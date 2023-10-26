李克强谈中美关系（一）

李克强：中美“互相打开了大门，不应再关上”

人民网（2022年3月11日）

今日，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

在回应中美关系的问题时，李克强表示，希望双方按照两国元首在去年年底视频会晤时达成的共识，相互尊重，和平共处，合作共赢，以理性和建设性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大关切，多对话、多沟通。“既然双方互相打开了大门，就不应再关上，更不能脱钩。”

李克强表示，50年前中美两国打破坚冰，开启了关系正常化的航程，半个世纪过去了，两国关系虽然时有磕磕碰碰，但是一直是向前发展的。

“中美是联合国安理会的常任理事国，也是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，处理好彼此的关系事关两国人民的福祉。当前不少全球性的挑战都需要中美两国开展合作共同应对，中美合作对两国、对世界都有意义。”李克强说。

李克强表示，中美两国社会制度、历史文化、发展阶段都存在着很大的差异。“有分歧是难免的，但我们认为合作应当是主流，因为世界和平与发展依赖于合作，两国在经贸领域有市场性的竞争，那也应该是良性公平的竞争。”

李克强说，去年两国贸易额超过了7500亿美元，比上年增长了三成。“这说明什么？中美合作领域是广阔的，是有巨大潜力的。如果美国放宽对中国的出口限制，双边贸易额还会更大，两国和两国人民都会从中受益。”

“中方愿同美方一道，择宽处行，谋长久利。”李克强说。

李克强出席同美国工商界领袖对话会

中国政府网（2021年4月14日）

李克强表示，推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。要按照两国元首通话达成的共识，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，尊重彼此核心利益和重大关切，加强对话沟通，扩大务实合作，妥善管控分歧，推动中美关系向着总体稳定的方向迈进。

李克强指出，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，合则两利、斗则俱伤。两国经贸关系的本质是互利共赢的，有利于两国人民福祉，有助于世界的和平稳定和发展繁荣。去年在多重冲击背景下，两国贸易额逆势增长，表明双方合作的条件和机遇是客观存在的，开展经贸合作是互有需要的。对于在合作中出现的问题，还要在合作中去解决。“脱钩”对谁都没有好处，也会伤害世界。希望双方相向而行，通过做大共同利益蛋糕来促进合作，维护产业链供应链安全稳定。

李克强表示，坚持对外开放是中国的基本国策，中国对外开放的大门只会越开越大。我们加快构建新发展格局，一方面是要把国内市场的潜力不断释放，形成对经济增长和就业的稳定支撑，另一方面是让中国14亿人口的大市场更加开放，继续让中国成为外商投资的重要目的地、世界的大市场。我们将进一步主动对外开放，打造市场化、法治化、国际化营商环境，推进“放管服”改革，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。欢迎美国和世界各国企业积极参与中国改革开放和现代化进程，更好实现互利双赢共赢。

李克强还回答了与会企业家提出的新冠肺炎疫情防控、应对气候变化、深化人文交流等方面的问题。

美方代表表示，避免冲突对抗、推动美中关系重回建设性轨道，符合双方共同利益。经贸合作是美中关系的基石，“脱钩”将对美中两国和全世界带来巨大不稳定因素。美国工商界支持双方通过沟通增进互信，加强疫情防控、应对气候变化、可持续发展和创新等领域协调合作，尽快恢复人员交流和往来。美国企业对中国在扩大对外开放、优化营商环境方面取得的进展表示欢迎，看好中国发展前景和市场机遇，将继续致力于长期在华开展经贸投资等合作。

王毅、何立峰等出席上述活动。

李克强：美中合作符合双方共同利益

新华网（2019年10月18日）

国务院总理李克强10月17日下午在人民大会堂会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格率领的访华代表团并同他们座谈交流。

李克强表示，美中贸委会的成立早于中美两国建交，40多年来为推动中美关系发展、促进双方互利合作发挥了建设性作用。中美分别作为世界最大发展中国家和最大发达国家，两国关系健康稳定发展对双方和世界都有利。双方要按照两国元首达成的共识，坚持协调、合作、稳定的基调，在平等和相互尊重基础上通过对话磋商解决有关问题，着眼长远，脚踏实地，推动两国经贸关系沿着正确轨道前行。希望包括美中贸委会在内的美工商界人士继续为促进两国关系发展、增进民间相互了解和理解发挥积极作用。

李克强指出，中国开放的大门不会关上，只会越开越大。我们已经全面放开制造业，服务业开放也在持续推进。我们将对标国际先进水平，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对内外资企业等各类市场主体一视同仁，更加严格保护产权和知识产权。中国是一个拥有近14亿人口的大市场，消费还在持续升级，蕴藏着巨大商机和潜力。中国的发展也是世界的机遇。欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华投资合作，更好实现互利共赢。

美方代表表示，美中合作符合双方共同利益。美国工商界希望保持对华接触，不希望中美“脱钩”，也不希望看到贸易战和加征关税。希望双方抓住机会之窗，通过谈判和磋商达成富有实质意义的协议，使双方企业在公平和确定的环境下开展良性竞争，实现共同发展。

何立峰参加会见。

李克强对美国工商领袖说：商业沟通会增进中美政治互信

新京报（2017年6月21日）

“中美经贸关系对全球经济都意义重大，而当前两国正处在一个‘关键时期’。作为商人，我们知道‘政治壁垒’会增加‘商业壁垒’。相信能减少这些壁垒和障碍。” 美国康菲石油公司董事长蓝睿谙对李克强说。

李克强回应道：“‘商业沟通’会增进我们的‘政治互信’。希望你们能够发挥更大作用。”

这一对话场景出现在6月20日的中南海紫光阁。当天李克强在这里会见出席第九轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表。美国康菲石油公司董事长蓝睿谙等5位工商界领袖就中美关系、重点领域合作、营商环境等问题“连珠”向中国总理发问。李克强不避问题轻重，一一坦率回应。

“中美经贸规模逐年大幅增长，有时难免会产生一些分歧甚至摩擦，但我们完全可以通过沟通，把分歧和摩擦尽量化解到最小程度，共同为两国经贸合作释放积极信号，而不是相反。”李克强说，“在坐的大都是工商界领袖，大家都非常清楚，市场经济非常重视‘预期’和‘信心’。”

不论过去、现在还是将来，经贸合作始终是中美关系的重要基石

几位发言的美国企业家都表示，当前中美关系正处在“关键时期”。

“的确，我经常能听到中美正处在‘关键时期’。但我相信，中美关系会在曲折中始终前行，我对此始终抱有乐观态度。”李克强说。

李克强指出：“中美经济总量已经占到全世界的40%。自由贸易和公平贸易原则，在避免冲突、维护世界和平稳定方面发挥着重要作用。”李克强说，“不论过去、现在还是将来，经贸合作始终是中美关系的重要基石。”

希望美方不要把全部精力放在中美货物贸易顺逆差方面

针对部分美方企业家对中美经贸中的一些疑问，李克强回应道，中美两国经济高度互补，各领域往来密切，共同利益远远大于分歧。

李克强以数据告诉美国客人：“与中国‘入世’前相比，美国对中国出口增长超过500%，而对全球出口只增长了90%多。由此可见中国的市场之大。我想提醒大家的是，和中国对美出口相比，中国从美国进口的大多是技术含量和价值含量更高的产品，而且品牌和销售渠道也大多掌握在美国企业手中。这中间，利润的大头被美国企业赚去了，某种意义上讲，中国企业和工人挣的更多是‘辛苦钱’。”

他说，中国对美国的货物贸易确实存在顺差，但也正在逐步下降。而在服务贸易领域，中国对美国、以及对所有发达国家完全是逆差。但即便如此，我们仍然愿意继续逐步开放服务业，促使中国服务业企业在竞争中成长，让消费者有更多选择。

李克强坦率表示：“希望美方不要把全部精力放在中美货物贸易顺逆差方面。这会影响到我们在服务业等领域拓展更大的市场。”

他进而指出：“中国服务业发展非常迅速，这是中国经济转型的必然趋势。我们会进一步降低外资准入门槛、继续扩大开放。欢迎包括美国在内的各国企业继续在华投资兴业，促进双边经贸合作动态平衡发展，更大实现互利共赢。”