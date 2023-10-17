特朗普的官司会阻止他重返白宫吗

美国前总统特朗普目前是共和党中支持率遥遥领先的总统候选人，但是他现在也面临着一系列法律麻烦，这会成为他最终重返白宫的阻碍吗？

特朗普目前卷入了四起刑事案件，分别是佐治亚州选举干扰案，1月6日联邦选举案，机密文件案和伪造商业记录案，共91项刑事指控。而所有这些指控都遭到了特朗普的否认。在伪造商业记录案中，纽约曼哈顿（Manhattan）地方检察官指控特朗普与 2016 年大选期间向成人电影女演员斯托米·丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付封口费有关的34项罪名。这使他成为美国历史上第一位面临刑事指控的总统。在机密文件案中，联邦检察官指控特朗普非法持有总统任期内的机密文件，并与助手合谋掩盖违法行为。在这一案件中，特朗普面临故意保留国防信息和发表错误声明等40项指控。这又让他成为美国历史上第一位面临联邦指控的总统。在1月6日联邦选举案中，联邦检察官正在调查2021 年1 月 6 日美国国会大厦遇袭事件，以及特朗普和盟友们尝试推翻 2020 年总统选举结果的努力。在这一案件中，特朗普一共面临串谋欺骗美国政府和阴谋反对公民权利等4项指控。在佐治亚州选举干扰案中，佐治亚州富尔顿郡（Fulton County）地方检察官指控特朗普和其他 18 人试图扭转他在该州 2020 年选举中的失利的结果。在这一案件中，特朗普面临敲诈勒索，假冒公职人员等13项指控。在所有这些指控中，最严重的是与妨碍司法有关的罪名，最高可判处 20 年监禁，但是被告很少被判处最高刑罚，而且即使特朗普在任何案件中被判有罪，考虑到其前总统的特殊身份，也不确定他是否会被监禁。

除此之外，特朗普还是两项民事诉讼的直接当事人。第一项由纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）提起，指控特朗普涉嫌将自己的净资产夸大数十亿美元，并构成欺诈行为。詹姆斯正在寻求针对特朗普约 2.5 亿美元的罚款，并禁止特朗普、他的孩子和他的高管团队成员在纽约州经营企业。第二项诉讼由作家E·让·卡罗尔（E. Jean Carroll）提起，指控特朗普对她进行了强奸和诽谤，并对此进行民事索赔。最终法庭判决特朗普对与性侵犯和诽谤负有责任，须赔偿卡罗尔500万美元。

但是这些指控似乎并没有对特朗普目前在共和党内的支持率造成任何影响，相反，甚至正在巩固他对共和党的控制。特朗普自己声称，针对他的每项起诉都对他2024年大选的民意调查有所帮助。最近的调查显示，在特朗普因为伪造商业记录案而第一次被指控刑事罪名的一周内，他在一些主要民意调查上的支持率不但没有下降，反而出现了较大幅度的上升。其中Real Clear Politics给出的数字增幅最为明显，上升了约6个百分点，从 3 月 29 日的 45.7% 上升到 4 月 7 日的 52.0%。而在随后发生的三次指控之后，根据一些主要民调机构的数据，特朗普在共和党内的支持率相较于各次指控发生前虽然没有大幅上升，但也没有明显下降。即使出现小幅的下降，也能够在之后的几周内实现回升。根据FiveThirtyEight的数据，自第2023年3月第一次受到刑事指控以来，特朗普的党内支持率已经上升了大约12 个百分点，目前已经几乎达到59%，领先第二名—佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis）—接近40个百分点，可以说特朗普在共和党内根本没有对手。

特朗普坚称对于他的指控是出于政治动机。在一段发布在TikTok的视频中，特朗普说: “如果我没有在所有民意调查中领先，或者如果我没有参加竞选，我就不会碰到任何问题。” 而许多共和党选民似乎也相信这些指控是不公平甚至虚假的。即使一些选民不怀疑起诉书中那些指控的合法性，也不维护特朗普的行为，但依然对他被起诉和调查背后的动机感到担忧。哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）在6月进行的针对机密文件案一项调查也说明了这一点：可能会参加共和党初选投票的选民中有76%表示相关指控是“出于政治动机”，而有61%的共和党选民表示，针对特朗普的指控没有影响他们对这位前总统的看法，甚至有14%的人表示，这让他们对特朗普的看法更正面。有学者指出，在如今这个两极分化十分严重的美国社会，即使来自媒体或者学术界等传统权威来源的信息再多，右翼选民也不会认为这些信息是可信的。对于特朗普的一系列指控只会激发起其支持者的防御心态，民主党的精英们越看不起特朗普，他们似乎就越觉得有必要为其辩护。而在角逐总统提名的其他共和党候选人则不愿意惹怒对特朗普持同情态度的共和党选民，所以除了前新泽西州州长克里斯托弗·克里斯蒂（Christopher Christie）在第二次候选人辩论时针对这一问题指责特朗普外，其他人大都不愿意对特朗普的法律记录提出批评。可是如此一来，他们也很难对特朗普的地位构成挑战。

但是对于特朗普被指控的这些罪行，人们的态度可能会在竞选后期发生转变。随着案件审理的推进以及特朗普的出庭受审，可能会有更多的事件细节被曝光出来，特朗普的一些说辞可能被推翻。特朗普在庭审中的表现也有可能影响人们对他的看法。还有一种可能的情况是特朗普最终被定罪，这对许多选民来说都会是一次巨大的震撼。虽然特朗普表示，即使被判有罪并且被判刑，他也不会停止参选总统，但是一名有罪的人适不适合担任公职将会成为许多选民心中的矛盾。鉴于现在拜登和特朗普势均力敌的态势，即使这些诉讼不会阻碍他成为共和党的总统候选人，但也会成为他和拜登最终决一胜负时的重大隐患。

（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目项目助理、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）