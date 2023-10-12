一次非常重要的记者招待会

由舒默率领的参议院代表团包括爱达荷州参议员迈克·克拉珀，路易斯安那州的参议员比尔·卡西迪、新罕布什尔州的参议员玛吉·哈桑、路易斯安那州的约翰·肯尼迪参议员和佐治亚州的参议员乔恩·奥索夫。舒默表示，美国和中国正处于两国关系的历史性决策点。美国追求公平和稳定的关系，并对等的和中国竞争。他简述了代表团与习近平主席长达80分钟的会晤及与其他中国官员的会谈内容。为方便读者，本文就发布会的核心话题进行了缩写。

请点击 此处 阅读新闻发布会的文字记录或观看新闻发布会视频。

巴以冲突

舒默提到，他向习主席传达了对中方先前关于巴以冲突声明的失望，并希望外交部能在这一问题上加强他们的立场。代表团还敦促中国利用其对伊朗的影响力，发挥调节作用，不要让战火蔓延。美国在这个问题上持有坚定的立场。习主席听取了这些建议，并表示将传达相关信息。舒默说自己很高兴看到中国外交部发表了新的声明，谴责了平民的生命损失。

俄乌冲突

代表团多次强调，中国向普京看齐于事无补。中国关心世界舆论。这正是 “一带一路 “本应做的。而当中国与像俄罗斯这样的不守规矩的国家走得太近时，他们并没有为自己的形象带来好处。

经贸关系

代表团在会谈中表示，目前“美国在与中国的经贸关系中面临的巨大结构性不平等和严重失衡”。美国坚决要求中国取消各种限制，向包括半导体、金融服务和航空航天等领域的市场开放，同时停止对在华经营的美国企业实施强制技术转让、知识产权侵犯以及其他危害平等关系的活动。美国企业应该能够在中国享有与中国企业在美国一样的自由竞争权。代表团表示，尽管美国准备好与中国进行“激烈的竞争”，但依然认为合作和公平竞争是双方最佳前行道路。在公平的贸易政策之上，美国也将优先考虑经济和国家安全，包括保护先进技术。美国不寻求与中国对抗，也将继续坚定不移地致力于促进本地区的稳定、自由和民主原则。

芬太尼

代表团呼吁中国采取更积极的行动来阻止芬太尼进入美国。代表团分享了芬太尼如何夺走成千上万人生命和摧毁美国家庭的亲身经历的故事，并敦促中方开启沟通渠道，阻止芬太尼前体化学品进入美国。

【点击这里查看北京大学查道炯教授关于中美如何在打击芬太尼领域合作的文章。】

未来展望

中美双方都强调，除非进行真诚且无保留的对话，否则不可能解决分歧并改善两国关系。公平竞争有助于提升双方实力，这种竞争环境在中美关系中目前尚未实现。代表团已向习主席提出了具体的要求，中方也表示会考虑这些要求。通过此次会谈，中美已建立了这种关系，双方将继续努力实现这些目标。舒默指出，许多中国领导层认识到与参议员进行对话可能比与外交官交流更为有效，因为”我们的外交语言没有那么花哨”。这一对话的开展提供了解决分歧和改善中美关系的一条可行途径。