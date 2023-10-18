专访白洁曦：美中关系中的种族和台湾因素

您曾经在拜登政府初期时担任国务院高级顾问。这是否改变了您对中美关系的看法？它有影响您的学术研究？

白洁曦：我在国务院挂职深刻影响了我对中美关系恶化程度有多危险的看法。此外，中美关系不仅仅是双边的，它很可能会对全球产生影响。在特朗普执政期间，，我对美国对华政策的走向深感担忧。但在拜登执政期间，我更好地了解了持续性、差异以及仍需解决的问题。学者们倾向于理解和解释 “是什么”，而较少花时间思考 “应该是什么”。

大多数政策制定者关注的是他们应该做什么和他们想达到什么。这使我现在更多地关注未来，考察中美两国能够如何和平共存，以及他们是否能够制定新的框架来管控中美关系。我认为目前双方政府官员都缺乏想象力，太过悲观，甚至认为一切都不可逆转。甚至是宿命论的问题。

这并不是说要找出答案会很容易。部分原因在于有关（中美）共存将是什么样子存在很多争论和角力。然而，由于未能表达和设想共存对两个社会都有利，人们更难看到当前强调准备为一场长期竞争而战并取得胜利的代价。

特朗普政府时期，时任国务院政策规划局局长的斯金纳（Kiron Skinner）教授指出，与中国的大国竞争是“与一个完全不同的文明和不同的意识形态的斗争，而美国以前从没有经历过”。您认为在美国评估中国意图和能力时是否存在一种潜在的种族因素？

白洁曦：当我听到斯金纳的那番话时，我也感到相当震惊。当时我在《华盛顿邮报》的“猴子笼” (Monkey Cage) 专栏写了一篇文章批评她的言论，她随后与我联系。当我在华盛顿时，我去见过她。她对被批评感到相当不悦，但我感觉这句话背后并没有太多深层的东西。这只是一个口误，而不是根植于种族化的世界观。

在担任拜登政府国务院高级顾问期间，我从未感到种族仇恨在塑造政策。如果有的话，该政府明确表示反对反亚裔的种族主义。特别重要的是（在表述时）要使用“中华人民共和国”，而非“中国”，以避免意外牵涉到美国亚裔或华裔的短语。尽管如此，我认为我们不能完全忽视种族意识在塑造对中国的公共议论中的作用。尽管两党的代表都曾表示，我们需要区分中国共产党和中国人民，不应该随意将这种区分用来针对或将美国亚裔和华裔置于不利地位。但一些著名评论家和前官员还是使用了一些非人化的隐喻，或以不完全人性化的方式描绘中国。我们从学术研究和美国反亚裔种族主义和暴力的上升中了解到，这些词语是有意义的。政客所说的话会产生真正的后果。即使他们无意造成这种伤害，如何解释他们的话仍然非常重要。

我确实担心这种话语会导致我们更难想象共存。这里有很多因素，包括政治制度、价值观和宗教的差异，更不用说安全和经济方面的不同 。强调这些种族和民族差异会加剧我们在理解另一个国家的文化和人性时所面临的挑战。不过我认为，种族作为一个因素的重要性既可以增加，也可以减少。但我们不能放任自流。，无论是在任还是卸任的领导人以及舆论领袖，都要高度重视，确保将这一因素降到最低。保护国家安全和知识产权的努力不能以牺牲美国人的公民权利为代价，无论他们是否看起来像中国人。

您提到，以任何必要手段遏制中国可能会损害美国一直以来所倡导的价值观，削弱其作为一个民主国家的活力以及吸引人才的能力。美国外交政策也面临着对中国过于关注的风险。那么，你认为美国应该与中国建立何种关系？鉴于中国当前的实力，美国是否能够在完全遵守其价值观和原则的情况下战胜中国？

白洁曦我欣赏拜登政府寻求恢复高层外交并在利益一致的领域寻求合作的努力。然而，我担心以超越中国为中心的战略会无意中促使一种“零和思维” (zero-sum mindset)。这可能会导致美国和中国人将我们的努力视为试图以牺牲中国为代价来取胜。在我看来，竞争，一个我不特别喜欢的词汇，将继续存在。但它必须在和平与建设性共存的框架内进行管理。这一框架应包括明确定义的边界，决定了什么行为是被允许的，什么是不被允许的，双方都致力于维护自己的利益，而不损害对方。这些有时被称为护栏(guardrails)。然而，当目标是打败对方时，中国方面对建立护栏的兴趣不是很大。在中国，“建立所谓护栏”经常被看作是试图束缚中国手脚或维护有利于美国而损害中国的举措。

我认为，美国国内共识中的一个重要调整是要考虑如何减少与持续的经济、技术和科学交流相关的风险，以及维护这些交流对美国人和美国国家利益的好处。这些利益经常被视为风险、依赖或可以被对方利用的东西。然而，一些这样的联系继续对美国的利益至关重要，无论是在开发价格合理的抗癌药物还是去碳化经济和应对气候变化方面。在许多情况下，中国拥有丰富的科学专业知识和专业技能，更不用说他们的先进制造业，这使美国很难在没有中国公司、科学家和实体的一定程度参与的情况下实现自己的利益和目标。

此外，我认为持续融合在某种程度上也发挥着重要的威慑作用。中国领导层不仅想要“统一”台湾，还要使中国现代化，发展成为一个世界级经济体和全球大国的愿望。为此，中国将继续依赖国际技术和市场。如果我们剥夺这一依赖性，减少互相依赖，中国政府很有可能会采取更激进的行动追求其目标。