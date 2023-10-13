年龄会成为拜登连任路上的绊脚石吗？

下个月，拜登总统将在任上度过81岁生日，他是美国自1776年建国以来第一位在任时年龄超过80岁的总统。如果拜登成功连任，在他的第二个任期结束时他会将近86岁高龄。这位高龄老人在许多公共场合的表现都让选民们开始担忧他的身体状况，包括在登上总统座机空军一号的扶梯时和在西点军校演讲后在台上摔倒，多次在演讲时口误，以及在一些活动进行时打瞌睡。这让很多美国民众怀疑拜登是否能够胜任高强度的总统工作。虽然拜登目前最大的竞争对手特朗普也已经77岁高龄，但是他在竞选活动中所表现出的活力似乎让人们对他的身体状况不那么担心。根据美联社（Associated Press）和诺克公共事务研究中心（Norc Center for Public Affairs）联合进行的一项民意调查，有77%的美国人，包括89%的共和党人和69%的民主党人，认为拜登如果想再次入主白宫，年龄将成为一个很大的问题。与之相对的，对特朗普有类似担忧的美国选民要少得多，只有51%，其中只包含29%的共和党人。

拜登的年龄和身体状况已成为共和党人对他进行攻击的焦点。特朗普很早之前就给拜登起了 “瞌睡乔”（Sleepy Joe）的绰号，嘲讽拜登年龄大，缺乏活力。在接受媒体采访时，特朗普经常批评拜登身体不好，而且精神状态比身体更加糟糕。在两场共和党初选候选人辩论中都表现出色的前南卡罗来纳州州长妮基·黑利（Nikki Haley）甚至尖锐地指出拜登能健康的完成下一个总统任期几乎是不可能的事情。如果选民们投票给拜登就相当于让副总统哈里斯当总统。黑利还呼吁对所有75岁以上的政客进行强制性心理测试，以确保他们能够胜任自己的工作。一些媒体也对拜登的健康状况表示担忧：由于新冠疫情，拜登2020年竞选的很多活动都是在线上举行的，这无疑为年老体衰的拜登提供了便利。而在本此大选中，拜登将不得不在全国各地参加更多的线下活动，这也对拜登的身体和精神提出了更大的挑战。

在很长一段时间内，拜登都在努力回避关于自己年龄的质疑，这无疑更加剧了人们的担心。尽管白宫发布的体检报告显示拜登依然健康且精力充沛，适合履行总统职责，但是人们似乎更加关注拜登本人的回应。直到近期，拜登才开始在多个公开场合积极回应关于自己年龄的话题。他将自己的高龄描述为优势，表示年龄为他带来了经验和智慧，让他知道面对复杂局面时该怎么做。

其他一些民主党政客也努力帮拜登辩解。比如伊利诺伊州州长普利茨克 (J. B. Pritzker) 就在最近的一次筹款活动中呼吁人们不要关注候选人的实际年龄，而是应该关注他们自身的品格。他还拿特朗普和拜登作比较，称特朗普随着年龄的增长变得越来越残忍和懦弱，而拜登则变得越来越富有同理心和善良。

还有一些支持拜登的人抱怨当前关于年龄对总统竞选影响的争论已经陷入了年龄歧视，人们不应该浪费许多老年人通过经历积累的宝贵才能。除了自己的辩解和别人的声援之外，白宫也采取了一些特殊措施，比如在演说时使用提示卡片以避免总统口误或忘记想说什么，甚至启用更短的登机楼梯，以减少总统在上楼梯时再次摔倒的风险。拜登还可以在新的任期组建一支更年轻，更有活力的顾问团队。他的年龄有助于他更多的倾听他人的意见，扮演一个沉稳的最终决策者的角色。

政客的老龄化是美国当前比较常见的现象。除了拜登和特朗普这两位高龄的总统候选人之外，本届国会参众两院的平局年龄也都是历史上最高的，参议院的平均年龄为65岁，众议院的平均年龄为58岁。其中，现年83岁的前众议院议长、民主党人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）已经连任18届国会参议员，并且宣布将在明年继续参与竞选。来自加州的联邦参议员菲恩斯坦（Dianne Feinstein）不久前去世，享年90岁。参议院少数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔 (Mitch McConnell) 已经81岁，今年夏天两次讲话时毫无征兆地突然僵住，但他的医生和助手依然说他老当益壮。

为什么会出现这样的现象呢？首先，共和、民主两党显然都没有做好第三梯队的工作，没有认真培养接班人。其次，美国参与投票的选民也呈现老龄化趋势。根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据，2019年时，美国52%的选民在50岁以上，而在1996年时，这个数据只有41%。年纪大的选民可能更愿意投跟自己年龄相仿的候选人的票。第三，竞选公职的成本在近年来迅速攀升，年轻有为、并有政治抱负的人在筹款方面面临巨大挑战。当然，在特朗普之前美国当选总统都相对年轻，目前两党似乎也不缺年轻的后备军。也许这个问题到2028年就会迎刃而解。

年龄自然是拜登连选连任的绊脚石，但与特朗普被起诉和可能被判有罪锒铛入狱的可能相比，拜登再度入主白宫的困难要小得多。

（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目项目助理、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）