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印度会是下一个中国吗？

印度会是下一个中国吗？对此有两种看法。第一种看法是，将印度与现在的中国相比，那么差距显然是巨大的，印度虽然是世界上人口最多的国家，拥有大量会英语的年轻人才，但目前印度经济只占全球经济的4%左右，缺乏基础设施，农业实施保护主义，要成为世界经济领导者还有很长的路要走。所以，结论自然是印度不可能成为下一个中国，下一个中国依然是中国。第二种看法是，将印度与30年前的中国相比，那么目前印度与中国的差距正是印度发展的潜力与空间。30年前，谁会预料中国会是下一个日本呢？

上世纪70年代中期以后随着日本的崛起，有西方学者创造了一个新词“日美国”，以此来形容当时日本与美国密切的商贸关系。但是，好景不长，不久美国就视日本的崛起为威胁而向日本发起贸易战。尽管当时的美日贸易战使日本陷入了长期的迷失，以至于失去了将近30年。但是，美日贸易战并没有导致出现产业与企业大规模地回流美国，相反而是更大规模地流向了中国与新兴经济体国家。同样，随后对于中国与美国的经贸关系，西方学者也创造了一个新词“中美国”。在2007年，有记者问中美国（Chimerica）一词的创造者尼尔·弗格森：“你在书中第一次提到了一个词“中美国”（Chimerica），这个词在全世界变得非常的时髦和流行。为什么要创造出“中美国”这个新词呢？以前美国负责消费，中国负责生产和存钱。金融危机发生了，这种现象发生了基本的变化，未来会不会发生一些扭转？”弗格森回答：“我是用这个词来描述中国加美国这样一种中美关系。一个国家负责出口，另一个国家负责进口，一个国家负责花钱，另一个国家负责储蓄。美国通过这种模式，实现了美国经济的腾飞。但是多年如此消费后，美国现今实在无力支撑这种消费模式了。中国和美国就像一个婚姻，但这种婚姻是幻觉，是不能持续的，如果长期只让你存钱他花钱，这种婚姻是持续不下去的。美国现在付不起钱却继续从中国进口他们所需要的东西，中国政府也对美元表示非常的担忧。”

现如今中美关系已经走到悬崖边上，美国不仅在经贸关系上要与中国“脱钩”，“去风险化”，在高科技方面打压中国，而且在中国周边不断挑衅中国的核心利益，试图引发军事冲突，遏制中国的崛起，同时倒逼资本与产业回流美国，推动国内“再工业化”，使美国再次伟大。但是，事实上人们发现，产业与资本并没有大规模地回流美国，而是流向了越南等东南亚国家，还有墨西哥，特别是印度。所以，目前又有西方学者创造了一个新词“印美国”，认为印度将成为全球资本的下一场盛宴。因为相比越南等东南亚国家，印度无疑最具可能成为下一个中国，而且将是一头巨象。随着人口迈过14亿大关，印度有望在2023年内超越中国成为全球人口最多的国家，这将是自1950年代联合国开始跟踪全球人口数据以来的首次“人口冠军”换位。另外，根据国际货币基金组织的数据，2022年印度GDP已超过其前宗主国英国，成为世界第五大经济体。亚洲开发银行（Asian Development Bank）预计，2023年印度经济将以7.2%的惊人速度增长，这一增速在亚太地区46个国家中名列第一。显然，由中美竞争加剧以及新冠疫情引起的全球供应链多元化趋势，是近年来的印度经济增长的重要驱动力。受印国内巨大潜在市场的吸引，苹果公司已开始在印组装最新的iPhone 14，并试图将中国和其他地区的部分生产线转移至印度。中国台湾鸿海精密工业，即富士康（Foxconn），已经开始与印度自然资源集团韦丹塔（Vedanta）合作在印制造半导体。在日本国际合作银行（Japan Bank for International Cooperation）2022财年调查之中，印度在日本企业海外扩张可能目的地名单中名列首位，这是印三年来首次夺回该榜单桂冠。印度的GDP预计将在2025年超过德国，在2027年超过日本，成为仅次于美国和中国的全球第三大经济体。莫迪承诺，到2047年印度独立100周年之时，印度将成为发达国家。

所以，当今世界一个奇怪的现象是，一方面人们高喊全球化已经终结，大国关系正在从合作转向相互竞争与对抗，由此将形成以美国为主导的“民主国家联盟”与以中俄为代表的所谓威权国家之间的两极对抗格局。世界将再次进入新冷战，美国又回来了，大西洋联盟又回来了，美国将再次领导世界。但是，另一方面人们发现世界上越来越多的国家正在张开双臂，准备迎接全球化，全球化正在迎来新一轮的高潮。那么，如果印度成为下一个中国，谁将从中得到什么？谁受益，谁受损，谁承担风险，谁不用承担风险，谁得到机会，谁被剥夺机会呢？崛起的印度将如何影响全球地缘经济，又将如何影响大国关系的走向？其中自然包括中美关系与中印关系。显然，低估或者高估印度的发展，都将是一个战略上的失误。

 

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