争鸣：接触或遏制与中美如何避免冲突

贝克利（Michael Beckley）副教授在《外交事务》文章中所阐述的观点是危险的，给人感觉某些新生代美国学者正在迫不及待地向华盛顿索要一场属于他们这一代人的所谓新冷战。

中美的制度与价值观差异始终存在，但从未阻挡双方的关系改善与务实合作。一味强调差异、夸大互疑，将之视为两国无法合作、再接触无效的理由，完全是在套用已随风而逝的冷战经验。这种抱残守缺的极端怀旧，是一种自我实现、重蹈覆辙的偏见性认知，完全不符合中美关系这对人类前所未有的大国关系的特有属性。

遏制中国不会让美国获利，反而会受损。遏制必然破坏中美关系这对关乎世界和平与繁荣的最重要双边关系的稳定性，误导包括中美在内的全世界进入充满风险与不确定性的未知水域。遏制也丝毫不会解决当今美国自身的任何困境，更不会为美国经济的复苏、社会的弥合、科技的进步等需求确保必要的良好外部环境。

维持与中国的积极互动更符合美国利益，符合世界期待。从脱钩到“去风险”的话语变化，已说明美国不可能彻底对华剥离，两国合作将长期存在。中美就战略安全的有效沟通无疑有助于有效保持全球及地区的基本战略稳定，这也是全球所乐见的。美国从历史中走来的通过塑造“他者”来体现自身优越感或存在感的战略文化，与中国强调的“提升自己、照亮别人”的良性竞争之间仍存在着对话空间。

中国人说，求仁得仁；又说，种瓜得瓜、种豆得豆。无论已上演过多少次“大国政治的悲剧”，中美关系也不必然要陷入记忆螺旋。事在人为，两国战略界不应困于冷战叙事，而是应从维护全人类福祉的理性出发、从实现两国民众切实利益的常识出发，才能协调好并稳定好两国关系。

贝克利回应：刁大明教授说我有冷战思维，但陷入冷战的却是中国。美国多次试图将中国融入自由的全球经济——几乎与冷战政策完全相反——但中国从未放弃其原本的目标和行事方式。

刁大明教授声称美国必须与中国保持沟通以防止冲突，但大约一个月前，中国拒绝了美国建立军事联系的提议，可能是因为中国将任何美国稳定东亚军事平衡的努力都视为冻结领土现状的策略。（毕竟）中国已多次明确表示要改变现状，如有必要，将使用武力。