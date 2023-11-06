拜登总统能否减少美国的枪支暴力？

2023 年 10 月 25 日，美国缅因州的路易斯顿市发生了重大枪击案，导致 18 人遇难，13 人受伤。这是该州历史上最惨烈的枪击事件。值得注意的是，这次事件距离拜登总统设立白宫枪支暴力防范办公室成立仅有一个月，突显了成立这个办公室的迫切性。

《枪支暴力数据库》对大型枪击事件的定义是至少 4 人被枪击，无论是否死亡。按照这个定义，2023 年美国已经发生了 565 起此类事件，几乎每天两起。更为令人震惊的是，枪支暴力已经成为美国 1-17 岁儿童的首要死因。在 2021 年，枪支伤害导致的儿童和青少年死亡人数高达 4733 人，超过了癌症和交通事故导致的死亡。美国是世界上唯一一个将枪支作为儿童和青少年首要死因的国家。校园枪击事件在新闻中屡见不鲜，几乎涵盖了所有年龄段的学生。例如，1999 年的柯伦拜（Columbine High School）高中事件，导致 12 名学生和 1 名教师丧生，另有 20 人受伤。自那时起，已有超过 35.7 万名学生在校园内经历了枪支暴力。到 2022 年，校园内的枪击事件已经高达 46 起。

2021 年是美国自从建立枪击暴力数据库以来因枪击死亡人数最多的一年。皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据显示，2021 年美国有 48,830 人因枪支伤害而死。这包括了谋杀、自杀、意外枪伤、执法行动中的枪伤以及其他未知原因的枪伤。在这近 49,000 的死亡人数中，有 706 人死于大型枪击事件，不包括行凶的枪手。

在美国，不仅美国公民受到校园枪支暴力的影响。今年 8 月，北卡罗来纳大学应用物理科学系副教授严资杰被一名同样来自中国的博士生枪杀。严资杰于2007年在武汉华中科技大学获得学士学位，随后赴美攻读博士学位，从2019年开始在北卡罗来纳大学任教。他的死是一个令人痛心的例子，说明美国的枪支暴力已不仅仅渗透到了美国人的文化中，也影响到那些生活在美国的外籍人士。