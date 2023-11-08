独树一帜的China Project被迫关闭

China Project当天在其网站上发布了一份新闻稿，宣布了关闭的消息。新闻稿中写道，China Project的工作“在两国多次被指控为对方政府不可告人的目的服务。公司为保护自己和员工不得不投入巨大法律费用。更糟糕的是，招致两国政府和保守人士攻击的China Project越来越难以吸引投资者、广告商和赞助商。”

China Project宣布即将关闭在中美关系领域引起巨大的反响。很多专家、学者和以维护和稳定双边关系为生涯的人对此表示深深的惋惜。普利策奖获得者、美国外交关系学会（Council on Foreign Relations）的讲席研究员张彦（Ian Johnson）在X上连发五条推文，对China Project的工作大加赞扬。

张彦在其中一条推文中写道：“令人震惊：@thechinaproj 因融资困难而关闭，据称这是由对华鹰派人士劝阻捐助者造成的。我从来没有遇到过（来自鹰派的）攻击——China Project根本不是一个拥抱熊猫（亲中）的网站。希望它能够浴火重生。”

根据China Project的新闻稿，“虽然我们的订阅服务一直强劲而稳定地增长，但我们还无法依靠这些收入来维持我们的运营。媒体的工作因此而岌岌可危，再加上各方面出于政治目的对我们的攻击，对我们更是雪上加霜。”