陶景洲：我的同学李克强

沉默寡言，课堂表现并不显眼

30多年了，当初第一次见到李克强时，他是什么样子，已经记不起来了。不过那时候，大家都是小孩形象，克强也是从农村插队过来的，并不起眼，没人想到他会有今天的成绩。他比我大三岁，只觉得稍微比我们成熟一点。

克强在班上一直是个沉默寡言的人。我们上大课时，一班80多人坐在一起，座位不固定，他常常坐在后面，课堂表现也不算活跃，并不显眼。

我们班男生宿舍在37号楼3层，我住315室，他住309室还是307，有点模糊了。当时一个宿舍住七人，李克强住在下铺，他也没什么物品，平时老是背个挎包，穿着也很朴素，有一身军装，还有一身中山装，算是最好的两件衣服了。那时大家都很穷，大学四年，他只有两条裤子，我们同学中还有只有一条裤子的。

记得宿舍里有两张共用的桌子，东西很乱，大家都不讲究。宿舍门也都不关，谁的嗓门大，喊一声全都能听见。我没怎么听到过李克强大声嚷嚷。有时候我们一起去打篮球，李克强打得也一般，他比较瘦弱，爱看书，书卷气重些。那时候北大晚上定点熄灯，有同学说李克强在路灯下看书，他也许真看过，不过这不是常态。倒是另外一个同班同学熄灯后躲在被窝里看书，把被子烧了一个大窟窿，很有“轰动”效应，但不是李克强。

那时大家都没钱，饭吃不饱，就多喝汤。学校根据家庭情况发奖学金或者助学金，分几个档次，最少的5块，最多的是15块，我每月有10块钱助学金，李克强不一定有。他父亲是地方上的小官员，不算最穷的。

我们班主任王德意（后来出任过全国妇联主席）觉得李克强很能干，推荐他当了法律系的团支部书记。那时候，北大学生对学生干部都不在乎，也没留意到他当团支部书记时做过什么，只记得他组织过不少活动。

李克强是个热心肠。他在学生会做学生工作时，我们班的姜明安看上了一个中文系的女孩，但是羞于对人家说，就请李克强出面去说。他去了，几天后回来说：“哎呀，中文系的女同学都很开放，说‘既然姜明安看上我了，你就让姜明安过来谈，你来干嘛？’”这是李克强很少有的给人做红娘，但没有成功。

北大当时民主氛围浓厚，印象比较深刻的是参与海淀区人大代表选举，学校里组织辩论，李克强作为学生会干部也参加了，他在这方面比我要活跃得多。

课余时间，李克强多用来读书，他读的专业书比较多。我们班上有学生组织的读书会，也有讨论小组，会争论很多问题，我印象比较深刻的有法律和道德的关系。温总理很强调道德的作用，要求企业家讲道德；相对而言，我们学法律的会更强调法律的作用。在学校时，我们不停地讨论法律和道德、法律和政策到底是什么关系。

钟情经济法

龚祥瑞老师的宪政课是我们的必修课。龚老师是留学英国的宪政学大师，我和姜明安都很崇拜他，但他很欣赏李克强。在校期间，他出过一本书《比较宪法与行政法》，我们都是助手，出了不少力，他在序言中提到的助手，第一个就是李克强，可见其非常欣赏克强。

大二时开了一门选修课叫经济法，我感觉李克强从那个时候起开始对经济发生兴趣了。我想他肯定有一个更加注重市场经济的想法，那个时候对于市场经济的想法和现在大不一样，尽管当时主张市场经济，但什么是市场经济很难说，能有这种想法已经很难得了。

1980年12月，我们班上不少同学在南京法院实习。我在南京中院，克强在一个区法院，主要是当陪审员，但有时也当辩护人。我们曾代理一个四人共同犯罪的刑事案子，法院指定了4个辩护人，李克强是首席辩护，他认真查阅卷宗，做了很多准备工作，记得开庭的前一天他组织我们几个人讨论到很晚，这可能是他唯一一次法庭辩护经历。在法庭上，他说话比较慢，还带点合肥口音，表情很严肃。

荣毅仁那时候刚创建中国国际信托公司不久，聘请了哈佛大学一位法学博士任顾问，这位博士同时在北京大学给我们讲国际法，他带了10多名学生去中信实习，我和李克强都在其中。我们在中信实习了一个多月，每天都去中信总部所在地崇文门看材料。当时北大的国际法水平可以说是全国第一。

这次实习对我们的影响是潜移默化的，从中信公司的案例材料中，我们学会了如何用法律规范投资行为、如何用合同来约束企业行为。这对我们掌握中国未来的外商投资政策也很有帮助，记得时隔不久，中国就出台了第一部外商投资法《中外合资经营企业法》。

我们还去天津港做过实地考察，这是选修课“海商法”的需要，这门课由外籍老师主讲，用英文授课，仅限英语好的人选修。因为涉及海上事故处理等实际问题，我们十几人一起去天津新港考察，上码头，登轮船，专门看了卸货区，了解货轮装卸货的各个环节，内容很细致，李克强表现出很强的实际工作能力和语言沟通能力。

李克强的兴趣主要在经济法。毕业那年，他组织20位同学翻译《牛津法律词典》，他是主编之一，前后仅用了一年时间。他的组织能力很强。

稳扎稳打，胸有乾坤

毕业时，李克强一度考虑过出国留学的问题。他那时很注意看出国预备研究生的招生榜，想参加出国预备研究生考试去欧美留学，以后做学术，当教授。他是以全优生的荣誉毕业的，每门功课都是优秀，以他的成绩来看，考上的概率极大。

后来学校党委书记和副校长都找他谈话，劝他留校。他就留在北大经济法教研室当老师，同时兼北大团委书记。当越来越多的团委工作占用他的时间时，经济法教研室一位老师很不高兴，说共青团工作是不务正业，劝李克强继续经济法的教研工作，劝他不要走。

李克强在团中央工作时，我到他们家去了几次。他住的房子很小，没什么特点，书有一些。印象深刻的倒是他的办公室很大，他在团中央分管学校部，工作并不是很忙。他对下属比较关心。有一次，团中央有一个同事要去法国进修，我当时在法国留学，他把这位下属叫过去，要我好好照顾，“照顾不好找你算账。”

我们同学间说话都直来直往，不讲客套，他偶尔会轻松幽默一下，开点小玩笑。

他从团中央调到河南工作以后，我们联系少了，不过他对我们仍旧没有官架子。我们同学聚会，就数他级别高，推他坐中间，他总是推来推去不肯坐。记得唯一一次是2002年的同学聚会，他已经担任河南省委书记，是主政一方的大员了，合影时几个人硬拉着他坐中间，他才坐下。李克强平时和同学拍集体照，总是喜欢站在后面或者站在最边上，从不张扬，这是我见过他唯一一次居中合影。