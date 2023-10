争鸣：接触或遏制与中美如何避免冲突

编者按:自20世纪末以来,美国采用“接触战略” (Engagement Strategy),即通过鼓励中国参与国际事务、促进两国经济合作和扩大外交交往来加强两国的关系和融合。然而,随着中美实力逐渐接近,摩擦不断增加,两国关系在近年达到了建交以来的最低点。

美国《外交事务》(Foreign Affairs)杂志九、十月刊发表了中国问题新秀贝克利(Michael Beckley)题为《缓和的妄想:为什么美国和中国将成为长期的竞争对手》(Delusions of Détente: Why America and China Will Be Enduring Rivals) 的文章。作者在文章中提出遏制政策 (Containment)是目前最符合美国利益、应对中美博弈的外交政策。他认为绥靖政策 (appeasement)和“再接触” 政策 (re-engagement)都不太可能能够缓和中美紧张的关系。他甚至认为美国认真落实遏制中国的政策才能更好避免两国走向冲突。

中国年轻一代的学者如何看待贝克利的观点呢?遏制政策能够达到避免热战、维护两国和平的目标吗?在他们的眼中,哪种政策才是最符合中美两国利益、维护两国关系稳定的政策呢?《中美印象》邀请了三位中国顶尖的年轻一代美国问题专家,分别就贝克利的观点做了简短的评论。贝克利在收到他们的评论之后对他们的观点进行了反驳。如果你有兴趣参加这一辩论,可将自己的观点发至uscnpm@cartercenter.org。