李克强谈中美关系（二）

李克强：坚持一个中国政策是中美关系的政治基础动摇不得

中国政府网（2017年3月15日）

美国有线电视新闻网记者：总理，早上好。特朗普总统一直对华发表一些批评性言论，表示中国偷窃了美国就业岗位，批评中国汇率政策以及中国在维护地区安全上做的不够。我们还了解到，很有可能最早就在下个月，中美两国元首可能会实现会晤。基于此，我们对于美国希望从中国得到什么已经有了一些概念，我想问，中国希望从美国那儿得到什么？中国对于一个健康可持续发展中美关系的底线是什么？您是否有信心实现这样的中美关系的发展？还是觉得前路比较艰难？

李克强：你的提问让我回想起去年9月份我去联大出席系列高级别会议期间到美国纽约经济俱乐部演讲，就有人向我提问，当时美国总统大选正在白热化阶段，如果新的总统当选，中美关系会不会有大的改变？我的回答是，不管谁当选美国总统，虽然中美关系经历过风风雨雨，但是一直前行，我对此持乐观态度。特朗普总统当选以后，习近平主席和特朗普总统通了电话，两位元首都表示要共同推进中美关系向前发展。特朗普总统和美国新政府的高官也都明确表示，要坚持一个中国的政策，这是中美关系的政治基础，不是风云变幻能够动摇的，也动摇不得。有了这样一个政治基础，中美合作的前景是广阔的。

我们之所以对中美关系前行持乐观态度，是因为中美建交几十年了，已经有了广泛的共同利益。当然，我们之间也有分歧，比如你刚才提到的像在就业岗位、汇率等问题上有些看法不一，或者在安全问题上也有不同认识。但是，我们双方都需要保持战略定力，加强沟通，坐下来谈，增进相互了解和理解，现在两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。我想，中美关系不仅会关系两国利益，而且涉及到地区和世界的和平安全稳定，我们要维护它前行。

至于贸易问题，我在两会参加代表团讨论时，有来自外贸企业的人大代表跟我说，虽然中方是贸易顺差，但是企业生产的产品利润90%以上是美国企业拿走了，中国的生产企业拿到的利润最低只有2%—3%。据有关统计，光去年一年，中美的贸易、投资给美国创造的就业岗位过百万个。当然，各方的统计方法可能不一，没关系，我们坐下来谈，总是会有共识，即便一时达不成共识，可以搁置分歧，智者的办法是扩大共同利益，分歧点所占比例就会更小。

我想起前两天看到国际上有一个权威智库发表文章，他们认为，如果中美发生贸易战的话，首先受损的是外资企业，首当其冲的是美资企业。我们不希望看到打贸易战，贸易战带不来贸易公平，而且双方都受损。现在全世界都比较关心中美关系，中方希望，中美关系不管有什么样的坎坷，还是要向前走、向好处走。中美两国人民都是伟大的人民，我们有智慧来管控分歧，我们有需要也有条件来扩大共同利益。谢谢。

李克强谈中美关系，释放乐观信号

纽约时报（2017年3月15日）

北京——周三，中国国务院总理李克强对与特朗普政府的关系提出了乐观看法，认为双方能够克服在贸易不平衡、货币政策以及亚洲地缘政治争端方面暗中加剧的紧张局势。

这些评论似乎是为特朗普总统和中国国家主席习近平的首次会晤奠定乐观的基调。这次会晤暂定于下个月在特朗普的佛罗里达州马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)举行。

“中美关系不仅会关系两国利益，而且涉及到地区和世界的和平安全稳定，”李克强在中国一年一度的立法会议全国人民代表大会结束时对数百名记者说。

“中美已经有了广泛的共同利益。当然，我们之间也有分歧，”李克强说，“但是，我们双方都需要保持战略定力，加强沟通，坐下来谈，增进相互了解和理解。”

在去年11月选举胜利前后，特朗普向北京的决策者们发出了不少挑战，令他们紧张不安。

由于中国对美国的巨额贸易顺差，特朗普威胁要惩罚中国。他表示可能会放弃美国长期以来对台湾的政策，中国一直视这个自治岛为不正当脱离的领土。美国国务卿雷克斯·W·蒂勒森(Rex W. Tillerson)承诺阻止中国在有争议的南海地区建设岛屿作为军事前哨，菲律宾和越南等邻国在那里也有领土主张争议。

但是近来特朗普和习近平通了电话，特朗普重申了美国的“一个中国”政策。特朗普政府的官员也减少了可能在南海采取军事行动的警告。至少到目前为止，白宫没有提出可能大幅削减销往美国的中国货物的措施。

去年，美国对中国的货物贸易逆差达到3.47亿美元，特朗普承诺缩小这一差距，他还认为这与中国操纵货币兑换政策有关。但是李克强表示，针锋相对的保护主义贸易战最终会损害美国的经济。

“如果中美发生贸易战的话，首先受损的是外资企业，首当其冲的是美资企业，”他说。他说自己引用的是外国智库的研究发现。“中方希望，中美关系不管有什么样的坎坷，还是要向前走、向好处走。”

他还强调，中国将密切关注特朗普政府是否坚持“一个中国”的政策，这实际上断绝了台湾被承认为一个独立国家的可能性，而那是主张独立的一些台湾团体所向往的。

“这项政策是中美关系的政治基础，”李克强在提到“一个中国”政策时说。“有了这样一个政治基础，中美合作的前景是广阔的。”

李克强还对今年的中国经济表达了乐观看法。上周大会开幕时，李克强表示，政府希望2017年中国经济增长6.5%或以上。这个目标相比去年的6.5%至7%略有放缓。据官方统计，去年中国经济增长了6.7%。

李克强在记者会上表示，6.5%的目标与去年的目标相差无几。“中国仍然是世界经济复苏乏力情况下推动全球增长的重要力量，”他说。

但是，刺激经济增长与解决深层经济问题之间的权衡已经变得越来越困难，引发了越来越多的争议。

政府认为，经济必须以相对较快的速度保持增长，为约1100万农民工和今年的大学毕业生创造足够多的城市就业机会。今年秋季，习近平还将在党代会上监管领导层的大调整，届时他将开始自己作为党领袖的第二个任期，这增加了政府对社会信心和稳定的渴望。

但中国已经开始依赖越来越大规模的银行贷款，以刺激投资和需求，这引发了经济学家们的担忧。他们认为，越来越沉重的债务和资金滥用将最终影响经济增长。

许多贷款最终用在了住房和建筑项目上，包括新建的高速公路和机场，甚至是在一些需求不旺盛的地区。结果，每一美元新增信贷的增长红利已逐年减少，尽管公司债务在逐年增长。

周二公布的政府数据显示，今年前两个月，中国的工业生产和投资势头强劲，但这也是由于在负债累累的国有企业以及以贷款为动力的持续发热的房地产市场上大力投资——相对于当地租金和居民收入，中国的房价在全世界已经属于非常昂贵的行列。

不过，李克强试图消除人们对中国债务增加的担忧。他说，整个金融体系没有风险，中国政府相对较低的预算赤字（约占经济产出的3%）和充足的银行资本将保护这个国家。不过他也说，存在一些风险。

“对于这些风险点，我们是高度关注的，发现了会及时处置、靶向治疗，”他说。

李克强：不管谁当总统 中美关系不受影响

观察者网（2016年3月16日）

全国“两会”今天闭幕。3月16日上午，国务院总理李克强会见采访十二届全国人大四次会议的中外记者并回答记者提出的问题。在回答美国媒体记者提问时，李克强表示，不管美国谁当总统，中美关系发展不受影响。

美国总统大选正进入初选的冲刺阶段，参选人在经济、外交政策议题上不免会涉及中国。这是中国领导层首次谈及美国总统选举的话题。

李克强强调，中美两国之间有广泛的共同利益，当然也存在着分歧，有的还是比较尖锐的，这毋庸讳言。一段时间不少人纷纷议论中美之间的分歧，但是往往会忽视中美之间去年发生的一个重要事情，就是中国成为美国最大的贸易伙伴，贸易额接近5600亿美元，这本身就表明中美的共同利益是在不断扩大，而且远远大于分歧。

记者会问答实录：

美国全国广播公司记者 ：总理先生，在您的政府工作报告当中提出一系列稳定中国经济增长的措施，这些都会有助于世界经济的发展。但同时还存在一个不确定因素，就是似乎在中美这两个世界上最大的经济体之间，在某些问题上始终存在一些分歧。总理先生，您觉得应该采取什么措施来改善中美关系?中方如何回应美方在有关问题上存在的一系列关切，包括市场准入、投资限制、对美国企业的公平待遇以及公平贸易，以便不要蚕食美国国内的就业岗位以及其他美国总统大选当中的一些候选人提出的关切。

李克强：中美两国之间有广泛的共同利益，当然也存在着分歧，有的还是比较尖锐的，这毋庸讳言。一段时间不少人纷纷议论中美之间的分歧，但是往往会忽视中美之间去年发生的一个重要事情，就是中国成为美国最大的贸易伙伴，贸易额接近5600亿美元，这本身就表明中美的共同利益是在不断扩大，而且远远大于分歧。

如何使中美关系健康向前发展，我想还是要遵循平等相待、互利共赢的原则。现在中美双方都表示，要积极推进中美投资协定谈判，我们将会放开或逐步放开美方对中国投资的准入门槛，但是这应该是相向的，双方开放应该是对等的。所以我们也希望美方在和我们进行中美投资协定谈判过程中，能够本着平等共赢的原则来推进。我相信，我们之间的共同利益会不断扩大。对于出现的分歧，我们之间有上百个对话交流机制，只要是出于诚意，管控好分歧，我相信中美共同利益还会不断扩大。在中美合作不断扩大的过程中，分歧的量会增加，但所占比例会下降。中美深化合作不仅有利于中美两国，也有利于世界。

中美经贸关系的发展从来都是双赢的，这一点，美国的商人们心里最清楚。现在美国正在举行大选，很热闹，吸引眼球，但是不管花落谁家，最后谁当总统，我相信中美关系向前发展的大势不会改变。中美建交几十年了，经历了多少风风雨雨，但是中美关系向前发展是大趋势。谢谢!

此前，在2月24日，中国外交部表示不对美国总统候选人的具体言论作出评论。

当时，美国总统大选党内初选正在内华达州举行，从当前形势看，特朗普很可能会成为共和党总统候选人。特朗普前段时间发表了一些涉华言论，比如他在1月曾表示，如果当选总统将对进口的中国商品征税，作为对中方操作汇率的回应。

对于“中方是否对特朗普可能成为共和党总统候选人，并在当选总统后将有关言论付诸实施感到担忧”的问题，中国外交部发言人华春莹表示，和大家一样，我们也饶有兴趣地关注着美国国内正在进行的总统选举活动。这是美国内政，我不想对你提到的有关候选人的具体言论作出评论。

华春莹强调，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，对维护世界和平、稳定、安全及促进世界发展都负有重要责任。中美关系保持持续健康稳定发展符合两国根本和长远利益，也符合世界的利益。我们希望并相信，美国政府会本着负责任的态度，奉行积极的对华政策。我们愿与美方共同努力，维护好、发展好中美关系。

李克强：中美有不同看法甚至分歧是正常的

中国政府网（2015年10月13日）

国务院总理李克强当日下午在中南海紫光阁会见美国国会众议院少数党领袖佩洛西率领的、包括多位联邦众议员参加的美国国会众议院访华代表团。

李克强表示，中美关系虽历经风雨，但总体上不断前行。今年9月，习近平主席成功访美，有力推动了两国关系发展。中美分别是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，由于历史文化、社会制度、发展阶段不同，在一些问题上有不同看法甚至分歧是正常的。应当看到，中美共同利益远大于分歧，关键是要把握两国关系发展的大方向，坚持相互尊重、平等相待，拓展共同利益，促进务实合作，扩大人文交流，加强在国际事物中的沟通与协调，通过对话磋商建设性管控好分歧。中美关系长期稳定健康发展，不仅将造福中美两国人民，也是对世界和平、稳定与发展的特有贡献。

李克强指出，气候变化是全人类面临的共同挑战。中国政府已经向联合国有关机构提交了应对气候变化国家自主贡献文件，提出到2030年左右二氧化碳排放达到峰值，并努力早日达峰，将继续采取多种措施降低能耗强度、发展清洁能源，坚定不移地走绿色可持续发展道路。中方愿同美方在清洁能源和节能技术等领域开展合作，为应对气候变化的共同事业贡献力量。

李克强强调，立法机构在中美两国政治生活和双边关系中发挥着重要的作用。中方高度重视两国议会间的交流与合作，这对增进两国人民互相了解，夯实中美关系的民意基础十分重要。希望双方扩大交流，促进了解，构筑共识，为中美关系健康稳定发展创造有利条件。

佩洛西等表示，美方赞赏中国发展特别是减贫方面取得的巨大成就。美中作为世界前两大经济体，发挥着举足轻重的国际影响。双方就气候变化、网络安全、国际和地区热点问题开展的合作卓有成效。美方愿以友好、坦诚的方式同中方加强接触，增进理解，扩大共识，在友好合作的道路上相向而行。

李克强：中美要管控好认识不一致的问题

北京青年报（2015年5月17日）

新华社电 国务院总理李克强16日下午在中南海紫光阁会见美国国务卿克里。

李克强表示，中方愿同美方在相互尊重、平等相待基础上，加强交往和沟通，就双边关系、重大国际地区问题和应对全球性挑战加强协调，在亚太乃至更广阔领域实现包容合作。对于双方认识不尽一致的问题，要以建设性方式处理好、管控好，多做有利于增进中美互信、促进地区合作的事。

李克强指出，我们对外开放的大门会越开越大。中方愿同美方加快双边投资协定谈判，当前特别是要建设性推进负面清单谈判，力争达成一个高水平、平衡的结果，努力将双边经济关系提升到更高水平。两国还完全可以开展第三方合作，更好实现互利共赢。

李克强强调，中国作为一个发展中大国，在应对气候变化方面作出了不懈努力。我们愿同美方一道，加强政策沟通，坚持“共同但有区别的责任”原则，落实好已达成的共识和所做承诺。希望发达国家加大技术转让和经验分享，支持发展中国家应对气候变化的努力。

克里表示，美中不是竞争关系，而应是共促发展。双方应利用好战略与经济对话等机制，加强沟通协调，加快推进双边投资协定谈判。就应对气候变化开展更多合作。美方愿与中方就非洲卫生、教育、基础设施建设等发展议题开辟合作新领域。