并且年高体衰，要求接回所有旅美熊猫的呼声在中国网络甚嚣尘上。丫丫的租赁已于今年到期，并在经过数月的媒体关注后返回中国。

随着本月华盛顿史密森尼国家动物园的小奇迹和他的父母的离开，美国唯一剩下的熊猫将是亚特兰大动物园的伦伦和洋洋以及他们的双胞胎女儿喜伦和雅伦。这四只熊猫都确定将在2024年底前返回中国。亚特兰大动物园的官方解释为两只成年熊猫年事已高，所以不再续约。而喜伦和雅伦原定于四岁时，即2020年，返回中国，但由于疫情推迟了三年。动物园的官网声明称，“我们尚未与中国的合作伙伴就2024年租赁期结束后亚特兰大动物园的大熊猫项目达成共识；然而，亚特兰大动物园致力于大熊猫的长期管理和与成都大熊猫繁育研究基地及中国动物园协会的宝贵合作。”

在今年9月的一次新闻发布会上，中国外交部发言人也回应了美国可能“无熊猫”的情况：“中国与许多国家进行熊猫保护和研究合作，旨在增强濒危物种的保护，并促进全球生物多样性的保护。我们愿意继续加强与包括美国在内的合作伙伴的合作，保护濒危物种。”