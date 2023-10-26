朴实的总理，真实的国情，中国的希望

几年前，作者参加会议，听克强总理的报告。

用平易近人几个字形容克强同志是非常合适的。

他走到主席台上的麦克风前坐下，示意掌声停止准备讲话，靠近麦克风，喂喂，遭了，没有声音。台下开始有些骚动，总理用手指敲了几下，依然是没有声音，台下的声音大起来了。领导同志着急了，亲自上来摆弄了半天，还是没有反应，台下哗然了，议论纷纷。克强同志微笑着示意大家有耐心。工作人员来了，修理了几分钟，好了。大家都很紧张，以为总理可能会发脾气，会很严肃地批评没有做好会议准备工作，我想领导同志也会很紧张吧。

出乎所有人的意料，克强同志温和地说：刚才发生了一些故障，但是没有关系啊，不能因此就说我们的工作没有做好。

那天的报告就是讲经济，克强同志就一个人坐在那里讲，手里没有一张纸片，国际国内的经济数字张口就来，都在他脑子里，讲的都是大家关系的现实问题，没有空话套话，上千人的会场静悄悄，大家都被克强总理的魅力征服了。

昨天的记者会同样如此，克强总理用朴实了语言告诉了我们一个真实的中国。

1，中国还不富裕。

总理说：中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入是3万元人民币，但是有6亿人每个月的收入也就1000元，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，疫情过后民生为要。

真是佩服总理的勇气，这才是我们真实的国情。前一段的另一个调查中说，中国的网民中有6点5亿多月收入在5000元以下，月入1000元以下的网民占网民群体21%，八成网民学历低于大专。

一句话，我们还不是普遍富裕，穷人还是很多。玻璃大王曹德旺说：其实很多人只是人口，不是消费人口，因为没钱！还有很多人一生没做过飞机，没用过抽水马桶。

2，民生很艰难

总理说：就业是最大的民生，对于一个家庭来说这是天大的事情。这几天我看中国政府网上的留言，大概三分之一都是谈就业的。其中有一位农民工说他50多岁了，在外打工30多年，每年如此，但今年还没有找到工作，全家都陷入困境。还有一些个体工商户，已经歇业几个月了。一些外贸企业现在没有订单，影响员工就业。对他们的困难，我们要给予救助，但是从根本上说，还是要帮助他们就业。中国有9亿劳动力，没有就业那就只是9亿张吃饭的口，有了就业就是9亿双可以创造巨大财富的手。

疫情还没有过去，疫情造成了多少人失业，多少人破产，没有准确的数字，但是经济的萧条到处都能够感受得到。北上广深不代表全部的中国，一部分富人不等于全部的中国。普通百姓的生计是艰难的。

疫情之中，我思考过这样的问题，什么才是强国？从前以为是强大的军队，至高的国际地位，现在我认识到，真正的强国，首先是老百姓的生活要实现普遍的富裕，普遍的过上美好生活，我们要的不仅仅是面子，更重要的还是里子！

3，让地摊经济繁荣起来

总理说：要创造更多新的就业岗位。现在新业态蓬勃发展，大概有1亿人就业，我们的零工经济也有2亿人就业。不仅要采取更多扶持政策，而且要采取措施打破那些不合理的条条框框，让更多新就业岗位成长起来。去年我们平均每天净增企业超过1万户，今年也要按这个方向去努力。人民群众中有无穷创造力。回想改革开放之初，大批知青返城，就一个“大碗茶”解决了多少人的就业。前两周我看到报道，我们西部有个城市，按照当地的规范，设置了3.6万个流动商贩的摊位，结果一夜之间有10万人就业。

的确，人民群众有无穷的创造力，只要焕发出人民群众的活力，经济就会恢复起来。关键是我们的政府如何去管理，如何去引导，而不能一味地禁止。

4，中美脱钩对谁都没好处

那些鼓吹中美不惜一战必有一战，认为中美脱钩对于中国利大于弊，认为美国资本撤出中国是最大的利好的张维为教授等等都应该看看总理这段话，说透了中美关系的实质。

总理说：中美关系很重要，两国在经贸、科技、人文方面也有广泛的交流，可以说两国之间存在着广泛的共同利益。中美两国合则两利、斗则俱伤，不仅关系两国人民的利益，而且关系到世界，所以一些问题发生后引起世界的担忧。至于你说到“新冷战”，我们从来都主张摒弃冷战思维。关于所谓脱钩，可以说两个主要经济体脱钩，对谁都没有好处，也会伤害世界。我们应该按照两国元首达成的重要共识，推动建立以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中美两国经济可以说是你中有我、我中有你，一路走来很不容易，但双方都从中获益。中美一个是世界上最大的发展中国家，一个是世界上最大的发达国家，有不同的社会制度、文化传统、历史背景，存在矛盾分歧不可避免，问题在于怎样对待。中美关系几十年来风风雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕绊绊，的确很复杂，这需要用智慧去扩大共同利益，管控矛盾分歧。总之，要相互尊重，平等互利，尊重对方的核心利益和重大关切，寻求合作共赢。这于己于人于世界都有利。

我觉得，任正非老先生真是明白人敢说真话的人，他公开说，华为公司上上下下20万人，没有一个反美，他甚至说，华为公司的文化就是崇美。因为他看到美国的先进还是值得我们学习的。在科学技术方面，我们还是落后的，创新还是不够的，五大发展理念，为什么把创新放在第一位？就是因为我们过去四十年学习模仿为主而原始创新不够，特别是发动机芯片等高科技都不在我们手中。

认为疫情摧毁了美国的说法可能是盲目乐观一厢情愿的。这是最近的调查，看看这些数字就知道我们处在什么位置了。

5，中国不能关起门来搞建设

改革开放以后我们发展起来了。但发展起来之后很多人就忘记了历史的经验和教训，近代以来的中国为什么落后？就是闭关锁国。改革开放为什么取得巨大成就，就是因为打开了国门，走进了世界。有些人好了伤疤忘了疼，一直主张中国和西方彻底脱钩，回到闭关锁国的计划经济的时代。这种主张过去就有，不足为奇。但在疫情之中国际冲突加剧的大背景下卷土重来，把西方说的一塌糊涂似乎我们应该走向光荣孤立，这种论调绝对是危险的。什么至道学宫的抹黑西方的荒谬言论毒害了多少中国人。

总理说：关起门来搞发展行不通，那就回到了农耕时代。中国坚定不移地推进对外开放，这不会也不可能改变。我们会继续扩大与世界的合作，自主出台更多扩大开放措施。开放对各国如同空气对人一样，须臾不可离，否则就窒息了。我们在开放当中还要维护国际产业链、供应链稳定。当然也有人会说，要对产业链、供应链进行调整。至于企业的调整布局，这是按市场规律办事，市场规律本来就是进进出出、生生死死。我们不能违背市场规律，凭空做设计，而是要让市场更加相互开放。

6，台湾同胞，血浓于水

台独当然是我们绝对不能容忍的，但是否使用武力统一还是应该十分慎重，必须考虑武统可能带来的各种可能性及其多种后果，不到万不得已和最后关头，绝对不能轻易使用武力。这些年来，鼓吹使用武力统一的很多，尤其是人民大学金灿荣教授为力，认为中国的军力已经十分强大，解决台湾问题很简单。特别使我感到震惊的是，金教授在一个视频中竟然说，只要三分钟，我们就能拿下，对于台湾来说，那些人没有什么意义，那就是一团肉啊！我看到这里，非常震惊，台湾人也是中国人，是我们的同胞兄弟，怎么能这么冷血？金教授还是笑眯眯地说的。我们对金教授本人没有恶感，早年我曾经到他的办公室向他请教过国际问题，非常好的非常谦和的人，不知道为什么公开鼓吹这些不负责任的言论。

总理的政府工作报告中只说统一，没写和平两字，一些媒体乘机炒作，认为中央放弃了和平统一，要打仗了。我说你去看看十九届四中全会的报告，怎么写的：坚定推进和平统一进程！

看看克强总理怎么说的吧：我们对台的大政方针是一贯的，也是世人共知的。一个中国原则、“九二共识”都要坚持，同时要坚决反对“台独”。在这个政治基础上，我们愿意和台湾各政党、团体和人士就两岸关系和民族未来对话协商，推动两岸和平发展，促进祖国和平统一，我们愿意尽最大诚意和最大努力。台湾问题是中国的内政，我们从来都反对外来干涉。中华民族有智慧、有能力解决好自己的事。我们视台湾同胞为手足，血浓于水，始终高度重视台湾同胞的福祉。

朴实的总理，真实的国情，忧患意识，居安思危。这就是我们的领导人，一点不糊涂，理性、客观、亲民。不论众声喧哗，中央的大政方针是明确的，是正确的。这就是中国的希望。