独树一帜的China Project被迫关闭

11月6日,位于纽约以报道中国为关注点的媒体公司“中国项目”(China Project, 原SupChina)宣布关闭。China Project成立于2016年,旨在以一般美国新闻机构没有的深度和广度向世界介绍中国。

该机构的口号是“不畏惧、不偏袒地报道中国”(Reporting on China without fear or favor)。

China Project的创始人是纽约著名的华裔投资家和活动家郑安澜(Anla Cheng)。在中美关系界颇有名气的媒体人金玉米(Jeremy Goldkorn)和郭怡广(Kaiser Kuo)从一开始就加盟China Project。